【日本エンジニアリングサービス】「高機能素材Week 2025」に出展

株式会社匠堂（本社：東京都中央区、代表取締役社長：諏訪 光憲）のグループ会社である株式会社日本エンジニアリングサービス（本社：東京都足立区、代表取締役：吉野 政彦、以下「NEES」）は、2025年11月12日（水）から14日（金）まで幕張メッセで開催される「高機能素材Week 2025」に出展いたします。

本展示会では、NEESが新たに開発を進めるセンサー式計数機「NC-25」と自動包装機「RK-200H」を連動させた少数カウント対応の計数包装ラインを初公開いたします。従来の計数機では難しかった「3個」「5個」「10個」といった少量部品を高精度にカウントし、包装までを自動で完結。

「少しだけ袋詰めしたい」「小ロット品を自動包装したい」といった現場の課題に応える、NEESの自動化ソリューションを提案します。

主な出展内容

【新開発・初公開】NC-25（センサー式計数機）×RK-200H 連動ライン

少数（3個・5個・10個など）の部品を高精度にカウントし、自動包装までをワンラインで完結。

従来の計数機では対応が難しかった少数カウントを実現し、小ロット生産・多品種対応・省人化に貢献します。

B-60（カメラ式計数機）×KBM-200P 連動ライン

カメラ画像による高速・高精度な計数と、チューブ式自動包装機を組み合わせた定番モデル。

安定稼働と省スペース設計で、多くの製造現場に採用されています。

KBM-250 二列掛け仕様（特許取得）

1回のシール動作で2袋を同時包装する高効率モデル。包装スピード約2倍を実現し、省スペース・高スループットを両立します。

RK-200H インデックス仕様

オープンバッグ型包装機「RK-200H」にインデックス機構を追加したモデル。通過センサーによる製品カウントと連動し、設定数到達で自動包装を開始。

包装工程を自動制御することで、検査担当者の負担を軽減し、作業効率を高める設計です。

NB-202／NB-201

省スペース・操作性に優れた半自動包装機。多品種少量生産の現場に最適で、袋開口部のエアー補助など実用的な機能を実演します。

※出展内容の詳細は弊社WEBサイトのブログ記事をご覧ください。各機器の動画も公開してます。

【展示会出展】「高機能素材Week」にて少数カウント対応の計数包装ラインを初公開(https://nees.co.jp/blog-2025_koukinousozai_week/)

現場課題に応える“相談できる展示ブース”

会場では、装置の操作デモンストレーションのほか、既存ラインとの連動や自動化構想に関するご相談も承ります。現場を熟知したNEESスタッフがその場で課題を伺い、最適な自動化プランをご提案いたします。製品をお持ち込みいただければ、包装サンプルの作成も可能です。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

出展概要

展示会名：高機能素材Week 2025

会期：2025年11月12日（水）～14日（金）

会場：幕張メッセ （ブース番号 6-16）

主催：RX Japan株式会社

入場料：無料（事前登録制）

公式サイト https://www.material-expo.jp/

■株式会社日本エンジニアリングサービスについて

株式会社日本エンジニアリングサービス（NEES）は、1968年の設立以来、

ポリエチレン製品・包装資材等の販売、包装機械の製造販売を手がける総合包装メーカーです。

自社開発による自動包装機や計数機の提供を通じて、製造現場の省人化・自動化を支援しています。

■ 会社概要

株式会社日本エンジニアリングサービス

所在地：〒121-0836 東京都足立区入谷9丁目10番20号

代表者：代表取締役 吉野 政彦

TEL（代表）：03-5838-2531

URL（日本語版）：https://nees.co.jp/

株式会社匠堂

所在地：東京都中央区銀座8-10-8 銀座八丁目10番ビル9F

代表者：代表取締役社長 諏訪 光憲

TEL：03-3863-9223

FAX：03-6822-4411

URL：https://takumido.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社日本エンジニアリングサービス

お問い合わせフォーム：https://nees.co.jp/contact/