【TGIフライデーズ】“Trick or Fridays !” フライデーズ全13店舗がハロウィン一色に！

TGI Fridays Japan（本社：東京都大田区／以下：TGI フライデーズ）が、運営する世界41か国で450店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」では、街がオレンジに染まる季節、全13店舗がハロウィンの魔法に包まれます。手作りのジャクオーランタンと仮装スタッフが迎える、ここでしか味わえない “本場アメリカンスタイル” のハロウィンをお楽しみください。さらに、お客様も参加できる 「Trick or Fridays! Photo Challenge」 を開催。店内で撮影したハロウィンフォトをインスタグラムに投稿すると、抽選でお食事券やフライデーズオリジナルグッズをプレゼントします。アメリカンな賑わいと遊び心あふれる “Fridays Style” のハロウィンをぜひ体験して下さい。

TGI FRIDAYS ジャックオーランタン

『Trick or Fridays !』 at TGI FRIDAYS

HAPPY HALLOWEEN!

アメリカンなハロウィンをフライデーズで！

『Trick or Fridays! Photo Challenge』



店内は、ジャックオーランタンや仮装スタッフ (10/18,19,24,25,26,31) でハロウィン一色！あなたも一緒に、FunでCrazyな瞬間を投稿しよう！ベストフォトに選ばれた方には、豪華プレゼント！



開催期間：10月24日(金)～10月31日(金)

全国13店舗同時開催！

参加方法：

１. 店舗で撮影したハロウィンフォトをInstagramに投稿

２. ハッシュタグ #TrickOrFridays をつけて

３. フライデーズ公式アカウント @tgifridaysjapan をメンション



賞品：

TGIフライデーズお食事券（3,000円相当）やオリジナルグッズが抽選で当たる！

当選者の方には11月3日(月)までにDMでご連絡します。



仮装スタッフ、ジャックオーランタン、デコレーションなど、

ハロウィン気分を感じる写真ならなんでもOK！



Let’s get the party started!

TGI FRIDAYS ハロウィン仮装コンテスト

期間限定のハロウィンスペシャルメニューも登場！

HALLOWEEN SPECIAL !

OREO GRAVE DESSERT

PUMPKIN SOUP

TGI FRIDAYS JAPAN ハロウィンカクテルコンペティション2025 優秀3作品

TGI FRIDAYS HALLOWEEN COCKTAILS

TGI FRIDAYSの歴史

1965年 アメリカ ニューヨークに、「In Here, It’s Always Friday（ここではいつも金曜日）」 という時代を超越した約束と共に、アラン・スティルマンが、TGI フライデーズの一号店をオープンしました。バーナム＆ベイリーサーカスにインスピレーションを受け「地上最大のショー」を上演するという野望のもと、赤と白のストライプ模様が生まれました。流れるようなカクテルメイキングとカリスマ的なバーテンダーと共に、フライデーズは瞬く間に「独身者 (Singles) のための出会いの場」となりました。

TGI フライデーズとは

『T.G.I.F（Thank Goodness It’s Friday）=やった！今日は金曜日だ！』を意味するTGI フライデーズは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 13店舗を含め、世界 41カ国で450 店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト＆ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。

【公式 HP】 https://www.tgifridays.co.jp/

TGI フライデーズ 全13店舗

■渋谷神南店

東京都渋谷区神南1-19-3 ハイマンテン神南ビル2F

050-3204-0455

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/shibuya/

■原宿店

東京都渋谷区神宮前6-3-2

050-3173-8906

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/harajuku/

■池袋店

東京都豊島区東池袋1-21-13 aune池袋2階

050-3188-6064

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikebukuro/

■上野中央通り店

東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル本館2F

050-3605-5444

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ueno/

■町田店

東京都町田市原町田6-9-18 TNスクエア2F

050-3199-4227

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/machida/

■東京ドームシティ店

東京都文京区後楽1-3-61 後楽園ホールビル1F

050-3647-1602

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/tokyodome/

■お台場アクアシティ店

東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場6F

050-3196-3586

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/odaiba-aqua-city/

■有明ガーデン店

東京都江東区有明2-1-8 住友不動産ショッピングシティ有明ガーデン5F

050-3188-9600

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ariake/

■イクスピアリ店

千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F シェフス・ロウ

050-3198-7135

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikspiari/

■横浜西口店

神奈川県横浜市西区北幸1-1-13 横浜駅前ビル1F

050-3159-7111

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/yokohama/

■MM21クロスゲート店 (みなとみらい)

神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート3F

050-3196-6067

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/crossgate/

■名古屋久屋大通店

愛知県名古屋市中区錦3-15-10 先2階 RAYARD Hisaya-odori Park, ZONE 4

050-3200-0791

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/hisaya_odori/

■神奈川芸術劇場店

神奈川県横浜市中区山下町281

KAAT神奈川芸術劇場 1階

TEL: 050-1724-9418

https://www.tgifridays.co.jp/wp/find-us/kaat/

TGI FRIDAYS 神奈川芸術劇場店TGI FRIDAYS 名古屋久屋大通店

TGI FRIDAYS 有明ガーデン店

TGI FRIDAYS