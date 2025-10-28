「ITANDI 売買 PropoCloud」、LINEでのグループトークに対応！

イタンジ株式会社

テクノロジーで不動産取引をなめらかにするイタンジ株式会社（以下「当社」）は、2025年10月より、不動産売買の業務支援サービス「ITANDI 売買 PropoCloud」の追客支援システムに、「LINEでのグループトーク」に対応した新機能（以下「本機能」）を追加しました。

本機能により、「ITANDI 売買 PropoCloud」のLINEとの連携機能を利用いただいている不動産売買仲介会社（以下「仲介会社」）は、LINEで物件購入希望者（以下「買主」）とその家族・パートナーなどと同時にコミュニケーションを取れるようになり、さらなる業務効率化と、正確な情報共有、顧客満足度の向上を実現いたします。

◆ 背景と概要

不動産売買仲介業務では、買主との電話やLINE、メールを通じたコミュニケーションが頻繁に発生します。その中でもLINEは手軽にコミュニケーションの取れるツールとして重宝されているため、「ITANDI 売買 PropoCloud」では、メッセージ送信などのコミュニケーションにLINEを活用できる機能や、不動産売買仲介に特化した独自の物件データベースから、買主のLINEに、希望条件にマッチした物件を自動配信する機能を提供し、物件提案業務の効率化をサポートしてきました。



現在の「ITANDI 売買 PropoCloud」のLINEとの連携機能では、1人の買主と仲介会社の間でしかやり取りができず、複数人で部屋探しをするケースでは、買主はその家族やパートナーなどと別途情報を共有しなければならないという手間がかかっていました。

この度、「ITANDI 売買 PropoCloud」のメッセージ画面にグループトーク用の画面が新たに表示され、複数名でのトークが可能になりました。これにより仲介会社は、一度に複数名とのやり取りができ、業務の効率化、正確な情報の共有、顧客満足度の向上を実現することが可能となります。

当社は、不動産業界やその周辺領域をテクノロジーでサポートするインフラ企業となることで、不動産業に関わるすべての方々や入居者にとって、安全で利便性の高いサービスを提供してまいります。

◆ 「ITANDI 売買 PropoCloud」 概要

「ITANDI 売買 PropoCloud」は不動産売買仲介会社向け業務支援システムです。不動産売買仲介に特化した独自の物件データベースを保有し、追客支援・接客支援・媒介契約管理によって不動産売買業務をサポートします。

買主の希望条件に合った物件情報や売主の売却物件に合ったコンテンツの自動メール送信、販売図面の自動帯替え、価格変更の検知、状況報告の効率化など、不動産売買の営業活動に必要な各種機能を備え、業務効率化と顧客満足度の向上に貢献します。AI文章生成機能により、買主へは提案したい物件を選択するだけで物件概要などを含んだ提案文を、売主へは保有する物件の周辺の売り出し事例を紹介する文章を、自動生成することが可能です。

◆ 本サービスに関する不動産会社様からのお問い合わせ

TEL：03-6441-3954（土日祝日を除く10:00～18:00）

URL：https://service.itandi.co.jp/services/baibai

◆ イタンジ 概要

イタンジ株式会社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産業における課題を解決するサービスを提供する不動産テック企業です。主力事業である、サービス提供を通じた電子入居申込数は年間約100万件以上・電子契約件数は年間約34万件以上（＊1）、入居申込・賃貸借契約関連書類等のペーパーレス化により年間約1,151万枚の紙の削減を達成（＊2）するなど不動産業界のDXを推進しています。

（＊1）対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日

（＊2）当社基準。対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日。当社提供の「ITANDI 賃貸管理」導入企業の推定削減枚数を元に算出

社名：イタンジ株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘

URL：https://corp.itandi.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 42F

設立：2012年6月

事業内容：

・リアルタイム不動産業者間サイトの開発、運営

・不動産賃貸・売買業務のDXサービスの開発、運営

・不動産データサービスの開発、運営