11月4日開催「第2回物流効率化法改正等に関する説明会」にHacobu Strategy 小林 一幸が登壇。「法改正にとどまらないCLOの役割」を解説

株式会社Hacobu

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobuは、2025年11月4日に開催される「第2回物流効率化法改正等に関する説明会」（主催： 経済産業省 関東経済産業局、農林水産省 関東農政局、国土交通省 関東運輸局）に、Hacobu Strategy Director 小林 一幸が登壇することをお知らせいたします。

本説明会は、改正物流効率化法への理解促進を目的に開催されるものです。Hacobuからは、社会環境の変化を踏まえた荷主企業の実務対応や、法改正にとどまらないCLO（Chief Logistics Officer）の役割について解説します。

イベント概要

イベント名：第2回物流効率化法改正等に関する説明会

主催：経済産業省 関東経済産業局

農林水産省 関東農政局

国土交通省 関東運輸局

開催日時：11月4日（火）14：00～16：00

会場：オンライン

詳細・申し込み：https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/butsuryu/butsuryu-kouritsuka_setsumeikai2.html

Hacobuの講演内容：法改正にとどまらないCLOの役割～自社の物流診断をもとにした物流強化・共同化～

登壇者について

株式会社Hacobu

Hacobu Strategy Director

小林 一幸

大手コンサルティングファームにて、20年間にわたって運輸・物流分野のコンサルティングに従事し当該分野をリード。持続可能な物流の実現に向けて、官公庁の法制度整備、民間企業連携による物流共同化、物流体制再構築、オペレーション改革、物流DX、SCM改革などについて、戦略・計画の策定から実行までを幅広く支援している。2022年より上智大学非常勤講師。

Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ‧ストラテジー）」、物流DXシステムインテグレーション「Hacobu Solution Studio」を展開。 シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注‧管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの業務を効率化するスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。

https://hacobu.jp/

※1 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2024年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03240/ バース管理システム市場の売上高および拠点数におけるシェア