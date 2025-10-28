SNSで話題のライスペーパーレシピがついに書籍化！『ケンミンぼうやに教わる ライスペーパーレシピ』10月30日(木)発売

ケンミン食品株式会社

ケンミン食品株式会社（兵庫県神戸市・代表取締役社長：高村祐輝） は、書籍『ケンミンぼうやに教わる ライスペーパーレシピ』(発行：世界文化社)を2025年10月30日（木）に発売します。

TikTokやInstagramで「#ライスペーパーレシピ」が大バズりし、多くのインフルエンサーや料理愛好家が挑戦している革新的なライスペーパーレシピが、ついに一冊の本になりました。ケンミン食品監修の生春巻きの枠を超えた驚きのレシピを多数掲載。ピザ、お好み焼き、唐揚げなどの食事系から、クロワッサン、大福などのスイーツ系まで、ライスペーパーの無限の可能性を紹介します。

ライスペーパーレシピの魅力

★ 生春巻きだけじゃない！アレンジ自在で食べ方いろいろ

フライパンでピザやお好み焼きを作り、レンジ蒸しにしたり、またクロワッサンやカヌレなどスイーツを作ったりとさまざまな料理にアレンジすることが出来ます。

★ 糖質オフのメニューが作れる！

ライスペーパー自体の糖質がないわけではありませんが、ご飯や麺、パンの置き換えにすれば、糖質オフにも。水でもどすともっちりとして噛み応えがでます。ホットサンド、お好み焼き、トッポギ、大福などなど。メニューの幅も広がります。

★ グルテンフリーが実現する！

ライスペーパーは米やタピオカでんぷんで作られていますが、小麦粉生地の代わりとしても使えます。ピザ、お好み焼き、餃子、ラザニア、ワンタン、とんかつなどもライスペーパーを使っておいしく食べられます。

脇屋シェフ、山本ゆりさんたちも、ライスペーパーレシピを提案！

料理コラムニストの山本ゆりさん、中国料理店オーナーシェフの脇屋友詞さん、インスタグラマーのチルさん、フード＆クラフトデザイナーの花田えりこさんが、それぞれの得意分野を活かした「私のおすすめ！ライスペーパーレシピ」を提案。平日の時短おかずから週末のおもてなし料理、糖質を気にする方向けのヘルシーメニュー、子どもが喜ぶパーティー料理まで、ライスペーパー1枚でどんなシーンも華やかに変身させます。

○ 書店購入者特典

『ケンミンぼうやに教わる ライスペーパーレシピ』の発売を記念して、一部書店にてケンミン食品「ライスペーパー」（無料）をつけた書籍を販売いたします。詳しい書店情報は下記よりご覧ください。

詳細を見る :https://www.sekaibunka.com/news/cat2/165.html

書籍概要

『ケンミンぼうやに教わる ライスペーパーレシピ』

■著者：ケンミン食品株式会社

■発売：2025年10月30日（木）

■定価：1,760円（税込）

■判型：A5・112ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10145336.html

https://amzn.asia/d/aMvzVLj

世界文化社グループ

創業79年の歴史を持ち、雑誌『家庭画報』はじめとする「出版事業」に加え、「通販事業」、「ワンダー事業（保育関連）」、 さらに近年では「旅行」、「商品開発」、「イベント企画」など出版ブランドを活かしたさまざまな新事業を展開。 その多彩なコンテンツを通じて、人々の暮らしを豊かにする情報やサービスを提供しています。

詳細を見る :https://www.sekaibunka.com/index.html

ケンミン食品株式会社

1950年創業。台湾出身の創業者・高村健民が神戸でビーフンの製造をはじめる。当時、日本ではなじみのなかったビーフンを広めるために開発した商品が「ケンミン焼ビーフン」で、その手軽さとおいしさから広く知られるようになる。以来、ビーフンのほか、ライスペーパー、 フォー、ライスパスタなどお客さまの健康に貢献したいという願いのもと、おいしさ、安全性、 高品質にこだわったお米を原料とした食品を開発。写真は一日一レシピ開発メンバー。右から５番目は一日一レシピ編集長の獅子原里実さん。左隣はメンバーの一人、高村祐輝社長。

詳細を見る :https://www.kenmin.co.jp/