《思い出のとき修理します》《伯爵と妖精》などのシリーズで大人気の著者・谷瑞恵氏が贈る、珠玉の伝承ミステリー『こだま標本箱』、徳間書店より発売！

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、谷瑞恵氏の最新長篇『こだま標本箱』（https://www.tokuma.jp/book/b669585.html）を10月29日（水）に発売いたします。

『こだま標本箱』（谷瑞恵／著）

古くからの言い伝えを調べる伝説収集家との出会いが、

大切な人を失った百絵の未来を変えていく――。

【『思い出のとき修理します』の著者が贈る、珠玉の伝承ミステリー】



***

人にしかできない癒しと再生の物語が優しく胸に響きます。

――マルサン書店サントムーン店 原田里子さん

***

■あらすじ

帯表4より

■著者の言葉

「こだま」は「木霊」と書きます。森の中に反響する音に、昔の人は木々の魂を感じたのでしょうか。

現代でも、御神木や謂れのある木など、大切に守られています。

日常のそばに、伝説は意外とあふれているのではないでしょうか。

伝説収集家の賀見社と、現実的な感覚の百絵、二人のやりとりも読みどころです。

どうして賀見社が伝説を集めるのか、身近な伝説に触れ百絵が何を得るのか、ぜひお楽しみください。

――谷瑞恵

■著者プロフィール

谷瑞恵（たに・みずえ）

三重県生れ。三重大学卒業。1997年、『パラダイス ルネッサンス―楽園再生―』で集英社ロマン大賞に佳作入選しデビュー。他著書に「伯爵と妖精」シリーズ、「思い出のとき修理します」シリーズ、「異人館画廊」シリーズ、『木もれ日を縫う』『額装師の祈り 奥野夏樹のデザインノート』『まよなかの青空』『めぐり逢いサンドイッチ』『神さまのいうとおり』『あかずの扉の鍵貸します』などがある。

■書誌情報

装画／チカツタケオ

タイトル：こだま標本箱

著者：谷瑞恵

定価：2,090円（税込）

判型：四六判上製

ページ数：288ページ

発売：2025年10月29日（水）

ISBN：978-4-19-866083-3

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b669585.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198660832/

【初出】

本書は「読楽」2024年6月号～2025年3月号に掲載された作品に、加筆修正したものです。

