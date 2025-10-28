リファラル採用の優れた取り組みを表彰する、年に一度のアワード 「Referral Recruiting Award 2025」開催決定！ エントリー受付開始

株式会社ウィルグループ

ウィルグループのリファラル採用コンサルティング及び支援ツール「Refcome」を提供する株式会社ウィルオブ・パートナー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：清水 巧）は、リファラル採用において優れた取り組みを行った企業を表彰する「Referral Recruiting Award 2025」の開催を決定しました。本日10月28日（火）より、エントリー企業の募集を開始します。

エントリーはこちら：https://jp.refcome.com/events/award/entry/2025/

「Referral Recruiting Award」とは

ウィルオブ・パートナーが主催する「Referral Recruiting Award」（https://jp.refcome.com/events/award/）は、リファラル採用において『社員が誇りを持ち、友人に紹介したくなる会社づくり』を積極的に実践し、自社の成長へとつなげている企業を広く称えることを目的としています。本アワードは、2017年より開催しており今回で6回目を迎えます。

本年も、リファラル採用成功に向けて優れた取り組みを行っている企業を募集し、各企業の取り組みや工夫、成果を発信することで、より良い採用のあり方を広めることを目指しています。アワードへのエントリープロセスを通じて自社の取り組みを客観的に振り返る機会や、他社事例から新たな施策のヒントを得られるなど、企業にとって多面的な効果が期待されます。

本イベントを通じてリファラル採用の取り組みを、Refcomeの特設サイトやプレスリリースで表彰するとともにインタビューにて取り組み内容を紹介します。受賞企業の魅力的な取り組みを広く配信することで、より多くの企業の採用ブランディング強化や従業員エンゲージメントの向上に寄与したいと考えます。

エントリー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34777/table/360_1_b21b0acfd173a9fe1eb0f5b231ff097f.jpg?v=202510281027 ]第5回エンタープライズ部門受賞の三菱電機ビルソリューションズ株式会社様

▌エントリー規約

・審査基準、審査結果その他関連事項に関するお問い合わせには、一切応じられません。

・エントリー時にいただく個人情報は、本イベントに関するご連絡にのみ使用させていただきます。

・エントリー期間終了後に、内容の変更・修正、取り消しを行うことはできません。

・受賞企業については、企業・団体名を当社サービスサイト等で公開させていただきます。また、受賞時の写真等を当社の広報活動に使用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

エントリーをもって上記規約に同意したものとします。

代表取締役社長 清水 巧からのメッセージ

リファラル採用の成功は、社員が会社を思う「個の意志」と、会社が成長を目指す「組織の意志」が、深く結びついたときに生まれます。

昨年、私たちはウィルグループの一員となり、新たに『個と組織の意志をつなぐパートナー』というミッションを掲げました。このアワードは、まさに個と組織の意志が結実した素晴らしい取り組みに光を当て、日本の採用市場の未来を皆様と共に創造していくための舞台です。

各社の情熱的な取り組みが、多くの企業の新たな道標となると信じております。エントリーを心よりお待ちしております。

「リファラル採用」とは

社員が自社に知人や友人を紹介・推薦する採用手法です。社内の人脈を活用することで、求人サイトや人材紹介会社では出会えない優秀な人材との接点を作ることができます。

近年、日本企業においてもリファラル採用は一般的な採用手法として定着しており、81%の企業が実施経験があると報告されています。（出典：『リファラル採用に関するアンケート調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000342.000034777.html)』／株式会社ウィルオブ・パートナー）リファラル採用のメリットとして、紹介者が企業文化や仕事内容を熟知した上で候補者を紹介するため、ミスマッチが少なく、入社後の定着率も高いことが挙げられます。

このように、リファラル採用は単なる採用手法ではなく、社員一人一人が自社の魅力を発信し、仲間を増やしていく社員参加型の採用手法として注目を集めています。

リファラル採用コンサルティング及び支援ツール『Refcome』について

リファラル採用の制度設計から運用支援、社員向けの周知・促進までトータルでサポート！

『Refcome』は、社員が自社に友人を紹介し人材採用につなげていく、「リファラル採用」に特化したクラウドツールおよびコンサルティングサービスです。企業の採用課題に寄り添い、専属の担当者が導入から実行まで深く入り込んでサポートすることで人手不足のお悩みを解消します。

▶「Refcome」サービスサイトURL： https://jp.refcome.com/

株式会社ウィルオブ・パートナー

「個と組織の意志をつなぐパートナー」をミッションに、リファラル採用に特化したクラウドツールおよびコンサルティングサービス『Refcome』の開発・運営を行っています。大手企業からスタートアップまで850社以上の支援実績があり、経験豊富なコンサルタントによる実務支援を通じて、企業の成長フェーズに合わせた採用戦略の実現をサポートしています。





【会社概要】

社 号 ： 株式会社ウィルオブ・パートナー

本 社 ： 東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階

設 立 ： 2014年1月

代 表 ： 代表取締役社長 清水 巧

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willof-partner.co.jp/