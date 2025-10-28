オールデイダイニング「KAGARIBI」が贈る、クリスマスディナーコース予約受付開始

TC ホテルズ&リゾーツ株式会社

心に灯るゆらめく炎と別荘時間が象徴的なライフスタイル・ブティックホテル、ホテルインディゴ軽井沢（長野県北佐久郡軽井沢町）は、オールデイダイニング「KAGARIBI」にて、2025年12月23日（火）から25日（木）の3日間限定でクリスマススペシャルディナーコース「Natale」をご提供します。また、同期間には、「ザ・スパ by HARNN」のトリートメントとクリスマスディナーコースを組み合わせた「スパ × クリスマスディナープラン」もあわせて販売いたします。

■薪火イタリアンのクリスマススペシャルディナーコース「Natale」

クリスマススペシャルディナーコース「Natale」

薪火イタリアンを提供するオールデイダイニング「KAGARIBI」では、今年のテーマを「Neighbourhood × Christmas」としたクリスマスディナーコースをご用意しています。信州産の鹿ロースを薪火で香ばしく焼き上げたメインディッシュをはじめ、雪や暖炉など“クリスマスシーズンの軽井沢”を象徴する情景を料理で表現しました。デザートには、フラッシュペーパーによる没入感あふれる演出を取り入れ、五感で楽しむひとときをお届けします。冬の軽井沢を映す一皿一皿に、土地ならではのストーリーとシェフの感性を込めました。薪火イタリアンならではの炎の香りが広がる中、信州の恵みが生み出す豊かな味わいをお楽しみください。当日は、地元演奏家による生演奏も予定されています。炎のゆらめきとともに、美しい調べがクリスマスをよりロマンチックに彩ります。

＜コース内容＞

Antipasto I：信州サーモンと帆立のタルタル ホワイトトマトのエスプーマ ストラチャテッラチーズ 紫蘇

信州の「酔いどれサーモン」と軽井沢産アメーラトマトを用いた、長野県の恵みを詰め込んだ前菜。アメーラトマトから抽出した透明なコンソメをエスプーマに仕立て、タルタルに調和する味わいに。様々な紫蘇が彩りを添える、見た目にも華やかな一品。

Antipasto II：信州福味鶏のインボルティーニ パン粉のクランブル レバーのヴィネグレット

オールデイダイニング「KAGARIBI」のシンボルである薪の丸太をモチーフに、信州福味鶏と信州豚を重ねたインボルティーニ。濃厚なレバーペーストと香ばしいパン粉をまとわせ、土や木の質感を表現しています。力強く深みのある味わいは、ワインとの相性も抜群です。

Pasta：長野県産 小麦を使ったキタッラ カリフラワー 信州茸のラグー 黒トリュフ

浅間山が雪化粧を纏う軽井沢の冬景色をイメージ。香ばしく炒めた信州茸のラグーとカリフラワーのペーストが織りなす、濃厚でクリーミーなソースに、生のカリフラワーと黒トリュフを重ね、冬の大地に舞う雪景色を映し出します。

Fish：マグロの薪火グリルの瞬間スモーク仕立て 胡桃のラヴィゴット 柚子香るブールブランソース

年間100日以上霧に包まれる軽井沢の気候を映した一品。胡桃のチップで瞬時にスモークをかけ、霧をまとわせたように仕上げたマグロに、くるみのラヴィゴットと柚子香るブールブランが重なり、繊細で香り高い余韻を生み出します。

Main：信州産 鹿ロースの薪火グリル じゃがいものテリーヌ ザクロと黒胡椒のソース

ジビエの名産地・信州ならではの鹿ロースを、薪火で香ばしく焼き上げたメインディッシュ。甘酸っぱいザクロと黒胡椒を効かせたフォンドヴォーと赤ワインのソースが、力強い旨味をやさしく包み込みます。

Dessert：軽井沢アカシアはちみつ香るパン・デ・エピスとムース・ド・ショコラ。

軽井沢産アカシアはちみつの優しい甘みが広がるパン・デ・エピスに、ふわりと軽やかなムース・ド・ショコラを添えて。暖炉のぬくもりを感じる一皿に、フラッシュペーパーによる没入感あふれる演出を加え、クリスマスの高揚感を一層引き立てます。

＊デザートのあとにはプティフールをご用意。コースの余韻とともに心満たされるひとときをお過ごしください。

クリスマススペシャルディナーコース「Natale」概要

提供期間：2025年12月23日（火）～12月25日（木）

予約受付期間：2025年10月20日（月）～2025年12月24日（水）（※前日18時まで）

場所：オールデイダイニング「KAGARIBI」

料金：お一人様18,000円（税・サ込）

予約：電話またはメール、ホームページにて承ります。

TEL: 0267-42-1100

E-mail: Kagaribi.Karuizawa@ihg.com

WEB：https://www.tablecheck.com/shops/indigo-karuizawa-kagaribi/reserve?menu_items=68f10c666c3d754a6aa870d7

コース内容：

・Antipasto I：信州サーモンと帆立のタルタル ホワイトトマトのエスプーマ ストラチャテッラチーズ 紫蘇

・Antipasto II：信州福味鶏のインボルティーニ パン粉のクランブル レバーのヴィネグレット

・Pasta：長野県産 小麦を使ったキタッラ カリフラワー 信州茸のラグー 黒トリュフ

・Fish：マグロの薪火グリルの瞬間スモーク仕立て 胡桃のラヴィゴット 柚子香るブールブランソース

・Main：信州産 鹿ロースの薪火グリル じゃがいものテリーヌ ザクロと黒胡椒のソース

・Dessert：軽井沢アカシアはちみつ香るパン・デ・エピスとムース・ド・ショコラ

・Petit fours

■「スパ×クリスマスディナープラン」も登場！

オールデイダイニング「KAGARIBI」のクリスマスディナーコースと、「ザ・スパ by HARNN」のトリートメントがセットになった、「スパ × クリスマスディナープラン」も登場。スパでは、心と身体をやさしくほぐすトリートメントコース「ララバイ（Lullaby）」で１年の疲れを癒します。施術後は、薪火の温もりに包まれる「KAGARIBI」にて、冬の軽井沢を表現したクリスマスディナーとシャンパーニュを。大切な人と分かち合うひとときに、自分へのご褒美や大切な方への贈り物にもおすすめの、この時期だけの特別なプランです。

「スパ × クリスマスディナープラン～癒しと美食のウェルネスクリスマス～」概要

提供期間：2025年12月23日（火）～12月25日（木）

予約受付期間：2025年10月28日（火）～2025年12月24日（水）（※前日18時まで）

プラン内容：

１. 「ザ・スパ by HARNN」トリートメント ララバイ 90分（1名様）

２. クリスマスディナーコース「Natale」（2名様）※乾杯シャンパーニュ付き

料金：

【12月23日（火）／12月25日（木）】

料金：50,000円（税・サ込）

内容：スパ「ララバイ」90分（1名様）

＋ 乾杯シャンパーニュ付き クリスマスディナー4コース（2名様）

【12月24日（水）】

料金：60,000円（税・サ込）

内容：スパ「ララバイ」90分（1名様）

＋ 乾杯シャンパーニュ付き クリスマスディナー6コース（2名様）

予約：電話またはメールにて承ります。

TEL: 0267-42-1100

E-mail: reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com

■ホテル概要

・名称 : ホテルインディゴ軽井沢

Website : https://karuizawa.hotelindigo.com/

Facebook : https://www.facebook.com/HotelIndigoKaruizawa/

Instagram : https://www.instagram.com/hotelindigokaruizawa/

X(旧Twitter) : https://twitter.com/HotelIndigoKrzw

・総支配人 : 高良 真理

・開業日 : 2022年2月17日（木）

・所在地 : 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字屋敷添18番地39

・電話番号 : 0267-42-1100

・アクセス ：（電車・バス）JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢駅」より2.6km、所要時間車で約5分

軽井沢町内循環バス 東・南廻り線にて「軽井沢駅」より「南軽井沢交差点」下車後、徒歩約5分

（車）上信越自動車道「碓氷軽井沢IC」より南軽井沢方面へ9.5km、約17分

※冬季の軽井沢エリアの道路は、冬用タイヤ、チェーン規制が出る場合があります。



・客室数： 全155室（スタンダードルーム147室、スイートルーム 8室）

・レストラン＆バー： オールデイダイニング「KAGARIBI」102席（内テラス16席）

・プライベートダイニング（ KAGARIBI 2F）： 120平米

・大浴場： 内風呂、炭酸泉露天風呂、サウナ

・スパ ： ザ・スパ by HARNN

・ご予約： TEL: 0120-056-658（IHG・ANA・ホテルズ予約センター）

E-mail: reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com

ホテルインディゴについて：

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.comその他SNSサイトwww.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

- ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ- プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ- エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ- スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ- エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels