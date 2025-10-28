JHAT、訪日旅行者向けホテルの公式サイト・予約サイトを WOVN.io で14言語に対応

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、株式会社JHAT（本社：東京都台東区、代表取締役社長：平林 朗、以下 JHAT）のホテル公式サイトおよび予約サイトに導入され、日本語に加え14言語での公開が開始されました。予約までの導線を幅広い言語に対応することで、訪日外国人旅行者から選ばれるホテルブランドとしての価値を高めていきます。

■訪日外国人旅行者に選ばれるホテルを目指して、予約導線を多言語化したい

JHAT は、訪日外国人旅行者をメインターゲットに、都市圏を中心にホテルブランド「hotel MONday」「hotel MONday Apartment」を展開しています。客室構成の工夫や外国人スタッフの配置、自動チェックイン機などの最新テクノロジーを導入することで、特に訪日外国人旅行者のニーズに応える宿泊施設づくりを進めており、TripAdvisor や Agoda といった世界的に認知度の高いオンラインホテル予約サイトにおいてアワードを受賞するなど、国際的にも高い評価を得ています。

世界各国からの訪日外国人旅行者を主要なターゲットとしていることから、公式サイトの多言語対応は不可欠な要素でした。世界中の旅行者を幅広くカバーするために14言語での対応を目指しましたが、従来のように言語ごとに翻訳会社へ依頼し、個別にサイトを構築・反映する方法では、膨大な工数・費用・リードタイムが発生することから、現実的ではありませんでした。そこで WOVN.io を導入し、効率的に公式サイト全体の多言語化を実現しました。

■公式サイトでの確かな効果を実感し、予約サイトも14言語に

また、公式サイトを多言語化した後、WOVN の担当者とともに効果を検証する中で海外からの自然流入数は全体で2倍に増加し、特定の言語では数十倍にまで伸びるなど、顕著な成果が確認できました。

一方で、予約サイトで言語未対応の国のユーザーは1セッションあたりの PV 数が低下しており、サイト内の回遊量が少ないことも明らかになりました。

さらに予約サイトは SaaS を利用して構築されているため、従来の方式で言語ごとにサイトを構築すると、言語数に比例して利用料・工数が増大してしまい、対応しきれないという課題も抱えていました。

これらを受けて、公式サイトに続き予約サイトについても WOVN.io で14言語に対応し、より多くの旅行者にシームレスな予約体験を提供することを決定されました。

■14言語への多言語化を効率的に実現できる WOVN の強み

JHAT が WOVN.io を採用した主な理由は以下の3点です。

- 工数やコストを抑えて柔軟に導入可能WOVN.io は多様な導入方式を揃えており、各サイト環境に合わせて柔軟に対応できます。実際に JHAT では、公式サイトと予約サイトでそれぞれ異なるシステム基盤や SaaS を活用していましたが、大規模なシステム改修や SaaS 利用料の大幅な増加を伴うことなく、簡便に導入できました。- 高品質な AI 自動翻訳・自動運用を実現WOVN.io の AI 翻訳基盤『Maestro』は、多様な翻訳方式・機能により、精度の高い翻訳を提供できます。また、用語集機能を活用することで、ホテル業界特有の専門用語やブランド固有の表現にも安定して対応できます。さらに WOVN.io では、国際特許技術により、元言語のコンテンツが更新されるとそれを自動で検知・翻訳することが可能です。対応言語数が多い場合でも運用工数を抑えつつ、品質の高い情報発信を実現できます。- 安心の導入実績と導入から運用まで支える伴走型サポートWOVN は、ホテルや観光業の多くの企業に導入実績があり、その知見を活かしながらお客様の本質課題の解決に向けて、導入中・導入後も専任サポートが伴走支援します。JHAT においても、スムーズな導入と運用のサポートにとどまらず、ホテル公式サイトの多言語化後には効果検証を共同で実施し、その成果を踏まえて予約サイトの多言語化という次の施策へと発展させることができました。単なるツールの提供ではなく、導入効果を最大化するためのパートナーとして評価いただきました。■導入サイトについて

JHAT のホテル公式サイトおよび予約サイトに WOVN.io が導入され、日本語から14言語に多言語化しています。

公式サイト：https://hotel-monday.com/

ホテル予約サイト：https://reserve.489ban.net/(各ホテル予約ページ)

■今後の展望

JHAT は、今後も各種コンテンツや顧客対応の多言語化をはじめとした特に訪日外国人旅行者のニーズに応えたサービスを提供し、より快適な宿泊体験を提供していきます。

WOVN は、これからも多言語化 AI ソリューションの提供・進化を通じて、企業の訪日外国人顧客の獲得や体験価値向上を支援してまいります。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。

企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日現在

事業内容 ： Web サイト多言語化 AI ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化 AI ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP ： https://wovn.io/ja(https://wovn.io/ja)

本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 広報担当

prtm@wovn.io

03-6434-0246