展覧会「イバラキ・チェック・チャック」10月30日から開催。心のチャックを開いて、まちをのぞく。茨木市の魅力を追大生が作品化

学校法人追手門学院

追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅 正宏）社会学部社会文化デザインコースの林勇気教授とゼミの学生9名が、大阪府茨木市民と学生との交流の中で、「つながり合う関係性」をテーマに学生が感じ取った茨木市の魅力を4つの作品としてまとめた展覧会「イバラキ・チェック・チャック」を開催します。

本展覧会は、茨木市のチャレンジいばらき補助金（茨木市提案公募型公益活動支援事業補助制度）に採択されたもので、茨木市まち魅力発信課にも共催いただき、10月30日から11月1日までの3日間、茨木市クリエイトセンターで行います。

展覧会ポスター

「イバラキ・チェック・チャック」は、茨木市への理解と愛着を深めることを目標とし、市内でのフィールドワークを行いながら撮影した写真素材や史料などをもとに４つの作品を制作し、1つの展覧会としたものです。

展覧会名の「チェック」には、チェック柄のように、両者の関係性や茨木の魅力を一つひとつ確認していく意味を、「チャック」には、開いて中を覗き、また閉じて心にしまうように、作品を通じて茨木の魅力と出会い、記憶に残してほしいという願いを表しています。

作品１.「イバラキ・チェック・チャック」

来場者の方がこれまでに茨木市内で撮影した写真を、会場のチェキ印刷機で印刷し、一言メッセージを添えて、大きなチェック柄に貼ってもらい制作する参加型展示。

作品２.「重なる手、響く声」

約50年前に作られた「こども自身がつくる いばらきの郷土かるた」を学生がリメイクした作品。 茨木市内の名所を訪ねて撮影し、看板の文字を切り取って読み札とすることで、時代を超えた交流と地域の営みの歴史を表現している。



協力団体：茨木市教育委員会 教育総務部 社会教育振興課 社会教育係、 茨木市教育委員会 教育総務部 社会教育振興課 歴史文化財課、茨木市立文化財資料館、 飛龍山冥應寺（辯天宗宗務庁）、京都大学文学部 考古学研究室、 茨木市 教育委員会 教育総務部 社会教育振興課 青少年野外活動センター、 大阪府中央卸売市場管理センター株式会社

作品３.「茨木童子の旅」

茨木童子像に市の名所や魅力を表現した特別な衣装をまとわせ、衣装に取り付けたQRコードから新スポット「いばきた」を含む魅力を発信する動画へアクセスできる仕掛けで、茨木市の魅力をより身近に感じてもらう作品。



協力団体：茨木商工会議所、茨木市観光協会、GRAVITATE OSAKA、茨木市 建設部 公園緑地課、dｅ愛・ほっこり 見山の郷、おにクル、茨木阪急本通商店街、茨木心斎橋商店街

作品４.「POSTSCAPE 茨木～ポストを通して見る暮らしの風景～」

会場に設置された複数のポストに内蔵されたタブレットで、投函の様子や茨木のおすすめスポットを紹介する映像を上映。



協力団体：One Art Project、茨木市立キリシタン遺物資料館、元町ばる子

【展覧会概要】

タイトル：「イバラキ・チェック・チャック」

日 時：2025年10月30日～2025年11月1日 12:00～18:00 （最終日は12:00～17:00）

場 所：茨木市クリエイトセンター・旧喫茶室 1階 喫茶・食堂スペース

料 金：観覧料無料、出入り自由

主 催：追手門学院大学 社会学部 林勇気ゼミ 茨木市×追大プロジェクト

青山明香里、石田咲良、金子綺良々、関口心音、田中柊羽。土岐京ノ葉、 橋本綾、福岡つばさ、山本理子

共 催：茨木市企画財政部まち魅力発信課

協 力：公益財団法人茨木市文化振興財団/茨木市建設部公園緑地課/ 茨木市市民文化部文化振興課/GRAVITATE OSAKA/八木シンジロウ