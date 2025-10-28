2025 年のクリスマスケーキの販売を開始　輝く宝石とクリスマスオーナメントをイメージした新作ケーキコレクションで華やかに

コンラッド大阪2025年クリスマスコレクション イメージ

【2025年月10月28日】コンラッド大阪（大阪市北区中之島、総支配人 レオ・フランクル）「40スカイバー＆ラウンジ」では、クリスマスケーキ2種類、おひとり様用ケーキ2種類、期間限定のチョコレート、パネットーネの予約受付を開始します。コンラッド大阪ならではの洗練されたクリスマススイーツで、ワンランク上のホリデーシーズンをお過ごしください。

ウェブサイトはこちら :https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/takeout/christmas-cakes

2025年にコンラッド大阪がご用意するのは、スタイリッシュなダイヤモンドカットの「ブリリアント・ストーン」と、艶めく大理石のようなミラーケーキにクリスマスオーナメントを施した「オーナメント・フレーズ」の2種類です。

「ブリリアント・ストーン」は、なめらかなチョコレートムースに香ばしいヘーゼルナッツのプラリネ、そして甘酸っぱいリンゴのコンポートの豊かな風味が広がるムースケーキです。とろけるような口当たりのムースに、アーモンドを使ったしっとりとしたジョコンド生地、フィアンティーヌとヘーゼルナッツのクランチな食感を重ねました。チョコレート、リンゴ、ナッツが作り出す、ホリデーシーズンにふさわしい味わいをお楽しみください。ダイヤモンドカットに、雪景色のような白、金箔をアクセントに施した「ブリリアント・ストーン」は、ギフトとして、テーブルの主役としてぴったりの一品です。

「ブリリアント・ストーン」 6,900円 直径15cm

ブリリアント・ストーン イメージブリリアント・ストーン 断面図イメージ

2品目の「オーナメント・フレーズ」は、艶やかで鮮やかな赤いミラーケーキです。赤は燃える炎のような情熱を、アクセントの白いラインは雪を表し、力強くエネルギッシュなデザインに仕上げました。中には、芳ばしいピスタチオの香りと優しい甘さのストロベリームース、甘酸っぱいベリージュレを加えて味にアクセントを施し、土台にはジョコンドスポンジとフィアンティーヌで異なる食感を組み合わせました。トップには祝福と絆を意味するチョコレート製の赤いオーナメントを飾った、華やかなホリデーシーズンにぴったりのケーキです。

「オーナメント・フレーズ」 6,700円 直径17cm

オーナメント・フレーズ イメージ

オーナメント・フレーズ 断面図イメージ

その他、宝石をイメージして作った6種類のクリスマスチョコレートや、ペストリーシェフが1年かけて試作を重ね作り上げたレシピのパネットーネなど、コンラッド大阪でしか味わえないホリデースイーツです。

また、11月15日（土）までのご予約で、早期特典としてクリスマスケーキを最大10％割引きにてお楽しみいただける特別価格もご用意します。

おひとり様ケーキ

クリスマスの夜を彩るおひとり様用のケーキをご用意。少人数の家族やプレセントにおすすめです。

「ミニ・ブリリアント・ストーン」1個 2,100円 6cm角、高さ3cm

ミニ・ブリリアント・ストーン断面図イメージミニ・ブリリアント・ストーン イメージ

「ミニ・オーナメント・フレーズ」1個 1,900円 直径6.5cm × 高さ3cm

ミニ・オーナメント・フレーズ断面図ミニ・オーナメント・フレーズ イメージ

クリスマス限定 コンラッド・クリスマスチョコレート

「Bijou Box （ビジューボックス）」

きらめくクリスマスをイメージしてデザインした、まるで宝石のようなチョコレートコレクション。

赤ワインや栗、ピスタチオ、トリュフなど、繊細な味わいを一つひとつのピースに凝縮しました。

2個 1,400円、4個 2,600円、6個 3,800円

＜ホリデーコンラッドベア付き＞ 2個 3,000円、4個 4,000円、6個 5,000円

左から）トリュフ・ブラン（トリュフ、ホワイトチョコレート）、ショコラ・ヴァン・ショー（赤ワイン、スパイス）、マロン・ビジュー（栗、ブランデーガナッシュ）、カカオ＆ヴァニーユ・ド・マダガスカル （カカオ、バニラ）、キャラメル・サレ・シャンパーニュ （ガナッシュ、ソルトキャラメル）、ピスタチオ・ビジュー（ピスタチオ、ガナッシュ）

クリスマス・パネットーネ

イタリアの伝統が息づくクリスマスの味、パネットーネ。

厳選した天然酵母を36時間かけて発酵させ、仕込みから焼き上げまで46時間をかけて仕上げています。長時間発酵ならではのしっとりとした口どけ、芳醇な香り、優しい甘みが調和した一品です。シェフが1年かけて研究し磨き上げたレシピで誕生したパネットーネを、ぜひお試しください。

直径16cm 高さ12cm 5,500円

クリスマス・パネットーネ イメージ

テイクアウト アフタヌーンティー

コンラッド大阪オリジナルのファッションバッグのようなボックスに入ったテイクアウトアフタヌーンティー。スイーツ5種、セイボリー3種を詰め合わせたアフタヌーンティーセットは、少しずつ様々な味を楽しみたいお客様にぴったりです（TWG tea ティーバッグ付き）。クリスマス期間中は、ストロベリーとフラワーをテーマにしたアフタヌーンティーをお届けします。

9,000円（2名様セット）、

11,000円 （2名様セット、ホリデーコンラッドベア2体付き）

19,000円（2名様セット、クリスマスオリジナルデザインのプリザーブドフラワーボックス2個

6cm x 6cm x H5.5cm、ホリデーコンラッドベア2体付き）

2025年コンラッド大阪 クリスマス・コレクション詳細

予約受付：2025年10月28日（火）～最終受付12月22日（月）

※お受け取りの3日前までの要予約

受取期間：2025年12月1日（月） ～12 月25日（木）

受取場所：（12月1日（月）～19日（金）40階「40スカイバー＆ラウンジ」）

（12月20日（土）～25日（木）40階 特設カウンター）

受取時間：11:00～19:00

※テイクアウト アフタヌーンティーは、12 月18日（木）～のお受け取りでご予約を承ります。

料金：ブリリアント・ストーン 6,900円、オーナメント・フレーズ 6,700円

おひとり様用ケーキ ミニ・ブリリアント・ストーン 1個 2,100円、

ミニ・オーナメント・フレーズ 1個 1,900円

クリスマス限定 コンラッド・クリスマスチョコレート「Bijou Boxビジューボックス」

2個 1,400円、4個 2,600円、6個 3,800円

＜ホリデーコンラッドベア付き＞ 2個 3,000円、4個 4,000円、6個 5,000円

クリスマス・パネットーネ 5,500円

テイクアウト アフタヌーンティー 9,000円（2名様セット）

＜ホリデーコンラッドベア2体付き＞11,000円（2名様セット）

＜クリスマスオリジナルデザインのプリザーブドフラワーボックス2個付き、

ホリデーコンラッドベア2体付き＞19,000円（2名様セット）

※11月15日（土）まで、早期予約特典でクリスマスケーキが最大10％割引でご購入いただ けます。

予約：WEB(https://www.tablecheck.com/conradosaka-40skybar-pickup/reserve?menu_lists=68feda02eea6d6dd41c6dd2f)予約にて要事前決済

URL：https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/takeout/christmas-cakes

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※画像はイメージです。

※表示のメニュー内容および料金は、仕入れ状況により、予告なく変更になることがあります。

※お受取予定日の3日前からのキャンセルにつきましては、ご予約内容と同額のキャンセル料100％を頂戴いたします。

※事前決済でのご購入をお願いしております。

※ヒルトン・プレミアムクラブ・ジャパン、ヒルトン・オナーズの割引対象外です。

※早期割引特典は11月15日（土）までの販売となり、予約受付期間後の数量や内容の変更はお受け致しかねます。

ペストリーシェフ 児島 大地児島 大地（こじま だいち）ペストリーシェフ

2008年に神戸のハイエンドホテルからキャリアをスタートさせた児島は、基礎から生菓子、焼き菓子、アイスクリーム、ウエディングケーキ、マジパン、飴細工などの技術を学び、2012年にはカフェを併設したペストリーショップにてショコラの経験を積みました。同年、西日本洋菓子コンテストの「チョコレート工芸菓子部門」にて優秀賞を受賞した後、2017年にはレストランにてオープニングのペストリーチームを牽引し、商品開発に貢献。2019年に就任したペストリーショップでは、繊細なスイーツのクリエイションが話題に。2022年からはコンラッド大阪に着任し、2024年7月にはスイーツとベーカリーを統括するペストリーシェフに就任。新たなスイーツの創作に力を入れています。

Like a Member特典

40スカイバー＆ラウンジ（40F）では、ヒルトンのゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」のダイニング特典「Like a Member」をご利用いただけます。ホテルに宿泊をしないヒルトン・オナーズ会員の皆様もご利用できる本特典には、ヒルトンがアジア太平洋地域で運営するレストランやバーでのボーナス・ポイント付与や、最大25%の割引が含まれます。特典の詳細は特設ページ(https://asiapac.hilton.com/eatanddrink/ja_jp/likeamember)をご覧ください。この機会にぜひ「ヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)」にご登録いただき、特典をご利用ください。ヒルトン・オナーズへの入会は無料です。※除外日有り

