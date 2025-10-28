Genki Group シニアeスポーツ大会『GeeSports大会』に出場！施設での実証テストにも参加

社会福祉法人元気村グループ

高齢者福祉・障害福祉サービス事業所「翔裕園」を運営する社会福祉法人元気村グループ（本社：埼玉県さいたま市、代表：神成 裕介）が介護領域の仲間として位置するコングロマリット「Genki Group」

として、2025年10月1日（水・国際高齢者デー）大阪・万博会場にて行われたシニアeスポーツ大会『GeeSports大会』に出場しました。

また、『GeeSports大会』にて実際にプレイするゲーム『Gerogue(ジェローグ)』においては社会福祉法人元気村 鴻巣エリアの介護施設のご利用者にもご協力いただき、テストプレイなどの実証テストにも関わらせていただきました。

■GeeSports（ジースポーツ）について

「GeeSports」とは、加齢に伴う身体機能の低下があっても楽しめるゲームを開発し、シニア世代（Grand Parents）がゲームを通じて Exciting（ワクワク感） を得て、生きがいや自信につなげることを目的としています。さらに、その姿が周囲に Empower（力を与える） 影響をもたらし、世代を超えた交流を生み出すことを期待しています。

GeeSPORTS（ジースポーツ）公式サイト(https://geesports.com/)

■シニア e-sports GeeSports大会 決勝

65歳以上の3名１組による6チームが、GeeSports用ゲーム『Gerogue(ジェローグ)』を競い合い、優勝チームを決定します。

・開催日：10月1日(水) 13：30～15：45(開場：13:00)

・会場：2025年日本国際博覧会 フェスティバル・ステーション

Genki Groupは惜しくも第１試合で敗れてしまいましたが、参加されたご利用者の皆様からは

・「パソコンに触ったこともなかったので、孫に驚かれました。こんな歳になって大会に出られて本当に嬉しいです！」

・「正直、何をするのか全く分からなかったけれど、とても楽しかったです。」

・「こんなに楽しい経験は初めて。急遽出場が決まったけれど最高でした。」

サポートとして入られた施設職員 ※対戦中、参加選手のサポートを行う役割

・「本番では、練習では難しかった操作も皆さん見事にできていました。合体技も成功しました！」

といった声をいただきました。

社会福祉法人元気村としても、鴻巣エリアの施設をご利用の方にご協力をいただき、GeeSports用ゲームの実証テストに参加させていただきました。

Genki Groupはこれからも高齢者向けeSportsの更なる発展に期待いたします。

■社会福祉法人元気村グループとは

私たち社会福祉法人元気村グループは平成5年に埼玉県鴻巣市に開園しました。「共に生きる」を共通理念に8つの社会福祉法人を展開しています。（社会福祉法人 元気村、長寿村、長寿の里、長寿の森、杜の村、福ふく、共生会、心の会）

ご利用者一人ひとりの「生きがい」まで追求し、「感動介護」を実現します。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=UBt-m8NrgEY ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=N9L-EwxRDCI ]

電 話： 048-631-0070

所 在 地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1‐11‐9

ニッセイ大宮桜木町ビル8F

サイトURL：https://www.genkimuragroup.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/genkimuragroup_info/

Lit.Link ：https://lit.link/genkimuragroup