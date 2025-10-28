『ウェビナー開催に使える補助金を整理する』というテーマのウェビナーを開催
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/maco-20251113/M1D
■補助金を活用したいが、ウェビナー開催で使えるものは？
そのような中、ウェビナー施策の拡大を検討する中で、「補助金を使って費用を抑えたい」という声が増えています。ところが様々な制度があり、対象経費や申請条件がそれぞれ異なるため、「どの制度がウェビナー開催に使えるのか」が分かりにくいのが現状です。また、補助金情報は年度ごとに更新されるため、最新の公募要領を追い切れず、結果的にチャンスを逃してしまうケースも少なくありません。
■主要な補助金制度を整理する
本セミナーでは、ウェビナー開催に関連する補助金制度を整理し、今後に活用可能な主要制度の特徴を比較します。具体的には、どの制度で「ウェビナーの開催費用」や「告知・集客・制作」などが対象経費となるのかを明確にしていきます。これにより費用を抑えつつ成果を最大化する方法を分かりやすく解説します。
■主催・共催
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
■生成AIによるWeb集客の低下などにより、ウェビナーが主要な集客手段に
生成AIの普及により、検索からの企業のWeb集客は従来ほどの効果を上げにくくなっています。リスティング広告やSEOによるリード獲得単価は上昇傾向にあり、成果が出にくい状況です。その一方で、ウェビナーは製品・サービスを直接伝えられる手段として再評価され、BtoB企業を中心に主要な集客チャネルへと位置づけられています。とくに、見込み顧客の理解促進や商談化率向上の観点から、ウェビナーへの投資を強化する企業が増えています。
■主催・共催
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。
