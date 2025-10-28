不動産投資型クラファン【DARWIN funding】開発型32号・33号ファンドを11月1日（土）9時より同時募集開始！！

ダーウィンアセットパートナーズ株式会社

2009年の設立以来、不動産のアセットマネジメントや資産運用用のコンサルティングを手がけてきたダーウィンアセットパートナーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：男松祐次、以下当社）は、1万円から始められるオンライン完結型の不動産投資型クラウドファンディングサービス「DARWIN funding」の開発型32号・33号ファンド出資者募集を11月1日（土）9時より開始いたします。

■開発型32号ファンド案件情報：https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj32)32(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj32)

■開発型33号ファンド案件情報：https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj33)33(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj33)

DARWIN fundingがご案内する第35弾の案件は、京成本線「お花茶屋」駅まで徒歩10分、都心へのアクセスが良好でありながら、落ち着いた雰囲気と豊かな自然が共存する『葛飾エリア』の新築レジデンスを建築するための開発型のファンドになります。

第36弾の案件は、東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅まで徒歩9分、古き良き下町の面影と都市生活の便利さが共存する「荒川区」エリアの新築レジデンスを建築するための開発型のファンドになります。

開発型のファンドとは？

開発型ファンドとは、不動産開発用の事業用地と建築費用を投資家様よりご出資をいただき、竣工の時期に完成した不動産を売却をすることで、売却益を原資とした配当と償還を行いますが、今回の開発型32号・33号ファンドは、建築費用の調達を目的とした開発型ファンドになります。

◼️2ファンド同時募集スタート！

【開発型32号ファンド】

葛飾区東堀切エリアの新築レジデンス

・募集金額：251,100,000円

・想定利回り(年利)：5.0％

・想定運用期間：10ヶ月

・最大投資金額：10,000万円

・募集期間：2025/11/1(土)09:00～2025/11/20(木)17:00

・出資者確定日：2025/11/20(土)18:00

・支払期日：2025/11/25(火)

・運用期間：2025/12/1～2026/9/30

・分配金支払日：2026/10/26

【開発型33号ファンド】

荒川区荒川エリアの新築レジデンス

・募集金額：298,800,000円

・想定利回り(年利)：5.0％

・想定運用期間：9ヶ月

・最大投資金額：10,000万円

・募集期間：2025/11/1(土)09:00～2025/11/20(木)17:00

・出資者確定日：2025/11/20(木)18:00

・支払期日：2025/11/25(火)

・運用期間：2025/12/1～2026/8/31

・分配金支払日：2026/9/25

◼️募集ページ

32号ファンド

https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj32)32(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj32)

33号ファンド

https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj33)33(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj33)

■会社概要

社名：ダーウィンアセットパートナーズ株式会社

本社：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館3階

代表者：代表取締役 男松祐次

創業：2009年9月18日

資本金：1億円

事業内容：投資不動産の売買、仲介、賃貸及び管理、新築アパートの企画、開発、販売、不動産クラウドファンディング事業

HP：https://www.darwin-ap.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

ダーウィンアセットパートナーズ株式会社

クラウドファンディング運営事務局

Mail：info-fund@darwin-ap.co.jp