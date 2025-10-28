そろそろ始めたい冬じたく。お気に入り”ぬくもり”アイテムが見つかるクラフト特集をあるるモールが公開

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営している「創作品モールあるる(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=seasons_2510_04)」（以下、あるるモール）では、特集コンテンツ「クラフト感あふれるアイテム」にて『秋の終わりの冬じたく』を10月28日(火)より公開しています。

【「秋の終わりの冬じたく」 特集ページはこちら(https://alulu.com/pickup/seasons_2510_04/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=seasons_2510_04)】

◆お気に入りの”ぬくもり”アイテムで、冬をちょっと楽しみに

気温がぐっと下がった10月下旬、冬用の布団を出したり、衣替えをしたり、冬に向けて暮らしを整えた人も多いのでは。「寒いのは苦手」という声も多いなか、迫りくる冬を少しでも自分らしく楽しめるようなぬくもりを感じるクラフト特集を公開。

全国の職人やハンドメイド作家とユーザーをつなぐあるるモールならではの、やさしく暮らしに寄り添うアイテムがピックアップされています。

- 肌触りやわらかなウールガーゼ素材。ひざ掛けや羽織りとしても活躍する大判ストール- ナチュラルな木の質感がおしゃれ。夜のリラックスタイムを格上げするキャンドルホルダー- 洗練された北欧風デザイン。温かいハーブティーを淹れたくなる、おうち時間を彩るティーポットとマグカップ

など、クラフト・ハンドメイドならではの温かみが味わえる、冬じたくに取り入れたいアイテムをラインナップ。ぜひ、特集ページをご覧ください。

◆他にも、個性あふれるクラフトアイテムをテーマ別で紹介中

あるるモールには、ちょっとめずらしいオーダーメイドアイテムや可愛いアニマルグッズ、アイデアが光るお役立ちアイテム、知る人ぞ知るご当地グルメなど、幅広いジャンルで魅力的なアイテムがたくさん。

そんな個性あふれるアイテムの数々を、「クラフト感あふれるアイテム」では色々なテーマに沿ってご紹介。

あるるモールならではの個性的な切り口で、たくさんのアイテムをチェックできる見どころ満載なコンテンツです。

【「クラフト感あふれるアイテム」特集一覧はこちら(https://alulu.com/archive/seasons/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=seasons_2510_04)】

※毎週火曜更新

◆創作品モールあるるについて

【隠れ家的なお店で作品を見つける、ちょっと特別なECモール】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人さんの人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

