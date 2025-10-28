自民・維新 連立合意のキーマン 遠藤敬 内閣総理大臣補佐官が就任後初のネットメディアに生出演 10月29日（水）14時～ニコニコで独占ロングインタビュー実施

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、遠藤敬内閣総理大臣補佐官（日本維新の会・衆議院議員）に独占生インタビューを実施します。本インタビューは、2025年10月29日（水）14時00分より、同社が運営するライブ配信サービス「ニコニコ生放送」をはじめ、ニコニコニュース公式YouTubeチャンネル、公式Xで生配信します。

2025年10月21日に発足した高市早苗内閣において、日本維新の会の遠藤敬国会対策委員長が内閣総理大臣補佐官（連立合意政策推進担当）に就任しました。遠藤氏は、自民党・高市早苗総裁と日本維新の会・吉村洋文代表を結びつけ、両党による連立政権の実現に大きく貢献した立役者です。

公明党の離脱や少数与党の危機を背景に、自民党と維新の連立協議はどのように急展開で進んだのか。水面下ではどのような調整が行われたのか。そして、今後、自維連立政権を安定化させるための具体策とは。首相補佐官就任後初のネットメディア出演となるニコニコ生放送の独占ロングインタビューで、その全貌を語ります。

｜番組概要

■番組名 ：【独占】遠藤敬首相補佐官が語る 自維連立の舞台裏と今後の行方

■配信日時 ：2025年10月29日（水）14時00分～14時50分終了予定

■出 演 ：遠藤敬内閣総理大臣補佐官（日本維新の会・衆議院議員）

■インタビュアー：七尾功（ニコニコニュース政治担当プロデューサー）

■配信URL ：＜ニコニコ生放送＞https://live.nicovideo.jp/watch/lv349013721

＜公式YouTube＞https://youtube.com/live/W1gsdBMeK6k

＜公式X＞https://x.com/i/broadcasts/1YqKDNDajeYJV