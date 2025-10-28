湘南の夏を“自社名”でジャック！片瀬東浜ネーミングライツ募集開始！

合同会社IRIE OFFICE

来場者数65万人（※2025年実績）を誇る湘南・片瀬東浜海水浴場、そして新たに併設されたウォーターパークを舞台に、来夏、史上最大級のネーミングライツ＆体験型プロモーションを実現しませんか？

企業名や商品名を冠した「海水浴場名称」「ウォーターパーク名称」が、テレビ・新聞・行政広報・SNSなどあらゆるメディアに登場。首都圏の若年層・ファミリー層へのブランディングとダイレクトな顧客接点を、約2ヶ月にわたり創出します。

江の島を臨む、美しい景観が広がる片瀬東浜海水浴場

■実施時期：

・2026年7月1日（水）～8月31日（月）

■対象エリア：

・湘南・片瀬東浜海水浴場（小田急線「片瀬江ノ島駅」から徒歩5分／江ノ電・湘南モノレール「江ノ島駅」から徒歩８分）

・水上大型遊具ウォーターパーク（利用見込み：約3万人）

■ネーミングライツ内容

・海水浴場およびウォーターパークの公式名称に企業名や商品名を冠し、各種メディアや現地サイン等で表示

・地元行政・報道機関・SNSを通じた情報拡散による高いPR効果

※「サザエさんもビーチクリーンをした浜 片瀬東浜海水浴場」は、過去に日本財団によるネーミングライツ事例として採用された実績があります。

2025年夏、プレ運営した水上大型遊具「ウォーターパーク」（40×30m）は来年から本格稼働

■来場者属性：

・アクティブで海が好きな10代後半～40代

・首都圏在住の若年層やヤングファミリー層が中心

・SNSへの発信力が高く、夏のレジャーやブランド体験への感度も高い層

【海水浴場ネーミングライツのメリット】

1. “夏の記憶”に残るブランド体験の設計

2. 公式名称として広報・報道で多面的に露出

3. ブランド認知の短期集中訴求

4. 話題性・PR効果の創出

5. ターゲット層への的確なリーチ

6. 社内外へのポジティブな波及効果

【組み合わせによる効果拡張】

・ビーチに設置された入場ゲートや10基の放送塔広告でブランド訴求

・放送塔から、1時間に1回の場内アナウンスでブランドメッセージを発信

・全店舗横断型の来場者参加イベントやSNSキャンペーンの実施

・ステージを活用した音楽イベントやブランドプレゼンテーションの展開

・インフルエンサー施策との連動によるSNSでの拡散効果

・小田急線など最寄り駅に乗り入れる交通広告で、来場前からインパクトとワクワク感を醸成

・ブランド拠点（オリジナル海の家）を通じて、来場者と直接コミュニケーションが可能

【なぜ、IRIE OFFICEなのか？】

これまでに、ニベア・エッセンシャル・デルモンテ・ブルダック・辛ラーメン・レノボなど、若年層をターゲットにしたビーチプロモーションを多数手がけてまいりました。

また、海水浴場組合との信頼関係を構築している唯一のプロモーションパートナーとして、ビーチの特性や運営ルール、導線設計に至るまで熟知しています。企画から実施、メディア対応まで一気通貫で対応できる体制が整っているため、安心してお任せいただけます。

※本プロジェクトは、海水浴場および地元組合からの正式依頼を受け、IRIE OFFICEが全体企画・運営・協賛営業を担当しています。

【お問い合わせ】

合同会社 IRIE OFFICE（アイリーオフィス）

担当：入江健二

kenji@irie-office.jp

090-9851-0131

https://irie-office.jp/