「京都ハンナリーズ 25-26シーズン開幕記念オンラインくじ」がPickzyにて販売開始！

ぴあ株式会社京都ハンナリーズ 25-26シーズン開幕記念オンラインくじ

ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、

2025年10月28日（火）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、京都府京都市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「京都ハンナリーズ」のくじ販売を開始いたしました。

ぴあオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要

インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。

URL：https://pickzy.pia.jp/

購入回数：1回／10回から選択可能

決済方法：クレジットカード、キャリア決済、PayPay

※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）

【京都ハンナリーズ 25-26シーズン開幕記念オンラインくじ】

京都府京都市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「京都ハンナリーズ」初のオンラインくじが登場！

お好きな選手からのメッセージ動画や選手の直筆サイン入りチェキ、開幕試合の写真を使用したオリジナルミニブロマイドなど、ここでしか手に入らない限定アイテムをご用意しております。チームのマスコット「はんニャリン」がデザインされたグッズもラインナップ！

「10連特典」として対象者全員にA5大判ポストカードをプレゼント。更に「Wチャンス賞」では選手直筆サイン入りのポストカードが当たるチャンスも！ダブルチャンス賞は期間毎にサイン対象選手が変わるので要チェックです。

販売期間：2025年10月28日(火)17:00～2025年11月18日(火)23:59

販売価格：770円(税込)/1回 7,700円(税込)/10回

販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/53/(https://pickzy.pia.jp/kujis/53/)

※このくじはどなたでもご参加いただけます。

賞品：

＜A賞＞メッセージ動画

＜B賞＞直筆サイン入りチェキ

＜C賞＞アクリルキーホルダー《全13種》

＜D賞＞ダイカットステッカー（2種セット）《全12種》

＜E賞＞ミニブロマイドセット（2種セット）《全12種》

＜10連特典＞

「10回引く」にてくじをご購入いただいた方全員に、

オリジナルデザインのA5大判ポストカードをプレゼント！《全1種》

＜Wチャンス賞＞

下記期間中に「10回引く」にてご購入いただいた方の中から、

各期間2名様、計6名様に、10連特典のポストカードに選手直筆サインを入れてプレゼント！

※Wチャンス賞の当選者は、発送をもってかえさせていただきます。

【第1期】10/28(火)～11/4(火)

アンジェロ・カロイアロ選手／ジョーダン・ヒース選手／ホール百音アレックス選手／古川孝敏選手

【第2期】11/5(水)～11/11(火)

前田悟選手／川嶋勇人選手／渡辺竜之佑選手／ラシードファラーズ選手

【第3期】11/12(水)～11/18(火)

小野龍猛選手／澁田怜音選手／チャールズ・ジャクソン選手／小川麻斗選手

▼京都ハンナリーズ公式サイト

https://hannaryz.jp/