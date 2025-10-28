オリジナルグッズ＋なとりのおつまみ３品が223名様に当たる！「チーズ鱈の日プレゼントキャンペーン」実施のお知らせ

株式会社なとり

株式会社なとり（本社：東京都北区 会長兼社長：名取三郎）は、「チーズ鱈の日プレゼントキャンペーン」を2025年11月1日(土)～実施いたします。

■キャンペーン概要

▹対象商品

１. チータラ(R)お徳用

２. チータラ(R)カマンベール入りお徳用

３. チータラ(R)ブラックペッパー入りお徳用

４. チータラ(R)ボリュームパック

５. チータラ(R)カマンベール入りボリュームパック

６. 64ｇ 一度は食べていただきたい

贅沢な チーズ鱈(R)

７. 32ｇ 一度は食べていただきたい

贅沢な チーズ鱈(R)

８. チータラ(R)ミニ

合計8品

▹応募方法

対象商品を1口以上ご購入のレシートで、以下のいずれかの方法で応募できます。

１.WEB（スマートフォン）応募

当社ホームページのキャンペーン応募サイトにアップロードする。

https://www.natori.co.jp/campaign_cheese-tara2026.html

※サイトは11月1日（土) 0：00にオープンします。

２.ハガキ応募

お買い上げいただいたレシートをハガキにテープ等でしっかりと貼り付け、郵便番号、住所、氏名 （フリガナ）、電話番号、性別、年齢を明記のうえ、郵送する。

「32ｇ一度は食べていただきたい 贅沢な チーズ鱈(R)」は２個で１口分、その他7品は１個で１口分として応募できます。お一人様何口でもご応募いただけますが、ハガキ１枚につき1口とさせていただきます。また、お買い上げいただいた同じレシートでのWEB・ハガキの重複応募は、無効とさせていただきます。

▹ハガキ応募先

〒136-8691 城東郵便局 郵便私書箱 第19号

株式会社なとり「チーズ鱈の日プレゼントキャンペーン」係

▹レシート有効期間・応募期間

レシート有効期間：2025年11月1日(土)から2026年2月28日(土)までの購入分

WEB応募期間：2025年11月1日(土)から2026年2月28日(土)23:59

はがき応募期間：2025年11月1日(土)から2026年2月28日(土)当日消印有効

▹賞品

「チーズ鱈の日」オリジナルグッズ＆おつまみ３品

▹当選者数、抽選・当選発表

223名様

応募締切後厳正な抽選のうえ、WEB応募でご当選された方には、ご登録されたメールアドレスに当選通知メールを送らせていただき、ハガキ応募でご当選された方には、賞品の発送をもって当選の発表にかえさせていただきます。お届けには1～2ヶ月程度いただくことがございます。

■「チーズ鱈の日」について

「チーズ鱈」をより多くの方に知ってもらうため、

生産が開始された2月23日を 「チーズ鱈の日 」として日本記念日協会に申請し、2022年に制定されました。

■「チーズ鱈」とは？

「チーズ鱈」は1982年に発売された、なとりのロングセラー商品であり、今やおつまみを代表するブランドです。シート状にした鱈のすり身でチーズを挟んだおつまみで、株式会社なとりの登録商標です。いつでもどこでも食べられる「チーズ鱈」は、おつまみやおやつとして幅広くお楽しみいただけます。

■企画者コメント

「チーズ鱈の日プレゼントキャンペーン」は、日頃から製品をご愛顧いただいているお客様への感謝として、そして今まで購入される機会のなかった方へのきっかけ作りとして、また、皆様に2月23日「チーズ鱈の日」をもっと知っていただくために企画しました。

本キャンペーンと同様のキャンペーンを2024年から実施し、今回で３度目になります。前回に引き続き、今回もおつまみセットと本キャンペーン用に制作した「チーズ鱈の日」オリジナルグッズをプレゼントします。ＷＥＢまたは、はがき応募ができますので、皆様ぜひ奮ってご参加ください！

（企画担当）