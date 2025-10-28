12/4(木)～6(土)に沖縄で開催される「ASTEEDA Executive Salon 2025 in okinawa」にミキワメが冠スポンサーとして協賛

株式会社リーディングマーク

HR Tech「ミキワメ」を提供する株式会社リーディングマーク（本社：東京都 港区、代表取締役社長：飯田 悠司）は、スポーツの力で社会貢献を目指す琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社（本社：沖縄県中頭郡、代表取締役会長兼社長：早川 周作）が開催する「ASTEEDA Executive Salon 2025 in okinawa」に冠スポンサーとして協賛いたします。



概要

昨年、全国から1000名以上の経営者が集い、大盛況に終わった「ASTEEDA Executive Salon」が、今年も沖縄で開催されます。この度、ミキワメが本イベントの冠スポンサーに就くことになりました。 「ゲームチャンジャー～革新と共創～」をメインテーマに、日本を代表するリーダー達による複数のパネルディスカッションとセッションをご用意しており、ご参加者様の「出会い、学び、交流、ビジネスの加速」を生むイベントを目指しております。



スポンサー概要

ミキワメは「仕事にやりがいを感じる人を増やし、自己実現に溢れる世界を創る」ことを目指し、離職を防ぎ、活躍する社員を増やすAI×HRプラットフォームを提供しています。

この度、「ゲームチャンジャー～革新と共創～」をテーマに掲げる「ASTEEDA Executive Salon」の趣旨に深く共感し、私たちが目指す世界の重要性を伝えるべく、当イベントの冠スポンサーを務めさせていただくことになりました。



当イベントにご参加いただける従業員数30名以上の企業様を対象に、ご希望の方には「ミキワメ」の無料トライアルのご提供も予定しております。

イベント内容

「自社の成長を加速させたい」「市場で埋もれない競争力を持ちたい」と考える経営者様にとって、当イベントはまたとない「学び」と「出会い」の場となります。

最大の魅力は、総勢200名をお迎えする、日本を代表する豪華な登壇者ラインナップです。 50に及ぶ多彩なセッションを通じて、経営課題を解決するヒントや、今まさに知るべき最新情報（昨今注目されるAI技術の具体的な活用法や次世代の成長戦略など）を、第一線で活躍するリーダー達から直接お届けします。





▽ご登壇者の紹介（一部抜粋）

・玉塚 元一氏 (株式会社ロッテホールディングス 代表取締役社長CEO)

・中馬 和彦氏 (株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 CBDO)

・丸尾 浩一氏 (株式会社 Major7th 代表取締役)

・小林 正忠氏 (楽天グループ株式会社 常務執行役員 Group CCuO)

・佐野 健一氏 (株式会社ビジョン 代表取締役)

・河野 貴輝氏 (株式会社ティーケーピー 代表取締役社長)

・藤本 宏樹氏 (住友生命保険相互会社 常務執行役員)

・矢島 美代氏 (三井住友信託銀行 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社 常勤監査役・三井住友信託銀行株式会社 専門理事)

また、ご参加者様同士の交流とビジネス創出の機会も、前回よりさらに拡充しております。

会場内には「ビジネスマッチングエリア」を常設し、2,000名以上の経営者が集う中、投資・協業・導入といったリアルな商談をその場で実施していただけます。

夜に開催される「ナイトネットワーキング」は、業種の垣根を超えて、肩の力を抜きながらご参加者様同士の繋がりを深める時間となっております。

事業の成長に向けた情報交換や具体的なビジネスチャンスが生まれる場として、ぜひご活用ください。

▽豪華ゲストが集結！経営進化の最前線｜アスティーダエグゼクティブサロン2025

https://www.youtube.com/watch?v=xKqe3LdeywY(https://www.youtube.com/watch?v=xKqe3LdeywY)

開催概要

正式名称 ：ASTEEDA Executive Salon 2025 in okinawa by ミキワメ

開催日時 ：2025年12月4日(木)・5日(金)・6日(土)

会場 ：沖縄コンベンションセンター

所在地 ：〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1

Webページ：https://ryukyuasteeda.jp/asteedafes2025-okinawa/

セッション：50セッション以上/登壇者200名以上

参加費 ：早期割引 12万円（10月末まで）

通常申込 20万円

なお、本イベントに先立ちまして、開催前夜に「大前夜祭」も開催いたします。

沖縄のリゾートホテルでリラックスした雰囲気でご交流いただける場となっております。

あわせてご参加ください。



【前夜祭の概要】

開催日時 ：2025年12月3日(水)20:00～

会場 ：宜野湾ラグナガーデンホテル

定員 ：150名（先着順）

※恐れ入りますが、定員に達した場合はお断りする場合がございます。

株式会社リーディングマークについて

「世界の人々の自己実現したいという欲求に対して、社会の仕組みをDesignすることで、大きく有益なImpactを与える」をミッションに、新卒採用支援事業「ミキワメ就活」や性格検査「ミキワメ適性検査」などを展開しています。

会社名：株式会社リーディングマーク

代表者：代表取締役社長 飯田 悠司

設立：2008年1月

所在地：〒105-0001 東京都港区⻁ノ門3-8-21 ⻁ノ門33番ビル 10階

