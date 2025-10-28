【お好み焼本舗】期間限定メニュー「復刻祭」を11月４日(火)より販売

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国で20店舗を展開する『お好み焼本舗』(以下、おこほん)は、2025年11月４日(火)から2026年３月上旬まで期間限定メニュー「復活祭」を販売いたします。

期間限定メニュー「復刻祭」について

『おこほん』は、2025年11月で創業20周年を迎えました。それを記念して、人気商品を復刻した期間限定メニューをラインナップ。創業当時の名物商品、具材たっぷりの「なにわデラックス横綱焼」や、『おこほん』のもちもち麺と相性抜群な濃厚明太マヨソースにシャキシャキレタスの「明太マヨレタス焼そば」など、今だけの懐かしの商品がお楽しみいただけます。ぜひ、この機会にご賞味ください。

「復刻祭」の商品は、「おこほんコース」「プレミアムステーキコース」にて、食べ放題でお召し上がりいただけます。また、単品でのご注文も可能です。

販売期間：2025年11月４日(火)～2025年３月上旬

営業状況・ご予約はこちら：https://www.okonomiyaki-honpo.jp/shop/

※仙台卸町店、相模原店は販売期間が異なります

・なにわデラックス横綱焼......1,290円(税込1,419円)

創業当時の名物商品！外はカリッと香ばしく、中はふんわりとろける食感。豚肉や牛すじ、ホタテなど具材たっぷり、鉄板で焼き上げる、自慢のお好み焼き！

・明太マヨレタス焼そば......690円(税込759円)

濃厚明太マヨソースともちもち麺、シャキシャキレタスの食感がたまらない！スタッフ人気No.1の味が復刻！

・なにわ一口餃子......390円(税込429円)

隠れた名物が復刻！パリッと香ばしい皮からじゅわ～とにじみ出る肉汁がたまらない！

・アンチョビキャベツ......390円(税込429円)

アンチョビの塩気と旨みが、シャキシャキキャベツの甘みを引き立て合う、やみつきになる一品！

※一部店舗では販売時期が異なります

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます

『お好み焼本舗』について

お好み焼きと串カツを始め、鉄板焼き(ステーキ・海鮮等)やバラエティ豊かな一品料理が食べ放題でお楽しみいただけます。

看板商品の「超贅沢玉」は豊富な具材で仕上げたお好み焼きで、注文をいただいてからスタッフが特注の極厚鉄板で焼き上げてご提供しています。

串カツは、温度と揚げ時間にこだわり、サクサクの食感が人気です。選べるコースは3種類、リーズナブルで人気の「お手軽コース」(2,090円/税込2,299円)、「超贅沢玉」に串カツ、もんじゃ、鉄板焼きやデザートの種類が増える「おこほんコース」(2,690円/税込2,959円)、「厚切熟成 リブロースステーキ極」を含むステーキ・鉄板すき焼き・鉄板焼きしゃぶ、海鮮など約100品の豊富なメニューの「プレミアムステーキコース」(3,690円/税込4,059円)をご用意しております。また、ドリンクバー近くにある綿菓子機やかき氷機は自由にご利用いただくことができ、特にお子さまからの人気を得ています。学生からファミリー、少人数から大人数の宴会まで幅広いシーンでご利用いただけます。

※一部設置していない店舗もございます

■おこほんWEBページ：https://www.okonomiyaki-honpo.jp/

■おこほん公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/okohon_official

■おこほん公式Instagram：https://www.instagram.com/okonomiyaki_honpo_official/

■おこほん公式Facebook：https://www.facebook.com/okonomiyakihonpo/

「お好み焼本舗公式アプリ」について

アプリ限定の特典や、貯めた来店スタンプでクーポンがゲットできるお得なアプリです。季節ごとに変わる期間限定メニューのご紹介や、現在地の近くにある店舗の検索や予約をしていただけます。

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/3eyT8F2

＜Google Play＞ https://bit.ly/2Nu8A9h

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内763店舗(うち直営510店舗、FC253店舗)、海外74店舗(2025年９月30日現在)



企業サイト:https://www.monogatari.co.jp/