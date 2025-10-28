湘南の夏を“自社名”でジャック！片瀬東浜ネーミングライツ募集開始！
来場者数65万人（※2025年実績）を誇る湘南・片瀬東浜海水浴場、そして新たに併設されたウォーターパークを舞台に、来夏、史上最大級のネーミングライツ＆体験型プロモーションを実現しませんか？
企業名や商品名を冠した「海水浴場名称」「ウォーターパーク名称」が、テレビ・新聞・行政広報・SNSなどあらゆるメディアに登場。首都圏の若年層・ファミリー層へのブランディングとダイレクトな顧客接点を、約2ヶ月にわたり創出します。
江の島を臨む、美しい景観が広がる片瀬東浜海水浴場
■実施時期：
・2026年7月1日（水）～8月31日（月）
■対象エリア：
・湘南・片瀬東浜海水浴場（小田急線「片瀬江ノ島駅」から徒歩5分／江ノ電・湘南モノレール「江ノ島駅」から徒歩８分）
・水上大型遊具ウォーターパーク（利用見込み：約3万人）
■ネーミングライツ内容
・海水浴場およびウォーターパークの公式名称に企業名や商品名を冠し、各種メディアや現地サイン等で表示
・地元行政・報道機関・SNSを通じた情報拡散による高いPR効果
※「サザエさんもビーチクリーンをした浜 片瀬東浜海水浴場」は、過去に日本財団によるネーミングライツ事例として採用された実績があります。
2025年夏、プレ運営した水上大型遊具「ウォーターパーク」（40×30m）は来年から本格稼働
■来場者属性：
・アクティブで海が好きな10代後半～40代
・首都圏在住の若年層やヤングファミリー層が中心
・SNSへの発信力が高く、夏のレジャーやブランド体験への感度も高い層
【海水浴場ネーミングライツのメリット】
1. “夏の記憶”に残るブランド体験の設計
2. 公式名称として広報・報道で多面的に露出
3. ブランド認知の短期集中訴求
4. 話題性・PR効果の創出
5. ターゲット層への的確なリーチ
6. 社内外へのポジティブな波及効果
【組み合わせによる効果拡張】
・ビーチに設置された入場ゲートや10基の放送塔広告でブランド訴求
・放送塔から、1時間に1回の場内アナウンスでブランドメッセージを発信
・全店舗横断型の来場者参加イベントやSNSキャンペーンの実施
・ステージを活用した音楽イベントやブランドプレゼンテーションの展開
・インフルエンサー施策との連動によるSNSでの拡散効果
・小田急線など最寄り駅に乗り入れる交通広告で、来場前からインパクトとワクワク感を醸成
・ブランド拠点（オリジナル海の家）を通じて、来場者と直接コミュニケーションが可能
【なぜ、IRIE OFFICEなのか？】
これまでに、ニベア・エッセンシャル・デルモンテ・ブルダック・辛ラーメン・レノボなど、若年層をターゲットにしたビーチプロモーションを多数手がけてまいりました。
また、海水浴場組合との信頼関係を構築している唯一のプロモーションパートナーとして、ビーチの特性や運営ルール、導線設計に至るまで熟知しています。企画から実施、メディア対応まで一気通貫で対応できる体制が整っているため、安心してお任せいただけます。
※本プロジェクトは、海水浴場および地元組合からの正式依頼を受け、IRIE OFFICEが全体企画・運営・協賛営業を担当しています。
【お問い合わせ】
合同会社 IRIE OFFICE（アイリーオフィス）
担当：入江健二
kenji@irie-office.jp
090-9851-0131
https://irie-office.jp/