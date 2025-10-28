Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤òCSÊüÁ÷Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¤Ç11/23(Æü¡¦½Ë)13»þ¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
ºòÇ¯¤ÎÌÏÍÍ_(C)NTV
11·î23Æü(Æü¡¦½Ë)¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ò£±£³»þ¤è¤êÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î²¹¤«¤Ê¤Õ¤ì¤¢¤¤¤¬Â³¡¹¡ª´üÂÔ¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ªÈäÏªÌÜ¤â¡ª¤½¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¡¦Áª¼ê¤ÏÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ø¡¢²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡ª¡©
Åìµþ¥Éー¥à¤Ë¹Ô¤¯Êý¤ÏÏ¿²è¤ä¥¹¥Þ¥Û»ëÄ°¤â½ÐÍè¤ëÆü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¤Ç¡ª
¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤Êý¤ÏÆü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÆ°²èÇÛ¿®*¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡ª
¡ö¥¹¥«¥Ñー¡ª¤ÇÊüÁ÷·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦ÈÖÁÈ¤òÄÉ²ÃÎÁ¶âÌµ¤·¤Ç¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦£Ð£Ã¤Ç¤´»ëÄ°Äº¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥«¥Ñー¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¡×¤ËÂÐ±þ
¡ãÊüÁ÷ÆüÄø¡ä
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ 2025
11·î23Æü(Æü¡¦½Ë)¡¡13¡§00～20¡§00¡¡À¸Ãæ·Ñ/ÇÛ¿®
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö/ÊüÁ÷ÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¢¨ËÜÊÔ¥»¥ì¥â¥ËーÉôÊ¬¤ÎÊüÁ÷/ÇÛ¿®¤òÍ½Äê
¢¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×ÈÖÁÈ¥Úー¥¸
https://www.gtasu.com/baseball/giantsfanfesta/
¢¡»ëÄ°ÊýË¡
Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¡§¥¹¥«¥Ñー¡ª¡Ê£Ã£Ó£²£µ£·¡Ë¡¢¥¹¥«¥Ñー¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µー¥Ó¥¹¡Ê£Ã£è.£¶£°£¸¡Ë
¤½¤Î¤Û¤«£Ê¡§£Ã£Ï£Í¡¢Á´¹ñ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤Ò¤«¤ê£Ô£Ö¡¢£á£õ¤Ò¤«¤ê¤Ê¤É¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¡¥¹¥Þ¥Û¡¦£Ð£Ã¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È»ëÄ°ÊýË¡
¥¹¥«¥Ñー¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡»ëÄ°ÊýË¡¤È¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹»ëÄ°ÊýË¡¡ÊÆü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.gtasu.com/subscription/
Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
TEL 0120-222-257 ¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ 10:00～20:00¡Ë
¢¡Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¸ø¼°£Ó£Î£Ó
£Ø(µìTwitter)¡§@Gtasu
¢¡²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò£Ã£ÓÆüËÜ¡ÊÄÌ¾Î¡§£Ã£ÓÆü¥Æ¥ì¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶¡¡ÃÎÌé
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶1-6-1¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ïー22³¬
