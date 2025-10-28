『coly ID』に「かんたん銀行決済」Powered by PayPalが追加！より幅広いお客様が利用可能に！

株式会社coly

この度、株式会社coly（東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）が運営しているWebサービス『coly ID』の決済方法に「かんたん銀行決済」Powered by PayPalが追加されました。

「かんたん銀行決済」では、クレジットカードを使わなくても、銀行口座を登録したペイパルと連携することで『coly ID』のゲームアイテムをお買い求めいただくことができます。

■ペイパルの「かんたん銀行決済」とは

PayPalアカウントに銀行口座(350以上の金融機関に対応)を登録するだけで、決済までをスムーズに完了できます。

また、一度登録すれば、銀行決済でもカード決済と同じような感覚でIDとパスワードで素早くかんたんにお支払いが可能となります。

詳しくはこちら（https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/merchant/pay-with-bank）

※本人確認を行うことで利用金額の上限を引き上げることができます。（https://newsroom.jp.paypal-corp.com/2025-08-07-OTB)

■『coly ID』での利用方法

1．coly IDサイト内のゲームショップでアイテム購入時、決済方法選択に「かんたん銀行決済」を選択する。

2．「PayPal」ボタンを選択し、ペイパルに銀行口座を登録する。

また、「かんたん銀行決済」開始を記念して、お得な２大キャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン詳細１.

「かんたん銀行決済」限定！ポイント還元率2.5％アップ！

キャンペーン期間中に「かんたん銀行決済」を利用してご購入いただくとポイント還元率が2.5％アップします。

例：会員ランクが「ダイヤモンド」の場合、coly ID還元率7.5%＋キャンペーン還元率2.5％＝合計10.0%ポイント還元

・キャンペーン期間

10/28（火）～11/28（金） 23:59

■キャンペーン詳細２.

「かんたん銀行決済」利用者先着500名に500coly pointプレゼント！

キャンペーン期間中に「かんたん銀行決済」を利用してお買い物されたお客様のうち、先着500名様に500coly pointをプレゼントします。

・キャンペーン期間

10/28（火）～11/28（金） 23:59

期間内に対象者が500人に達した場合、予定よりも早く終了します。

・参加条件

coly IDで「かんたん銀行決済」ご利用先着500名様

・ポイント配布日

2025年12月中の配布を予定しています。

■注意事項

※本キャンペーンは株式会社colyが主催しております。

※「かんたん銀行決済」の追加はゲームショップのみとなります。coly storeではご利用いただけません。

※「『かんたん銀行決済』限定！ポイント還元率2.5%アップ！」キャンペーンは期間中お一人さま何回でもご参加いただけます。

※「『かんたん銀行決済』利用者先着500名に500ptプレゼント！」は一人さまにつき1アカウントまでとさせていただきます。同一人物による複数アカウントを用いた参加が確認された場合、当社は事前の通知なく当該参加を無効としポイントの付与を行わないものとします。また、既に付与されたポイントは取り消す場合があります。

※先着対象のお客様の発表はポイントの付与をもって代えさせていただきます。

※本キャンペーンのご参加の権利は、日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。

※未成年の方で本キャンペーンに参加をご希望の場合は、保護者の同意を得た上でご参加ください。

※景品を転売する行為は禁止いたします。

※本キャンペーンは、予告なく中止または内容が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

※景品は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

※キャンペーン参加にあたってのインターネット通信料・接続料はお客様の負担となります。

※通信の際の接続トラブルにつきましては、責任を負いかねますので、ご了承ください。

※機種・OS・ブラウザ等の環境により、一部の電子デバイスからはご応募いただけない場合がございます。

※個人情報の取扱いについては、株式会社colyの個人情報保護方針に記載しておりますので、ご覧ください。

＜お問い合わせ先＞

colyid_support@coly.info

お問い合わせの際は件名を「coly ID「かんたん銀行決済」キャンペーン」と記載してください。

※営業時間：平日10時～17時

※土・日・祝日ほか当社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては、翌営業日以降のご回答となります。

■会社概要

商号：株式会社coly

代表者：代表取締役社長 中島杏奈

所在地：〒108-0073 東京都港区三田1-4-1住友不動産麻布十番ビル３階

設立：2014年2月

事業内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営

MD（マーチャンダイジング）

資本金：19億1,030万円（2025年1月末）

証券コード：東京証券取引所グロース市場4175

URL：https://colyinc.com/