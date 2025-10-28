富士山の御神酒を奉納する笹一酒造、ラグジュアリー日本酒ブランド「旦」と「中華蕎麦 とみ田」のつけめんで“新たな始まり”を迎える「年迎えセット」発売決定！笹一新酒まつりにて特別先行予約会を実施

笹一酒造株式会社

創業360年以上の歴史を誇り“富士御坂の清冽な水で醸す日本酒”を造り、富士山へ御神酒を奉納する山梨の酒蔵、笹一酒造株式会社(本社：山梨県大月市、代表取締役：天野 怜、以下「笹一酒造」)は、昨年に続き、ラグジュアリー日本酒「旦」が、“ラーメン界の絶対王者”と名高い「中華蕎麦 とみ田」と“最高の年迎え”をテーマにしたコラボレーションを発表。「旦 純米吟醸 無濾過生原酒 とみ田別誂」と、「中華蕎麦 とみ田」の本店仕様のつけめんを、“新たな始まり”を迎える「年迎えセット」とし、数量限定で発売します。

その特別先行予約会を、11月8日（土）・9日（日）に笹一酒造で開催される「笹一新酒まつり」内で実施します。また、11月15日（土）より、笹一オンラインストア（URL：https://www.sasaichi.com/）にて予約受付開始します。

旦×中華蕎麦とみ田 年迎えセット

■日本酒とつけ麺、日本を代表するかつてないペアリング体験を

2024年、日本酒とつけ麺という、ジャンルを超えた“世界基準”のコラボレーションが実現

し、世界的日本酒コンクールでプラチナ賞を受賞する「旦」と、日本を代表するつけ麺「中華

蕎麦 とみ田」による「旦 純米吟醸 無濾過生原酒 とみ田別誂」という、未体験のペアリング

を愉しむ日本酒が誕生しました。その未体験のペアリングは、世の中に大きな衝撃を与え、

2024年に限定発売した年迎えセットは、またたく間に完売しました。

※笹一酒造代表の天野と、中華蕎麦 とみ田代表の富田治氏の特別対談はこちら

https://prtimes.jp/story/detail/rmqRWLCRvNr

左：笹一酒造代表 天野・ 右：中華蕎麦 とみ田代表の富田治氏

昨年完売した実績を手に、両者は“新年”をテーマに再びタッグを組みます。「旦 純米吟醸 無

濾過生原酒 とみ田別誂」と、「中華蕎麦 とみ田」のつけめんを、“新たな始まり”を迎える

「年迎えセット」とし、数量限定で販売します。“元旦”という新たな年を迎えるハレの日に、

ぜひご堪能ください。

【中華蕎麦とみ田×旦 年迎えセット 概要】

旦 × 中華蕎麦とみ田旦 × 中華蕎麦とみ田 数量限定 年迎えセット

▪商品名: 中華蕎麦とみ田×旦 年迎えセット

▪内容：

【旦 純米吟醸 無濾過生原酒 とみ田別誂 300ml】2本

【つけめん濃厚豚骨魚介 本店仕様 TOKYO X焼豚２種付き】3食入り

▪価格：12,000円（税込、送料込）

▪予約について：

１.11/8（土）・9（日）、笹一新酒まつり内特設ブースにて先行予約受付

２.11/15（土）以降、笹一オンラインストア、笹一酒遊館にて予約受付

※数量限定のため、予約分が無くなり次第終了します。予めご了承ください。

▪お届けについて：

12/15（月）より順次発送いたします。

■【旦 純米吟醸 無濾過生原酒 とみ田別誂】

旦 純米吟醸 無濾過生原酒 とみ田別誂

「新たな始まり」を意味する「旦」。

山梨の地が紡ぐ三百六十年の歴史と

現代の食文化を融合させるモダンな日本酒。

芳醇な富⼠水系の恵みがもたらす濃厚で奥深く複

雑な味わい。

富⼠の清冽な水で醸す天の酒「旦」は、世界を翔

ける。

商品名：旦 純米吟醸 無濾過生原酒 とみ田別誂

仕込み水：富士御坂清流水 (超軟水・硬度約 8mg CaCO₃/L)

原料米：山田錦100%

アルコール度数：15%

<味わい>

富士御坂の清冽で芳醇な水の恵みによる、濃厚で奥深く複雑な味わい。シルクのようなきめ細

やかな口当たり、しっかりとした旨味を感じる日本酒。美しい余韻を長く楽しめる。

※ 本商品は「中華蕎麦とみ田 松戸本店」および 成田空港ターミナル1「松戸富田麺旦」のみでの限定販売となります。

【笹一新酒まつり 詳細】

■イベント開催概要

名称 ：笹一新酒まつり 2025日時 ：2025 年 11 月 8 日(土) 、 11 月 9 日(日)

会場 ：笹一酒造株式会社 敷地内「笹一酒遊館前」

時間 ：9:30～17:00 【16:00 受付終了】

ご試飲 ：\2,800（税込）笹一イベント限定オリジナル試飲グラス ＋ 試飲チ

ケット 10 枚／追加チケット 10 枚 \2,300（税込）、追加チケット 5 枚 \1,200

（税込）

入場 ：無料 (ご試飲のお客様はご試飲チケットをお求めください）

駐車場 ：旧笹子小学校校庭（笹一酒遊館より、道を挟み向かい側の建物で

す）

本イベントに関するお問い合わせ先 ：0554-25-2008 または 0554-25-2111

アクセス ：東京方面から大月 IC 車で 15 分・長野方面から勝沼 IC 車で 15 分

最寄り駅 ：JR 笹子駅 徒歩 5 分（ご試飲の方は電車でお越しください）

笹一新酒まつり2025

■旦について

旦 DAN

「旦」とは富士の頂より現れる日の出、そこからもたらされる新たな生を表す。

霊峰富士を目指す巡礼者たちが身心を清める地であり、富士登拝の玄関口、追分として栄えた大月。この地に蔵を構えて360余年。神の山、富士信仰の中核である北口本宮冨士浅間神社に御神酒を奉納している笹一酒造が守り続けるのはその精神性と伝統。そして信仰を未来へ受け継いでいく酒造り。

「旦」の根底にあるのは至高の食中酒として、日本酒の最高峰を追求する醸造理念。この神聖なる土地に湧き出る「富士御坂清流水」と、丹念に選ばれた酒米が織りなすその風味は、深く端正で、悠久の趣を纏う。伝統的な酵母と乳酸菌を用いた低温長期発酵により、米が秘める本質的な旨味を限界まで引き出し、料理の味わいを一層引き立てながら、どのような美食にも豊かな余韻とともに、上質なひとときをもたらす。富士清流天酒「旦」、その一滴は清冽で荘厳。富士の頂からの光に相応しい日本酒の最高峰。

■笹一酒造について

笹一酒造

霊峰・富士を目指す巡礼の入り口として栄えた追分の地、山梨県大月市。この地に蔵を構えて360余年。笹一酒造株式会社は、1661年（寛文元年）に花田屋として創業いたしました。後に花田屋を継承し、初代蔵元となった天野久が、1919年に現在の笹一酒造へと改称・統合し、以来、富士信仰とともに酒を醸してまいりました。「笹一」は、日本酒を意味する「笹」と、日本一の霊峰・富士山の「一」の字を重ね、“最高の日本酒を造りたい”という願いをその名に宿しています。

創業時より、富士・御坂山地の深層地下水と山梨で栽培されたお米を用い、日本酒を醸し続け、さらには日本酒蔵でありながらワイン造りも手がけてきました。富士・御坂山地の陽光と水捌けの良さを生かした大地に自社畑を拓き、ワイン醸造も70周年を迎えます。この土地の恵みを旨い酒に変えて、地元の人々と分かち合いたい。それが笹一酒造の創業から変わらぬ願いです。その中で生まれたラグジュアリー日本酒ブランド、“富士清流天酒”「旦」は、フランス発の世界的日本酒コンクール「Kura Master 2025」において「旦 山廃純米大吟醸 播州愛山」がプラチナ優秀賞を受賞するなど、笹一酒造の誇りとして、世界からも高い評価を受けています。

■蔵元直営ショップ 笹一酒遊館について

笹一酒遊館笹一酒遊館SASAICHI KRAND CAFESASAICHI KRAND CAFE 酒粕スイーツ

笹一酒造の敷地内には、蔵元直営ショップ「笹一酒遊館」や直営カフェ「SASAICHI KRAND CAFE（ササイチクランドカフェ）」があります。ショップでは、甲州の地酒「笹一」ブランドを初め、山梨ワインブランド「OLIFANT」や、ここでしか手に入らない商品の販売、季節によって風味が変わる、富士の水で醸す酒粕をふんだんに使用した新感覚酒粕スイーツ「笹一酒粕チーズケーキ」「笹一甘酒サンデー」「笹一甘酒グラノーラ」などを提供し、笹一の世界観をゆったりと味わえる空間になっています。

【笹一酒遊館】

営業時間：9:30～18:00

定休日：年中無休

【SASAICHI KRAND CAFE】

営業時間：

平日 11:00～16:00

土日祝 10:00～16:00

L.O.：15:30

定休日：年中無休

■笹一酒造 富士河口湖 旅の駅店について

笹一酒造 富士河口湖 旅の駅店

富士山の麓に位置する複合型商業施設「旅の駅kawaguchiko base」内に、笹一酒造で最も歴史が古く、かつ山梨の地に根ざした銘柄「笹一」を販売するインショップ。

住所： 山梨県南都留郡富士河口湖町河口５２１－４

旅の駅 kawaguchiko base内

営業時間：9:30～17:30（旅の駅 kawaguchiko baseに準ずる）

※ 季節・曜日によって変更あり

H P：https://www.kawaguchikobase.com/

■笹一酒造 世界的アワード「w3 Awards2024」金賞受賞ブランドムービー「惟神の道」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aAlJr5a0-1E ]

■公式オンラインストア/SNS

・公式オンラインストア：https://www.sasaichi.com/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/sasaichi_shuzou/

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@SASAICHISAKE

■関連ブランド

・富士清流天酒『旦』：https://www.sasaichi.co.jp/dan/

・富士御坂地酒『笹一』：https://www.sasaichi.co.jp/sasaichi/

・『八咫笹一』：https://www.sasaichi.co.jp/yata/

・日本ワイン『OLIFANT』：https://www.sasaichi.co.jp/olifant/

■会社概要

商号：笹一酒造株式会社

代表者：代表取締役社長 天野 怜

所在地：〒401-0024 山梨県大月市笹子町吉久保26

創業：1661年（寛文元年）

設立：1919年4月

事業内容：清酒・焼酎・果実酒・甘味果実酒の製造販売

URL：https://www.sasaichi.co.jp/