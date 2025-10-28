ポップカルチャーを席巻した『M3GAN／ミーガン』待望の続編！『M3GAN／ミーガン 2.0』ブルーレイ＆DVD 2026年1月21日(水)発売決定！
詳細はこちら :
https://lnk.to/m3gan
恐ろしく一途な狂気のお友達AI人形に、また会える。
■『死霊館』シリーズのジェームズ・ワン×ブラムハウスによる最凶タッグ再び！
ホラー界の巨匠ジェームズ・ワン、ブラムハウス・プロダクションズのジェイソン・ブラム、そして脚本・監督のジェラルド・ジョンストンが率いる『M3GAN／ミーガン』（2023）のオリジナル・チームによる待望の続編！
お友達AI人形が引き起こす大騒動は新たなチャプターへ突入。
■『M3GAN／ミーガン』のキャスト＆スタッフが再集結！
１作目に続いてミーガン（M3GAN）の開発者ジェマをアリソン・ウィリアムズ、ジェマの姪ケイディをヴァイオレット・マッグロウ、開発チームのコールとテスをブライアン・ジョーダン・アルバレスとジェン・ヴァン・エップスが演じる。アリソン・ウィリアムズはジェイソン・ブラム、ジェームズ・ワンとともに製作にも名を連ねる。
■ブルーレイ＆DVD 2026年1月21日(水)発売決定！アンレイテッド・カット版の本編を含む大ボリュームの映像特典を約152分収録！
アメリカの劇場ではカットされたシーンを含む「アンレイテッド版」のほか、メイキングやシーン解説など本編がより楽しめる映像特典を多数収録。「M3GAN／ミーガン」ファンは見逃せない内容となっている。
さらに、対象店舗でご購入の方に、ここでしか手に入らないオリジナル特典をプレゼント！
※特典はなくなり次第終了となります。
『M3GAN／ミーガン 2.0』商品情報
【発売日】
2026年1月21日(水)
【価格】
ブルーレイ＋DVDセット 5,390円（税込）
【映像特典】
■ブルーレイ・DVD共通収録
◎完全アップグレード：「M3GAN／ミーガン 2.0」メイキング
◎アンドロイドのＤＮＡ
◎戦いの美学
◎シーン解析：エンブレイスＡＩ
◎アンレイテッド版（英語音声／英語・日本語字幕のみ）
『M3GAN／ミーガン 2.0』作品情報
【キャスト】
ジェマ：アリソン・ウィリアムズ
ケイディ：ヴァイオレット・マッグロウ
コール：ブライアン・ジョーダン・アルバレス
テス：ジェン・ヴァン・エップス
ミーガン：演）エイミー・ドナルド 声）ジェナ・デイヴィス
【スタッフ】
監督／脚本：ジェラルド・ジョンストン
製作：ジェイソン・ブラム、ジェームズ・ワン、アリソン・ウィリアムズ
【ストーリー】
驚異の人工知能を持つミーガン（M3GAN）の暴走から２年。ジェマは姪ケイディと静かな生活を送っていた。そんな彼女たちが知らぬ間に、ミーガンの基礎技術を盗用して生まれた軍用アンドロイド“アメリア”が自我に目覚めて暴走を開始。背後にはAIによる支配を目論む企業「ゼノックス」の陰謀があった。ジェマはかつての恐怖を乗り越え、ケイディを守るためにミーガンをアップグレードして復活させる決意をする─。
※商品の仕様は変更となる可能性がございます。
発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C) 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.