£Í£Ã¥Ò¥³¥í¥ÒーÛ©¤¯¡ÖåºÎï»ö¤Ë¤»¤ºÈþÃÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×²ó¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¬£±¿Í¼èºà¤Ç¡È¥Ïー¥È¥Õ¥ë¡É¤òÃµ¤¹¡Ö¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥ïー¥ë¥É¡×¡££±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¤Î¿·ºîÂè£³ÃÆ¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¥À¥ë¥¯ÊÔ¡×
»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«±®¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤À¤³¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¬£±¿Í¤ÇË¬¤ì¤Æ¡È¥Ïー¥È¥Õ¥ë¡É¤òÃµ¤¹ÉÔÄê´üÊüÁ÷¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ö¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥ïー¥ë¥É¡×¡££±£°·î£±£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¿·ºî4ËÜ¤ò4½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£
£±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¿·ºîÂè£³ÃÆ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢°ÍÂ¸¾É¤Î²óÉü»Ù±ç»ÜÀß¡ÖÌ¾¸Å²°¥À¥ë¥¯¡×¡£¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Î¥Ò¥³¥í¥Òー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÌôÊª¤ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ê¤É°ÍÂ¸¾É¤«¤é¤Î²óÉü¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÜÀß¡ÖÌ¾¸Å²°¥À¥ë¥¯¡×¡£
½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ³Ð¤»¤¤ºÞ¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¡¢º£¤Ï¥À¥ë¥¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆþ½ê¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë56ºÐ¤ÎÃËÀ¡£
ÌôÊª°ÍÂ¸¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Á¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ï¡È·ì¤¬Æþ¤Ã¤¿Ãí¼Í´ï¡É¤òÀö¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÊì¿Æ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹ÃËÀ¡£¹¹À¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡Ä¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ã¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó ¼ýÏ¿¸å¤Î´¶ÁÛ¡ä
ÌôÊª¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î»Ù±ç»ÜÀß¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÌôÊª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤ò·ÚÊÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·À¸¤¤Î©¤Á¤Þ¤Ç¿¼¤¯Ç÷¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
åºÎï»ö¤Ë¤»¤ºÈþÃÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤VTRºî¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡Ö¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥ïー¥ë¥É Ì¾¸Å²°¥À¥ë¥¯ÊÔ¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§ 2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ00Ê¬～17»þ30Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê£Ã£Â£Ã¥íー¥«¥ë¥¨¥ê¥¢ÊüÁ÷¡Ë
½Ð±é¡§¡¡¥Ò¥³¥í¥Òー¡¡¡¡
ÇÛ¿®¡§¡¡TVer¡¡11·î2Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á～11·î16Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖABEMA¡×¡ÖU-NEXT¡×¡ÖAmazon Prime¡¡Video¡×¡ÖHulu¡×¤Ç¤Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡11·î7Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¤è¤ê½ç¼¡¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¡¡
¼¡²óÊüÁ÷Í½Äê¡§ 11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ00Ê¬～17»þ30Ê¬
¡¡¡¡ ÈÖÁÈHP¡§¡¡https://hicbc.com/tv/heartfulworld/
ÈÖÁÈ¸ø¼°£Ø¡§¡¡https://x.com/cbc_heartful