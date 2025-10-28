次世代リーダー育成プロジェクトを運営する″ALIVE″。「次世代を担うリーダーはいかにして育まれるのか？」をテーマに、各社人事・育成担当が集まるイベント「Think！人材育成」を共同開催します。

一般社団法人ALIVE

日本最大規模の「越境学習型 次世代リーダー育成プロジェクト」を運営する、一般社団法人ALIVE（本社：東京都豊島区、代表理事：庄司弥寿彦）は、2025年11月10日（月）にて、各社人事や育成担当の方々を集めたイベント「Think！人材育成」を共同開催することをお知らせします。本イベントでは、米国Minerva社が提供する「Managing Complexity」を日本のリーダー育成に展開する株式会社Learner’s Learnerと共催して「これからの次世代を担うリーダー育成とは？」をテーマにしたイベントになっています。ぜひご興味がある方は、概要のご確認とお申し込みをしてみてください。また毎月実施している無料オンライン相談会も掲載しています。ご興味がある方はお気軽にご連絡ください。※ALIVE プロジェクト（企業向け研修）は、2017年から「東日本エリア」を中心にスタート。現在延べ参加企業404社となり、累計2022人の方にご参加頂いています。答申先は98団体になります。

◆「ALIVEプロジェクト」とは？

｜社会的団体の想いに、ビジネスのリソースをつなげ企業人・企業・世の中に変化を巻き起こしたい

社会団体が抱えるリアルな課題に対して、複数の企業から参加する約60名のビジネスリーダーたちが、業種、業界問わず混成された複数チームに振り分けられ、３ヶ月間全4回のセッションを通じて課題解決を行います。多様性のあるチームでの体験に基づいたリフレクション相互フィードバックでリーダーシップ開発の支援を行います。

より具体的な内容は以下HPよりぜひご覧ください。プロジェクトの詳細や費用感に加えて、導入企業の担当者の声、参加者の声。これまでの社会課題のテーマなど多数掲載しています。

＜ALIVE HP＞

https://alive0309.org/

◆ 「Think！人材育成」イベント概要（申し込みURLもあります）

【 開催概要 】

| 次世代を担うリーダーはいかにして育まれるのか？をテーマに各社ゲストをお招きしたパネルディスカッションやゲストトーク、懇親会なども実施します。お気軽にお申し込みください。

■ テーマ：変化が激しく、将来の予測が難しい今、企業に求められるのは「枠を超えて考え、行動する次世代リーダーの育成」です。本イベントでは、米国Minerva社のプログラム「Managing Complexity」を日本に導入している株式会社Learner’s Learnerと、越境学習型次世代リーダー育成を推進する一般社団法人ALIVEが協働し、これからのリーダー育成のあり方を、国内外の事例や人事担当者の実践知とともに探ります。

■ 日時：2025/11/10 (月)17:00 - 19:00

■ 会場：東京都品川区東五反田2-18-1大崎フォレストビルディング 2F会議室 （東洋製罐グループホールディングス株式会社）

■ 参加費：無料

※懇親会ご参加の場合は当日4,000円を頂戴します。

＜こんな方におすすめ＞

【 当日のプログラム 】※当日までに変更の可能性がございます。

- 自社の人材開発や次世代育成のヒントを得たい方- 他社の取り組み事例を詳しく知りたい方- 他社人事担当者とのネットワークを広げたい方

・17：00～17：05 / オープニングトーク

・17：05～17：25 / Keynote：「変化の時代におけるリーダー育成」

登壇者：Cross Border Learning株式会社 代表取締役 一色 顕 氏

・17:25～18:00 / パネルトーク：「次世代リーダーはいかにして育まれるのか？」

登壇者：株式会社Learner’s Learner 代表取締役 黒川 公晴

登壇者：一般社団法人ALIVE 代表理事 庄司 弥寿彦

・18:00～18:20 / ゲストトーク：「企業人事による実践共有」

登壇者：株式会社野村総合研究所 人材戦略部 久保 智之 氏

・18:20～18:50 / 全員参加型対話会：「自社の次世代リーダー育成の現状と課題について」

＊参加者4～5人一組となっての対話の場を予定しています

・18:50～19:00 / クロージングトーク

・19:30～ / 懇親会（任意）

※会場近隣にて実施予定（会費4,000円）

【 申し込みURL 】

https://think-hrd-2025.peatix.com/(https://think-hrd-2025.peatix.com/)

◆ ALIVE無料説明＆相談会の開催！

※ 2025年11月4日 / 12月5日 / 2026年1月8日 開催

| ALIVEでは「無料説明＆相談会」を実施しています。

＜こんな方にオススメ＞

- 越境学習を聞いたことがある、興味がありもっと詳しく知りたい方- 企業の人事部、人材育成のご担当で、社内の研修を検討されている方- 参加者として、ALIVEプロジェクトに関わってみたいと感じている方- 答申先として、自分たちが抱える課題の解決を望んでいる、新しいことにチャレンジしてみたい方 など...

本企画ではALIVEプロジェクトの説明をはじめ、この研修で参加者がどのように変わったのか？実際にはどういった効果があったのか？なども詳しく説明させていただきます。対話の時間などもありますので、直接聞いてみたいことなどあれば、ぜひお気軽にご参加いただければと思います。

【次回開催スケジュール】

【日時】

2025年

11月4日（火）12:00～13:00＠ZOOM

12月5日（金）12:00～13:00＠ZOOM

2026年

1月8日（木）12:00～13:00＠ZOOM

【お申し込み】

当日のご参加、キャンセルも大丈夫ですので、下記URLよりぜひお気軽にお申し込みください。

＜URL＞

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-rNTAWHuAlpMA3XbyDJ7GpPUxG17IkJn7YJfNK53CtvWyLw/viewform

◆ ALIVEプロジェクトの紹介映像

| ALIVE代表理事の庄司をはじめ、過去の答申先、実際の参加者、事務局の経験者へのインタビュー動画を掲載しています。

ALIVEとは？ALIVEで得られた学びや葛藤などについてもお話しています。ぜひ以下のURLよりご覧ください。

【URL】

https://youtu.be/ACkIsf5Ol90

◆「ALIVEプロジェクト」過去参加企業

｜これまでの参加企業一覧（一部抜粋）になります。

株式会社野村総合研究所、パーソルキャリア株式会社、株式会社ブリヂストン、カルビー株式会社、株式会社アダストリア、株式会社NTT東日本-南関東、東京都庁、東急株式会社、公益財団法人東京都農林水産振興財団、株式会社長谷工コーポレーション、エステー株式会社、綾羽株式会社、花王グループカスタマーマーケティング株式会社、ウシオ電機株式会社、トランスコスモス株式会社、エプソン販売株式会社、NECネッツエスアイ株式会社、西日本電信電話株式会社、神戸市役所、大和ハウス工業株式会社、株式会社関西都市居住サービス、シスメックス株式会社、サントリーホールディングス株式会社、ネスレ日本株式会社、帝人株式会社、住友林業株式会社、東京ガス株式会社、日本航空株式会社 等、延べ349社が参画。※順不同

※その他参画企業様情報はこちら：https://www.alive0309.org/

◆ お問い合わせメールアドレス

お気軽に以下メールアドレスよりご連絡ください。

connective@alive0309.org

◆ 一般社団法人ALIVEについて

団体名：一般社団法人ALIVE

代表理事：庄司 弥寿彦

設立：2017年3月9日

住所：170-0005 東京都豊島区南大塚3-36-7 南大塚T&Tビル6F

HP： https://www.alive0309.org/

note： https://note.com/alive0309

Facebook： https://www.facebook.com/alive0309/