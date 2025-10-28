ポップカルチャーを席巻した『M3GAN／ミーガン』待望の続編！『M3GAN／ミーガン 2.0』ブルーレイ＆DVD 2026年1月21日(水)発売決定！

株式会社ハピネット詳細はこちら :https://lnk.to/m3gan

恐ろしく一途な狂気のお友達AI人形に、また会える。

■『死霊館』シリーズのジェームズ・ワン×ブラムハウスによる最凶タッグ再び！

ホラー界の巨匠ジェームズ・ワン、ブラムハウス・プロダクションズのジェイソン・ブラム、そして脚本・監督のジェラルド・ジョンストンが率いる『M3GAN／ミーガン』（2023）のオリジナル・チームによる待望の続編！

お友達AI人形が引き起こす大騒動は新たなチャプターへ突入。

■『M3GAN／ミーガン』のキャスト＆スタッフが再集結！

１作目に続いてミーガン（M3GAN）の開発者ジェマをアリソン・ウィリアムズ、ジェマの姪ケイディをヴァイオレット・マッグロウ、開発チームのコールとテスをブライアン・ジョーダン・アルバレスとジェン・ヴァン・エップスが演じる。アリソン・ウィリアムズはジェイソン・ブラム、ジェームズ・ワンとともに製作にも名を連ねる。

■ブルーレイ＆DVD 2026年1月21日(水)発売決定！アンレイテッド・カット版の本編を含む大ボリュームの映像特典を約152分収録！

アメリカの劇場ではカットされたシーンを含む「アンレイテッド版」のほか、メイキングやシーン解説など本編がより楽しめる映像特典を多数収録。「M3GAN／ミーガン」ファンは見逃せない内容となっている。

さらに、対象店舗でご購入の方に、ここでしか手に入らないオリジナル特典をプレゼント！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2428_1_bc27e66a3f8acae6ebdd4a6c97914b29.jpg?v=202510281027 ]

※特典はなくなり次第終了となります。

『M3GAN／ミーガン 2.0』商品情報

【発売日】

2026年1月21日(水)

【価格】

ブルーレイ＋DVDセット 5,390円（税込）

【映像特典】

■ブルーレイ・DVD共通収録

◎完全アップグレード：「M3GAN／ミーガン 2.0」メイキング

◎アンドロイドのＤＮＡ

◎戦いの美学

◎シーン解析：エンブレイスＡＩ

◎アンレイテッド版（英語音声／英語・日本語字幕のみ）

『M3GAN／ミーガン 2.0』作品情報

【キャスト】

ジェマ：アリソン・ウィリアムズ

ケイディ：ヴァイオレット・マッグロウ

コール：ブライアン・ジョーダン・アルバレス

テス：ジェン・ヴァン・エップス

ミーガン：演）エイミー・ドナルド 声）ジェナ・デイヴィス

【スタッフ】

監督／脚本：ジェラルド・ジョンストン

製作：ジェイソン・ブラム、ジェームズ・ワン、アリソン・ウィリアムズ

【ストーリー】

驚異の人工知能を持つミーガン（M3GAN）の暴走から２年。ジェマは姪ケイディと静かな生活を送っていた。そんな彼女たちが知らぬ間に、ミーガンの基礎技術を盗用して生まれた軍用アンドロイド“アメリア”が自我に目覚めて暴走を開始。背後にはAIによる支配を目論む企業「ゼノックス」の陰謀があった。ジェマはかつての恐怖を乗り越え、ケイディを守るためにミーガンをアップグレードして復活させる決意をする─。

※商品の仕様は変更となる可能性がございます。

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.