第13回「ミツバチの一枚画コンクール」 表彰式を実施

株式会社山田養蜂場（所在地：岡山県苫田郡鏡野町、代表取締役社長：山田英生）は、2025年10月25日(土)、岡山県・山田養蜂場本社にて、第13回「ミツバチの一枚画コンクール」表彰式を実施いたしました。本コンクールは、「自然環境の大切さ」「助け合うことの大切さ」「いのちの大切さ」をテーマに、自然との共生を描く一枚画を国内外から募集し、応募作品1点につき1本の植樹を行う取り組みです。今年は、日本を含む23の国と地域から総数23,697作品の応募がありました。応募いただいた国と地域の数は、過去最多となります。

表彰式には、国内の年代別6部門で大賞・優秀賞に選出された10名が全国各地から家族とともに来場。賞状と記念品を受け取り、晴れやかな笑顔で記念写真に臨みました。入賞作品は、山田養蜂場のホームページからご覧いただけます。

「ミツバチの一枚画コンクール」 https://www.3838.com/ichimaiga

農作物や自然界の植物の多くは、ミツバチが行う花粉媒介（ポリネーション）によって果実を実らせ、次世代へと命をつないでいます。ミツバチを描くことは、ミツバチと植物との関わりを学び、自然環境の大切さを改めて考えるきっかけとなります。

当社は、応募によって生まれる植樹活動を通じて、未来を担う子どもたちに豊かな自然環境を受け渡すことを目指し、SDGsへの貢献につながる取り組みを今後も継続してまいります。

▲2025年度は、前年度・第12回「ミツバチ一の枚画コンクール」への応募作品数21,973本を含む41,931本の植樹を実施しています。（2025年10月現在）

大賞作品一覧（国内6部門）

◇幼児の部：丸 陽花莉（神奈川県・5歳）「お花畑楽しい」◇小学生の部（小学1-3年生）：杉山 大悟（千葉県・小1）「こんくうるみつばち」◇小学生の部（小学4-6年生）：竹内 悠偉（高知県・小6）「タンポポとミツバチ」◇中高生の部（中学生）：紺野 結鈴（埼玉県・中3）「観察」◇中高生の部（高校生）：大嶋 玲奈（栃木県・高2）「はちみつ」◇一般の部：大川 心優（埼玉県・20歳）「さぁ、世界へ彩りを」

大賞作品一覧（海外３部門）

◇17歳以下の部：Navinu Yasmith Gardiye Punchihewa（イギリス・10歳）「Honeybees: The Guardians of Our Planet」◇17歳以下の部：CHALAMUTHU CHATHRAMANIKA MAYAKADUWA（スリランカ・12歳）「Bees, The angels who colour the planet.(ハート)」◇18歳以上の部：TIN HO LI（中国 香港・20歳）「A DAY ROUTINE IN BEE FARM」

■日本以外の応募国一覧（※右に作品応募点数が多い順）