アルマレーザーズ・ジャパン株式会社 代表取締役社長に遠秔 慶太が就任

アルマレーザーズ・ジャパン株式会社

■ 代表挨拶

このたび、アルマレーザーズ・ジャパン株式会社 代表取締役に就任いたしました遠秔 慶太（えんしゅう けいた）と申します。

医療業界に携わり20年、そのうち10年を経営者として、医療従事者や患者の皆様と共に歩んでまいりました。今回、美容医療という新たな分野でこのような機会をいただきましたことを、大変光栄に存じます。

Alma Lasersは1999年にイスラエルで創業して以来、革新的なエネルギーデバイスを通じて美容医療の発展に寄与してまいりました。日本では長年にわたり代理店を通じて、「Soprano」シリーズやテノールで有名な「Accent」シリーズなど、脱毛・非侵襲痩身治療分野で多くの実績を重ねてまいりました。

近年では、日本法人として「Soprano Titanium Special Edition」や、超音波と高周波を組み合わせた最新機器「Alma PrimeX」を導入し、皮下脂肪の減少・皮膚のたるみ・しわの改善といった患者様の多様なニーズにお応えしております。今後も「Accent」シリーズの新機種や、肌状態を高い精度で可視化する先進機器など、世界基準の製品を日本市場に順次ご紹介してまいります。

高齢化が進む中で、人々がいつまでも若々しく、健康的に輝ける社会の実現を支援することが私たちの使命です。アルマレーザーズ・ジャパン株式会社は、その一翼を担う企業として、美容医療の発展とともに歩み続けます。

今後とも皆さまのご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

■ Alma Lasersについて

Alma Lasers（アルマレーザーズ）は、イスラエルに本社を置き、「Beyond the Trend」をコンセプトに、美容医療の未来を切り拓く世界的な美容医療機器メーカーです。1999年の会社設立以来、独自のレーザー、光治療、RF（高周波）技術を核に、幅広い製品ポートフォリオを有し、100か国以上でグローバルに事業を展開しています。

科学的根拠に基づいた開発力とグローバルネットワークを強みに、医療従事者に確かなソリューションを提供し、患者様に新たな価値を届け続けています。

＜企業情報＞

企業名：アルマレーザーズ・ジャパン株式会社

本社 ：東京都港区芝4-4-20 グーゴルプレックスミレニアムビル4階

代表者：代表取締役社長 遠秔慶太

Alma Lasers HP：https://apac.almalasers.com/