第71回マンション購入に対する意識調査の公表 金利上昇リスクと資産価値期待がせめぎ合うマンション市場～変動金利は98％が上昇予測、マンション価格は10年後も70％超が上昇期待～

分譲マンション購入・売却検討者32万人を有する不動産のセカンドオピニオンサイト「住まいサーフィン」（https://www.sumai-surfin.com/ 運営：スタイルアクト株式会社 東京都中央区・代表取締役：沖有人）は、今回で71回目となるマンション購入検討者の定例意識調査を行いました。

本調査は、自社Webサイト「住まいサーフィン」の登録会員32万人のうち、 直近3か月間に新築マンションの販売センターに行った経験がある人のみを対象とし、マンション購入に対するアンケートを実施しています。

当社ではマンション購入検討者の心理動向を四半期単位で時系列比較しています。一部調査結果については、購入希望エリアを「東京23区」と「その他」へ分けた詳細も公表しています。（第1回は2008年4月、今回で71回目）

☑変動金利は98％が上昇を予想 うち4割弱が「1％以上上がる」との予想

☑10年後も価格が上がるとの回答がついに70％越え

自社Webインターネットサイト「住まいサーフィン」の登録会員32万人のうち、 直近3か月間に新築マンションの販売センターに行った経験がある人

第63回2023年10月5日～10日（208件） 第64回2024年01月11日～16日（217件）

第65回2024年04月5日～10日（245件）第66回2024年07月05日～15日（188件）

第67回2024年10月7日～15日（212件） 第68回2025年1月10日～21日（184件）

第69回2025年4月1日～9日（236件） 第70回2025年7月3日～7月7日（223件）

第71回2025年10月2日～5日（234件）

【調査方法】 自社Webサイト「住まいサーフィン（ https://www.sumai-surfin.com/ ）」

調査の結果、変動金利の見通しについて「今後、上昇すると思う」と回答した人が全体の98.3％に達し、将来的な金利上昇リスクへの警戒感が一段と高まっていることが明らかになりました。中でも、「1％程度は上がると思う」と回答した人が4割近くを占め、金利上昇を現実的なリスクとして捉える姿勢がうかがえます。

背景には、日本銀行による段階的な金融引き締めがあります。2024年3月19日、日銀は長年続けてきた大規模な金融緩和政策を解除し、政策金利を0～0.1％程度に誘導する方針へ転換しました。その後、同年7月および2025年1月にも追加利上げが行われ、金融引き締めの流れが定着しつつあります。さらに、10月にも追加利上げが実施されるとの観測が強まっており、市場全体で金利上昇への警戒が続いています。

日本銀行の追加利上げを受け、変動金利型住宅ローンは上昇傾向にあります。2025年1月の追加利上げ以降、さまざまな金融機関で2025年4月に適用金利が引き上げられました。既存の借り入れは、主に10月または4月の見直し時に影響が出るとされており、借入時期によって負担増のタイミングが異なります。

さらに、高市政権の発足以降、従来のリフレ的金融政策の方向性が継承されるとの見方が出ています。高市首相は、日銀による柔軟な金融政策の活用を支持する立場を示しており、金利動向への注目が続いています。住宅ローン利用者にとって、政策判断や日銀の追加利上げのタイミングが資金計画に影響を及ぼす局面にあるといえます。

一方で、マンション価格の見通しについては依然として強気の傾向が続いています。「10年後のマンション価格は上昇していると思う」と回答した人は70.4％と、調査開始以降初めて7割を超えました。価格高騰が続く現状においても、多くの人々がマンションを“値上がりが期待できる資産”として捉えている実態が浮き彫りになりました。

金利上昇への懸念が強まる一方で、住宅を「資産形成の手段」として前向きに捉える層も依然として多く、今後の住宅市場は“金利上昇リスク”と“資産価値上昇期待”がせめぎ合う局面にあるといえます。

≪ポイント≫98.3%が変動金利の上昇を予測、うち4割弱が「1％以上の上昇」を予測

≪ポイント≫10年後の価格上昇を見込む回答が70％超に

