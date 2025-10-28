リーガルテック社、発明メモから特許出願までを高速化する『AIドラフト生成機能』をリリース

リーガルテック株式会社

2025年10月28日、リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平井智之）は、日々の業務や研究活動の中で生まれる発明メモや技術ノート、仕様書などから、AIが高速で特許明細書ドラフトを生成する『AIドラフト生成機能』をリリースした。

本機能は、特許出願の最も初期段階である“アイデアの言語化”を支援するものであり、技術者や研究者が特許の専門知識を持たなくても、現場から直接「発明提案→明細ドラフト」までをAIで自動化できる画期的なソリューションである。

発明メモ→明細書のAI変換プロセス

日本では、年間数万件に及ぶ「未出願技術」や「未発掘発明」が埋もれているといわれている。多くの技術者や研究者が、「忙しくて書き起こせない」「書き方が分からない」「制度が難しそう」といった理由から発明の申請を後回しにし、結果として知財資産化の機会を逸しているのが現状である。

リーガルテック社は、AI技術を活用してこの課題に正面から取り組み、発明メモを知財資産へと変換する「標準プロセス」を構築することで、誰もが発明者として貢献できる社会の実現を目指している。

『AIドラフト生成機能』の特徴

『AIドラフト生成機能』は、発明メモや技術資料をAIが解析し、先行技術調査や特許明細書ドラフトを生成する仕組みである。

入力された内容をもとにAIが文脈を解析して「課題・構成・効果」などの特許構造に再整理する。生成された明細書ドラフトは、法務・知財部門や弁理士による修正・確認を前提に活用できるレベルだ。

これにより、特許出願の初期段階を劇的に効率化し、発明提案の質と量を同時に向上させることが可能となる。

ユーザーの活用状況と効果

本機能は、製造業の技術者や研究機関、スタートアップ、知財部門など、幅広い利用者層を対象としている。

・製造現場の技術者：忙しい現場でもひらめきを逃さず、AIが技術メモから出願案を生成

・大学・研究機関：研究成果を論文化する前にAIが特許ドラフトを支援し、共同研究の知財確保に貢献

・スタートアップ：創業初期のメモやアイデアから迅速に特許ポートフォリオを構築

・知財部門：発明提案のスクリーニングを効率化し、組織全体の知財活動を底上げ

これらの導入により、企業・研究機関では「発明提案数の増加」「出願までのリードタイム短縮」「知財部門の負担軽減」といった効果が報告されている。

今後の展望

リーガルテック社は今後、以下の機能拡張を予定している。

・音声録音からの発明抽出（例：会議音声→特許案）

・手書きノートやスケッチのOCR解析による提案支援

・自動類似特許検索・差別化支援ツールとの連携

・発明提案インセンティブ制度との社内テンプレート化

これらを通じて、発明創出から知財戦略策定までをシームレスに支援する“AI知財プラットフォーム”の実現を目指す。

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役CEO：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供