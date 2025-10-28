保育情報アイデアサイト「PriPriOnline」10月27日リニューアルオープン！

株式会社世界文化ホールディングス

株式会社世界文化ワンダーグループは、保育者・教育者向けの保育情報・アイデアサイト「PriPriOnline」( https://priprionline.jp(https://priprionline.jp) ) を10月27日よりリニューアルオープンいたしました。

本サイトでは、保育・教育に関するコンテンツをダウンロードしたり、保育雑誌『PriPri』を閲覧したりすることができます。保育者・教育者の皆様の保育・教育ライフにぜひご活用ください。※ダウンロード等のご利用には会員登録が必要になります。

♦『PriPri』とは？

保育雑誌売上NO.1の保育総合誌 (※)。「本当に現場で役立つプランを届けたい！」「この本があってよかった、と保育者に頼りにされる本にしたい！」そんな思いで、保育現場に徹底取材してつくっている保育サポート雑誌です。2025年で創刊25周年を迎え、保育園・幼稚園・こども園の先生方にご愛読頂いています。

※雑誌ジャンル 主要保育雑誌4誌 2025年1月～2025年9月 CDP CANTERA調べ

♦PriPriOnline 3つのポイント

POINT 01 保育・教育に役立つ！イラスト・文例がダウンロードできる

POINT 02 これがあればすぐ書ける！ 指導計画がダウンロードできる

POINT 03 保育・教育に関する おすすめ記事が読める

♦有料会員プランならもっと便利にご利用いただけます

詳細を見る :https://priprionline.jp/

POINT 01 保育総合誌『PriPri』デジタル版が最大3年分読める！

POINT 02 保育の現場で使える！人気の楽譜や型紙がダウンロードできる

POINT 03 おたより作成に役だつ、イラスト・文例などのコンテンツをたっぷりダウンロードできる！

♦PriPriOnline料金プラン

・フリー：月額無料

・ライト： 月額 429円 (税込）型紙がダウンロードできる

・スタンダード：月額 2,178円 (税込）雑誌『PriPri』読み放題＆楽譜もダウンロードできる



