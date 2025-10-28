ファーストライト、記憶のプラットフォーム「Monoxer」を提供するモノグサ株式会社へ追加出資

ファーストライト・キャピタル株式会社

ファーストライト・キャピタル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩澤 脩、以下ファーストライト）は、記憶のプラットフォーム「Monoxer」を提供するモノグサ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 竹内孝太朗、畔柳圭佑、以下モノグサ）への追加出資を実行しました。

今回の出資について

教育分野では、教育DXを背景に個別最適化された学習へのニーズが高まる一方、産業界では人手不足やリスキリング需要の高まりを受け、企業における人材育成や技能継承が喫緊の経営課題となっています。

モノグサが提供する「Monoxer」は、「記憶」という学習の根幹をテクノロジーで支えるプラットフォームです。創業初期より教育現場で圧倒的な支持を得ており、近年ではその活用領域を企業へと拡大。 大手企業の資格試験対策や営業研修などで、合格率や商談獲得率の向上といった具体的な成果を創出しています。

ファーストライトは、モノグサが創業した2016年からすべてのラウンドで支援を継続してきました。

「Monoxer」は、教育現場で確固たる基盤を築くとともに、企業の人材育成や技能継承といった社会課題の解決にも貢献するプラットフォームへと進化しており、その取り組みを高く評価しています。

同社が掲げる「記憶を日常に。」というミッションの実現が、人々の学びとキャリアを支え、人生をより豊かにすると確信し、今回の追加出資を決定いたしました。

今後も、モノグサが「記憶のプラットフォーム」としてさらに飛躍できるよう、全力で支援してまいります。

モノグサ プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000153.000029973.html

ファーストライト・キャピタルについて

ファーストライト・キャピタルは、SaaS、AI、オートメーションなど、デジタル領域のスタートアップに投資するベンチャーキャピタルです。日本の人口減少に伴う社会課題の解決に挑む、アーリーステージのスタートアップに対して、投資と成長支援を行っています。私たちは、世界の新産業を創造する「起業家と事業」の成長プロセスを、「リアルな事業経験」を基にリードし、投資先のビジョン実現をサポートしています。

会社名：ファーストライト・キャピタル株式会社

所在地：東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階

代表：代表取締役 岩澤 脩

設立：2018年2月16日

URL：https://firstlight-cap.com/