【支援総額300万突破】指先サイズの手軽さ！わずか24g、超軽量＆超小型アクションカメラ！「CAMIO」がMakuakeに先行販売中！

合同会社0＆1

アクションカメラ「CAMIO」がMakuakeにて10月03日（金）午前11時よりクラウドファンディング開始。

おすすめポイント：

１.クリスタルクリアな2.7K HD録画

２.超広角110°レンズとハンズフリーの利便性

３.レンズ本体の重さはわずか24g、取り付けもかんたん！いつでもどこでも世界を撮れる。



プロジェクト期間：2025年10月03日（金）～2025年11月29日（土）

商品ページ：https://www.makuake.com/project/s111/

最大35％OFFでご購入いただけチャンスなので、ぜひお見逃しなく～

時代はSNS。CAMIOは、そんな現代の「いいね！」を生み出す、新時代のアクションカメラです。

Vlog、TikTok、Instagram、X（旧Twitter）など、世界がSNSでつながる今。

この製品の最大のコンセプトは、「あなたの目の前の世界を、自然に記録する」こと。誰もがクリエイターになれる時代だからこそ、手の届きやすい価格でよりよい映像体験をお届けします。

「存在を感じない」

CAMIO はわずか89mm x 20mm x 13mm 、最も顕著な特徴は軽量化、重さはわずか24ｇで、卵より軽さです。長時間装着しでも疲労感もない。

一人称視点で人生を捉える

CAMIOが捉える、クリアな世界。2.7K/30fpsの高解像度で、一瞬を鮮やかに切り取ります。110°の広角レンズが、目の前の景色をダイナミックに記録し、細部まで逃しません。

明るさが不足しがちな微小世界の観察に欠かせない照明機能を搭載、昼夜を問わず鮮明な観察が可能。7つの照明パターン＆3段階調整可能な明るさ、合計19種照明モード※が楽しめます。環境に合わせて適切なモードを調整することで、いつでもどこでも鮮明でディテールが豊かな画面が手に入ります。

クリップでメガネや衣服にシームレスに取り付けられます。

最高の瞬間を逃さない

フル充電で最長1時間の連続撮影が可能。インタビュー、サイクリング、クリエイティブなプロジェクト。どんなシーンでも、途切れることのない滑らかな映像で、その一瞬をまるごと記録します。

あらゆる場面で大活躍

冒険へ出発。

クリップで付けるだけ。手で持つ必要も、細かく調整する手間もありません。思い立ったらいつでも、その瞬間を記録できます。

手のひらサイズのカラーディスプレイ。

鮮やかな0.96インチIPSカラーディスプレイ。手のひらに乗る小さな画面に、世界は色鮮やかに映し出されます。IPSカラーディスプレイが、情報も写真も、ひと目でわかる美しさで表現します。

自由な撮影スタイルを、手の中に。

どこでも、その場で、思いのままに記録可能。

一人での撮影や、離れた場所からのモニタリングなど、アプリを使えば撮影はもっと自由になります。専用アプリ「RoadCam」を使えば、Wi-Fiでカメラを遠隔操作。新しい便利さとコントロール性能が、あなたのクリエイティブを次のレベルへと引き上げます。

最高の瞬間を、カメラにおまかせ。

自動ホワイトバランス、露出、ISO調整機能を搭載。光が少なくても、シャープで精細な明るい写真に。色合いも自然に仕上がりま﻿す﻿

充電口はUSB Type-Cポートを採用、モバイルバッテリーなどに接続して手軽に充電可能。

ハラスメントに対応

ワンタッチ録画で、一瞬を逃さない。

録画ボタンを一度押すだけで、すぐに撮影がスタート。シャッターチャンスを待つことなく、思い立った瞬間に記録を開始できます。大切な家族との思い出、旅行先での感動的な景色、愛するペットの愛らしい仕草、そしてスポーツでの決定的瞬間。これまでの「撮りたかったのに間に合わなかった」という悔しい経験から、あなたを解放します。誰もが簡単に、最高の瞬間を記録できる。そして、いつでもその感動を鮮やかに蘇らせることができる。

あなたの人生を彩るすべての瞬間を、このワンタッチに託してください。

プロジェクト期間：2025年10月03日（金）～2025年11月29日（土）

