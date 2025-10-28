京都駅で “できたて新酒”を体験！京都伏見・玉乃光の「新酒FESTIVAL」で、飲む・体験する・持ち帰る。

玉乃光酒造株式会社

玉乃光酒造株式会社（京都市伏見区）は、2025年11月5日（水）～30日（日）の期間、京都駅ビル2階・西口広場にて『京都伏見「玉乃光」蔵元直送 新酒FESTIVAL』を開催します。

蔵元直送・しぼりたての無濾過生原酒をワンコインで楽しめるほか、鏡開き体験、酒粕グルメの試食会、クリエイターとのコラボなど、日本酒の魅力を「飲む」「見る」「触れる」「持ち帰る」で体験できるイベントです。

京都駅で、“ほんとうのしぼりたて日本酒”とともに、蔵の世界を気軽に楽しめる特別な1か月。日本酒ファンはもちろん、観光客や京都を訪れる全ての人に、新しい日本酒体験をお届けします

蔵元直送の“ほんとうの新酒”を、ワンコインで。

通常は蔵人しか味わうことのできない、しぼりたてそのままの無濾過生原酒。

多くの日本酒が、ろ過・加水・火入などの工程を経て世に出ていくのに対し、今回ご用意するお酒は、「なにも加えない、できたての味」。

杜氏や蔵人が仕上がりを確認する「きき酒」の際に口にしている“蔵の味”を、ワンコイン（500円）で体験できます！

口に含めば、米の甘みと発酵の力が生きたまま感じられる、みずみずしい味わい。日本酒ファンならずとも感動する“生まれたての一滴”です。

しぼりたての日本酒をワンコインで！（写真はイメージです）

アート×日本酒の世界。クリエイターコラボ酒も登場。

玉乃光が展開する「三五〇×（カケル）プロジェクト」シリーズは、国内外のクリエイターとのコラボ日本酒です。ボトルデザインから中身の設計まで、ひとつのテーマをもとに造られる限定酒で、“二度と同じお酒は生まれない”一期一会の魅力を体感できます。

会場では試飲（ワンコイン）やボトル販売も実施。お気に入りのデザインから選ぶも良し、味わいから選ぶも良し。新しい日本酒の選び方で、お楽しみください。

鏡開きができる！福を呼ぶ体験プラン。

350×プロジェクトのSeries１とSeries２。味わいから選んでも

「よいしょ、よいしょ、よいしょ～！！」の掛け声とともに樽を開き、福を呼び込む鏡開き。

普段は結婚式や祝い事でしかできない鏡開きを、京都駅の真ん中で体験出来るプランをご用意しました。できたて新酒のボトルや日本酒珍味がセットになっており、忘年会シーズンの会社仲間や友人同士の“ゼロ次会”としてもおすすめです。

非日常のひとときを、気軽に楽しんでみませんか？

※鏡開きプランのお申し込みはこちら(https://tamanohikarikyotostationevent.peatix.com/)

※みんなで鏡開きを楽しもう！（写真はイメージです）

立ち飲み・お土産・フォトスポットも常設。

気軽に日本酒を味わえるちょい飲みコーナーとお土産販売エリアを常設。日本酒、酒粕、酒粕スイーツなどの玉乃光ならではのラインナップに加え、玉乃光とゆかりのある京都内外のパートナーが手掛ける器や食品、お酒など個性豊かな逸品も勢ぞろい。

また、鏡開き樽と一緒に写真が撮れるフォトスポットも登場し、旅の思い出にもぴったりです。

期間中のスペシャルイベント

・11月5日（水）オープニングイベント

玉乃光酒造・羽場社長による鏡開きパフォーマンスで開幕！先着50名様には、ふるまい酒をプレゼント。

・11月6日（木）、他 アッサンブラージュ酒の販売

日本酒をブレンドするという新しい発想から誕生した「Assemblage Club」。

異なる蔵や銘柄の日本酒を組み合わせることで、新たな味わいを生み出した「アッサンブラージュ酒」を販売します。

※Assemblage Club HP(https://sakeworld.jp/abc/)

・11月9日（日）ヤマダイ×玉乃光 酒粕ラーメン試食会

関西限定で人気を博した「京都伏見 酒粕ラーメン」が、全国販売版「京都伏見 鶏白湯ラーメン」として登場。発売日（11月17日）を前に、特別に試食いただけるチャンスです！お酒の〆にもピッタリのラーメンを、是非お試しください。

※ヤマダイ・京都伏見鶏白湯ラーメンの情報(https://ec.newtouch.co.jp/products/detail/573)

・11月15日（土）・16日（日）Colorful U-goさん来場

350×シリーズ2で、だるまのデザインを手がけたクリエイターが登場。ライブアート制作や作品販売、トークを通じてアートと酒造りの融合を体験できます。

※U-goさんのInstagram(https://www.instagram.com/u_go_artist/)

・11月23日（日）HATISUKEさん試食イベント

京都・亀岡でニホンミツバチを育てるHATISUKEさんとのコラボ商品「酒粕はちみつ」を披露。はちみつの自然の甘みと酒粕の香りが溶けあう、冬にピッタリの新商品です。試食会当日は開発者のHATISUKEさんが登場。商品はイベント期間を通じて販売します。

※HATISUKEさんHP(https://www.hatisuke.com/)

そのほかにも、様々な催しを予定。

最新情報は玉乃光公式イベントページで随時公開いたします。

玉乃光酒造イベント情報ページ(https://ec.tamanohikari.co.jp/blogs/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88)

■開催概要

- イベント名：京都伏見「玉乃光」蔵元直送 新酒FESTIVAL ～Discover Freshly Brewed Sake, 350 years of Tradition～- 開催期間：2025年11月5日（水）～30日（日）- 営業時間：12:00～21:00（LO20:30）- 場所：京都駅ビル2階 西口広場- 主催：京都駅ビル開発株式会社- 共催：玉乃光酒造株式会社- URL：https://ec.tamanohikari.co.jp/blogs/イベント(https://ec.tamanohikari.co.jp/blogs/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88)- URL（京都駅ビル情報）：https://www.kyoto-station-building.co.jp/events/

～玉乃光酒造について～

創業1673年（延宝元年）。京都・伏見に蔵を構え、昭和40年代よりいち早く純米酒造りを復活させた、純米吟醸蔵。伝統の技と革新の精神を受け継ぎながら、酒粕やコスメ、コラボアートなど、“日本酒文化の新しい形”を発信し続けています。

■本件に関するお問い合わせ先

玉乃光酒造株式会社

広報担当：山川

TEL：075-611-5000

MAIL：tamanohikari@otoiawase.jp

公式サイト：https://www.tamanohikari.co.jp