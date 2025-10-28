日本初、スクラッチ式体験型アルバム『チャレンジアルバム カップル版』発売。削って挑戦する新しい体験ギフト

株式会社タリス

株式会社タリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木村文則）は、スクラッチに隠された52のデートアイディア付フォトアルバム「チャレンジアルバム カップル版」を2025年10月28日より発売いたします。本製品は、スクラッチを削って出てくる様々なデートプランをカップルで体験し、写真に残す、新しい体験型のフォトアルバムです。販売サイト：https://challenge-album.com

スクラッチを削ってサプライズデート。削って、体験して、思い出に残す

『チャレンジアルバム』は、スクラッチを削って出てくる様々なチャレンジに挑戦する、海外で人気の新しい体験型アルバムです。今回発売する「チャレンジアルバム カップル版」では、欧米のデートプランを参考にしつつ、日本では普段なかなかやらないような挑戦的な内容を中心に、全52個のチャレンジを掲載しています。例えば・・・

- 自然の中で一緒に過ごす- 一緒に料理にチャレンジ- 欧米で人気のちょっとしたゲーム

など、それぞれのチャレンジを通して、普段とは違う時間を楽しみながら、お互いの魅力を再発見できます。

特別な体験でありながら、基本的にはその日に自宅や近所で完結できる内容です。かかる時間や屋内外を示すアイコンをヒントに、その日の都合や天候に合わせてお題を選べます。

一度削ったチャレンジは必ず実行するというルールがあるため、楽しみながら新しいデート体験を始められます。付き合いたてのカップルの思い出づくりから、マンネリ気味の夫婦の新しい楽しみや会話のきっかけまで、幅広い層にぴったりです。

体験後に撮影した写真をプリントして貼り付け、アルバムとして使うこともできます。日記やコメントを書くスペースもあり、自分たちだけの特別なストーリー、特別なフォトアルバムが完成します。

デート・記念日誕生日プレゼント・クリスマスやバレンタイン・結婚祝いに

チャレンジアルバムカップル版は、休日のデートアイディア、パートナーとの記念日や誕生日プレゼント、クリスマスやバレンタインのギフト、友人の結婚祝いなどにおすすめです。

＜2025年3月からのテスト販売では、以下のようなお客様の声をいただいております＞

- 「スクラッチがワクワクする、全く新しい体験ができて素敵」- 「新鮮な刺激が欲しいカップルや、マンネリを感じているカップルにぴったり」- 「お休みの日に何をしようか悩んだときに使いたい」- 「楽しくて、ゲラゲラ笑ってしまいました」- 「自分たちでは思いつかない体験も出てきて、非日常を楽しめる」- 「アルバムとして形に残るのも嬉しい」- 「とてもおもしろく、記念にもなり、仲が深まる」- 「結婚祝いにプレゼントし、喜んでもらえた」

以下、体験イメージ画像

商品詳細

商品名：チャレンジアルバム カップル版

収録内容：スクラッチに隠された52のデートアイディア付フォトアルバム

価格：5,500円（税込）

サイズ：27.3 x 20.3 x 2.5 cm／32ページ

発売日：2025年10月28日正式発売（2025年3月からテスト販売を実施）

販売サイト：https://challenge-album.com/

公式Instagram：@challenge.album(https://www.instagram.com/challenge.album)

販売元：株式会社タリス

「コト消費」時代の、日常の体験不足とコミュニケーションの課題を解決

現代の消費者は、所有よりも体験や思い出に価値を置く「コト消費」へと価値観を移しています。しかし、旅行など特別な体験は頻繁には難しく、日常の中で行う体験が不足しているという課題があります。

また、スマートフォンの普及により、カップルや家族が一緒にいてもそれぞれがデバイスを操作し、対面でのコミュニケーションが希薄化しているという課題もあります。

こうした課題への解決策として、海外で人気を集めているのがスクラッチ型体験アルバムです。「チャレンジアルバム」は、スクラッチを削って出てくるチャレンジが、その日中に自宅や近所でできる、普段はやらないようなユニークな体験を提供します。これにより、日常の中で手軽に特別な体験を楽しめます。

そして「削ったお題は必ず一緒にやる」というルールが、普段では生まれない自然なコミュニケーションのきっかけを生み出します。この共同でのチャレンジを通じて、パートナーや家族との仲を深めることができます。

製品コンセプト

「大切な人との日々を、忘れられない物語に。」

日常の中に大切な人と共にできる新しい体験と感動を創造し、絆を深め、かけがえのない思い出作りをお手伝いします。これにより、人々の生活を豊かにし、幸せな時間を過ごしていただけることを目指します。

代表者コメント

当社はこれまでアートイベントなどを通じて新しい体験を提供してきましたが、アートに限らず、より幅広い層に体験を届けたい、カップルや家族が一緒に楽しく過ごし仲を深める体験を提供したいと考え、海外で人気となっているスクラッチ式の体験型アルバムにヒントを得て、チャレンジアルバムを発売いたしました。皆様の楽しい体験、素敵な思い出作りに役立つことができれば嬉しいです。

今後の展開

今後は様々なユーザーニーズを探りながら、新しいテーマや形態のシリーズ開発を進めてまいります。また、販促・キャンペーンや、従業員の福利厚生・周年記念品としての法人利用、店頭での販売、コラボレーション商品など、多角的な展開を検討してまいります。

企業の概要

株式会社タリス

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-9 YAZAWAビル3階

代表取締役 木村文則

事業内容 EC・イベント企画運営・講座の企画提供・コンサルティング

関連URL

チャレンジアルバム 公式オンラインストア

https://challenge-album.com/

※「日本初」について

本リリースで記載している「日本初」は、当社調べ（2025年10月時点）によるものです。日本国内における「スクラッチを削って体験に挑戦し、アルバムとして形に残す商品」として調査した結果、同様の形式の商品は確認されておりません。