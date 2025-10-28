病院経営イノベーションピッチ、熱気に包まれて閉幕

株式会社日本経営

株式会社日本経営（本社：大阪府豊中市）は、

2025年10月25日（土）、TAKANAWA GATEWAY Convention Centerにて

「病院経営イノベーションピッチ」を開催いたしました。

本イベントは、病院経営層（理事長・院長クラス）に加え、

金融・投資・ヘルスケア分野の有力企業経営層を含む12名の審査員によって審査を実施する、

他にはない仕組みを特徴としています。

登壇企業は10分間のプレゼンテーションに続き、

審査員と直接対話するテーブルローテーション形式のディスカッションに臨み、

現場と企業が真正面から向き合う“本気の時間”が展開されました。

💡 審査委員一覧（敬称略）

企画委員／審査員：一般社団法人 慈恵会 理事長 丹野 智宙

企画委員／審査員：社会医療法人 仁生会 細木病院 院長 細木 信吾

企画委員／審査員：社会医療法人 岡本病院（財団）法人事業部 事務長 高田 裕

企画委員／審査員：社会医療法人 生長会 経営企画部 部長 池上 正樹

企画委員／審査員：株式会社 日本経営 代表取締役社長 橋本 竜也

審査員：公益財団法人 慈愛会 理事長 今村 英仁

審査員：社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 院長 相澤 克之

審査員：医療法人 豊田会 刈谷豊田総合病院 院長 吉田 憲生

審査員：株式会社 キープレイヤーズ 代表取締役 高野 秀敏

審査員：ジャフコ グループ株式会社パートナー／西日本支社長 高原 瑞紀

審査員：JMDC株式会社 エグゼクティブイノベーター 徳渕 慎一郎

審査員：株式会社 ヘルスケアイノベーション 代表取締役社長 井上 一将

🏆 各賞結果

最優秀賞

株式会社ソラメド

手術室可視化システム「オペプロ」を展開。

手術室の稼働状況をリアルタイムで可視化し、業務効率化と経営改善を支援。

企画委員賞（5名の企画委員による選出）

一般社団法人慈恵会 理事長 丹野 智宙 ：株式会社マクニカ

社会医療法人 仁生会 細木病院 院長 細木 信吾 ：GOOD END

社会医療法人 岡本病院（財団）法人事業部 事務長 高田 裕 ：株式会社マクニカ

社会医療法人 生長会経営企画部 部長 池上 正樹 ：AMI株式会社

株式会社 日本経営 代表取締役社長 橋本 竜也 ：株式会社ソラメド

PoC賞（実証実験の意思表示）左上から時計回りに以下受賞者

一般社団法人 慈恵会 理事長 丹野 智宙 ：株式会社ソラメド

公益財団法人 慈愛会 理事長 今村 英仁 ：GOOD END

社会医療法人 仁生会 細木病院 院長 細木 信吾 ：株式会社マクニカ

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 院長 相澤 克之 ：AMI株式会社

社会医療法人 岡本病院（財団）法人事業部 事務長 高田 裕 ：株式会社ソラメド

社会医療法人 生長会 経営企画部 部長 池上 正樹 ：株式会社exmore

🔹 本選登壇企業（6社：登壇順）

左上から時計回りに登壇順

１）AMI株式会社 事業本部 本部長 小原 茂義

２）株式会社exmore 代表取締役 CEO 根来 杏奈

３）GOOD END GOOD END代表 医師 廣橋 航

４）株式会社ソラメド 古石 至章

５）株式会社マクニカ DXコンサルティング統括部 課長代理 八代 秀一郎

６）株式会社ビースポーク 代表取締役社長 綱川 明美

💬 審査員・参加者の声

通常のピッチイベントでは一方的な発表・質疑が中心ですが、

本イベントでは、審査員と登壇企業が1対1で議論する「テーブルローテーション形式」を採用。

会場では終始、真剣なまなざしと熱気に包まれた“共創の対話”が繰り広げられました。

審査員からは、次のような声が寄せられました。

💬「医療現場のリアルを踏まえた内容が多く、経営的にも非常に実践的だった」

💬「テーブルローテーションによる対話形式は斬新。発想の転換が生まれる場だった」

💬「シード段階の企業に対しても誠実な対話があり、互いに多くの気づきがあった」

💬「実際に自院でPoCを進めたいと感じる企業が複数あった」

また、「第二回開催をぜひ」との声も多く寄せられ、

医療DXを軸とした新たな共創の形として高い評価を得ました。

💡 PoC賞受賞企業の今後

PoC賞を受賞した企業は、今後、実際の医療機関における導入・検証（Proof of Concept）に進む予定です。

これらの取り組みについては、株式会社日本経営が継続的に取材・発信を行ってまいります。

🤝 今後の展開

最優秀賞を受賞した株式会社ソラメドと、

株式会社日本経営 代表取締役社長 橋本竜也による特別対談を近日公開予定。

医療DXの最前線に立つ両者が語る「医療の未来と共創のあり方」に注目です。

まとめ

「病院経営イノベーションピッチ」は、

病院と成長企業が対等な立場で語り合い、新たな共創を生む“対話型ピッチ”として、

多くの参加者に深い学びとつながりをもたらしました。

主催者である株式会社日本経営は、

次回（2026年予定）もより多くの医療機関・企業の挑戦を支援してまいります。

