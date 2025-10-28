スポーツのとびらを開こう！「SPOJAM TAMA」スポーツ体験プログラム参加者を10月28日(火)より募集開始

日本コンベンションサービス株式会社

東京都は、本イベント１週間後に開催されるデフリンピックを視野に、パフォーマンス向上、健康促進、障がい者スポーツなどを網羅する、東京西部では数少ないスポーツ産業振興を目的とした展示体験会「SPOJAM TAMA」(スポジャムたま) を、東京たま未来メッセ (八王子市) にて開催します。





このたび、当日の体験プログラムの事前申し込みを開始いたします。詳しくは、公式Webサイト(https://spojam.net/)をご確認ください。



来場者のみなさまへは、さまざまなスポーツの在り方を出展者やイベントと共に訴求し、スポーツをもっと身近に感じていただくことで、健康意識を高めることで運動の必要性をうながします。

デフバスケットボール日本代表 山田洋貴選手 須田将広監督

特に、本イベント1週間後に開催されるデフリンピックについては、デフバスケットボール日本代表の須田監督、山田選手にお越し頂き大会への熱い思いをお伺いし、スポーツによるダイバーシティ＆インクルージョンを考えます。

フットサル日本女子代表 筏井りさ選手（バルドラール浦安ラス・ボニータス 所属）

また、11月21日からの2025 FIFAフットサル女子ワールドカップに出場する筏井りさ選手には、女性とスポーツ、フットサルの発展について、トップアスリートとして、また、一人の女性として、スポーツの楽しみ方を体調管理の観点からお話しいただきます。



トップアスリートから楽しく身体を動かしながら、直接学べる貴重な機会となる、特別協力のドリームコーチングby日テレによる、１.小学生対象の走り方教室＆20mダッシュチャレンジ、八王子ビートレインズによる２.バスケットボール教室については、以下よりご応募ください。

体験プログラム参加方法

１.走り方教室＆20mダッシュチャレンジ２.バスケットボール教室

事前登録制：公式Webサイト https://spojam.net/ をご確認ください

参加定員：１.小学生20名程度 ２.小学１～３年生・小学４～６年生、各15名程度

参加募集受付：10月28日(火) 時間未定～ ※予約が埋まり次第終了

デフバスケットボール日本代表スペシャルチームが、Diorex Tokyoや大学生と対戦！

最後に、両日にわたり ”たま未来Hoop JAM” supported by DOCTORAIR と題した、デフバスケットボール日本代表スペシャルチームも参加する、大学生、プロチームによる3X3バスケットボール大会が開催されます。8日には前座試合として多摩地区で活動するプロチームU15の交流戦も実施します。

多彩なゲストも登場！スポーツとビジネス、そしてワクワクする体験がいっぱいの「SPOJAM TAMA」へ。2日間限定の特別なイベントをお楽しみください。

開催概要

スポーツ産業展示体験会「SPOJAM TAMA」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167907/table/10_1_5bba5388faa9deb0fe6beba3a220fefa.jpg?v=202510280857 ]

スポーツの「する・みる・支える」に関する製品・サービスを提供する４０社が集結する、多摩地域では数少ないスポーツ産業イベントです。事業者向けには、健康経営促進、従業員の健康支援、敷地の有効利用などスポーツの活用について考える機会を創出します。



スポーツ産業の今後3～5年間の予測成長率は7.3%（2023年, 6.6%）*1 と上昇傾向で、世界のスポーツ産業に対する自信と信頼が高まっていることが明らかになる昨今、スポーツ事業に関心を寄せる企業も増えています。こうした状況を踏まえ、新規事業のヒントや既存事業とのイノベーション、新たなビジネスチャンスに向けたセミナーなども開催し、さらなる産業活性化を目指します。



*1: <出典>成長軌道に乗ったか？- PwC スポーツ産業調査 (第8版) -

イベントチラシはこちらをクリック(https://convention.box.com/s/qhisd2eipqzsudhqo7498uk56keomqyh)

【本件に関するメディアの方からのお問い合わせ先】

SPOJAM TAMA 運営事務局

（日本コンベンションサービス株式会社 内 担当：上原・田邉）

e-mail：spojam@convention.co.jp tel：03-3508-1213

【出展に関するお問合せ先】

SPOJAM TAMA イベント事務局

（株式会社パワープロジェクト 内 担当：遠山・岩本）

e-mail：operation_spojam-tama@powerproject.co.jp