アバント、「Enterprise IT Summit 2025 秋」にて「意思決定を支えるAI活用と経営管理の進化」をテーマに講演

株式会社アバントグループ

アバントグループでグループ経営管理・連結会計・事業管理のソリューションを提供する株式会社アバント（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：岡部 貴弘、以下 アバント）は、2025年11月17日（月）～ 11月20日（木）に開催されるITmedia エンタープライズ、ITmedia エグゼクティブ主催「Enterprise IT Summit 2025 秋」へ協賛ならびに講演いたします。

エンタープライズITは新たなステージに突入しようとしています。生産性を最大限に引き上げ、新たな付加価値を創造する上でAI活用は欠かせません。単なる挑戦から具体的な成果の実現が求められようとしている今、この新たなテクノロジーを技術面から実装・運用するIT部門の責任は重大です。しかし、眼前にはAI活用の前提となるデータ分析基盤やインフラの整備、人材育成など課題が山積しています。レガシーシステムのモダナイゼーションも無視できない課題です。

本イベントは大企業のIT部門が選択すべきAI時代の最適解を6つのテーマでお届けします。

アバントは本イベントで「AI×データ基盤が導く経営管理の新時代 ～意思決定を支えるAI活用と経営管理の進化～」をテーマに、経営判断に資するデータ整備とAI活用の方法と展望について講演いたします。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/497_1_7c38d2bc78ffeb3e2a1f6cfd06411515.jpg?v=202510281027 ]

アバントの講演内容

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/497_2_1b593dd980bbdef7ff4e9dc4979438db.jpg?v=202510281027 ]

詳細を見る :https://members06.live.itmedia.co.jp/library/OTI4NDA%253D?group=2511_EITS2025a&np_source=cl

【株式会社アバントについて】

経営管理システムのソフトウエア開発および、様々な他社製品の提供を通じてお客様の企業価値向上につながる経営DXを推進しています。これまで1,200社以上の導入実績を通じ、コンサルティング、構築、導入支援、運用・保守をワンストップで支援いたします。

「グループ経営管理」「連結会計」「事業管理」を軸として、経営とIT双方の視点から、経営情報・データの統合、分析、活用を支援し、データドリブン経営を実現します。



社 名 ：株式会社アバント

設 立 ：2013年10月1日（創業：1997年5月26日）

※2022年10月1日 株式会社ディーバから商号変更

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 CEO 岡部 貴弘

本社所在地：東京都港区港南2丁目15番2号 品川インターシティB棟13階

URL ：https://www.avantcorp.com/

事業内容 ：グループ経営管理・連結会計・事業管理領域において、コンサルティングから

システムの企画・構築、導入、運用・保守までワンストップで支援

経営管理システムの自社開発および他社CPMソフトウエアの提供

自社製品 ：企業価値向上のための経営管理システム「AVANT Cruise」

企業価値分析・評価・モニタリングを実現「AVANT Compass」

連結財務諸表を可視化し、シナリオ作成・比較・将来予測「AVANT Chart」

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/



主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

株式会社アバント

株式会社インターネットディスクロージャー

株式会社ジール

株式会社ディーバ

株式会社VISTA