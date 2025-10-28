グループ会社ジェイテクトプレシジョンベアリング、第16回 高機能フィルム展 - FILMTECH JAPAN - 出展

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト（本社：愛知県刈谷市、社長：近藤 禎人、以下「ジェイテクト」)のグループ会社である株式会社ジェイテクトプレシジョンベアリング（本社：大阪府和泉市、社長：木村 勉、以下「ジェイテクトプレシジョンベアリング」）は、2025年11月12日～13日に幕張メッセで開催される、「第16回 高機能フィルム展 FILMTECH JAPAN」（主催：RX Japan株式会社）に彦山精機株式会社（本社：千葉県印西市、代表取締役：彦山佳介、以下「彦山精機」）と共同出展します。

この展示会は、電子ディスプレイ（液晶、有機EL、量子ドット、マイクロLED）から、その製造装置、材料、加工技術までが一堂に出展する世界最大規模の専門展で、高機能素材Weekの一つとして開催されます。

ジェイテクトグループは「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」というミッションに基づき、2030年までに目指す姿としてJTEKT Group 2030 Vision「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」を掲げています。このソリューションプロバイダーへの変革のために、既存製品の高付加価値化と新領域へのチャレンジの両軸で企業活動を展開しております。

【出展概要】

「高精度ロールユニット(ロール+超高精度ベアリングPRECILENCE+ハウジング)化によるお客様の課題を解決」をコンセプトに出展いたします。

創業から約半世紀、専門メーカーとしてロールに関するご要望にお応えしてきた彦山精機と共創し、精度向上に貢献するソリューションをパートナーと一緒にご提案します。

ジェイテクトプレシジョンベアリングと彦山精機は塗工機業界の塗工工程において「地球のため、世の中のため、お客様のため」に貢献する最先端の技術を提案してまいります。

【主な出品内容】

◆超高精度ベアリング「PRECILENCE(R)（プレシレンス）」

PRECILENCEの最大の特長は、圧倒的な回転精度です。一般的な高精度ベアリングの振れ精度が1.5µmであるのに対し、PRECILENCEは0.1µmという世界最高水準の精度を実現しています。

この優れた精度は、軌道面を鏡面仕上げにする独自技術によって実現されています。その結果、回転時の振れが極めて小さく、精密な加工を可能にしています。特に極めて高い回転精度が求められる分野においては、他に類を見ない性能で独自の地位を築いています。

またPRECILENCEは寸法ばらつきが極めて小さいため、適切なはめあいや予圧の調整がしやすく、個別のベアリング選定が不要になります。その結果、最適な寿命条件でのご提案が可能です。

PRECILENCE(R)

◆PRECILENCE(R)を組込んだ高精度ロールユニット ～振れ精度0.5μｍ達成～

本展示会では、高精度ロールユニットのデモンストレーション展示を行います。

ロールを回転させながら、ロール振れ精度の良さをデモ機にて実演し、塗工面精度の向上や歩留まり向上への貢献をご紹介します。また、塗工装置の設計や組付け時の困りごとに対するソリューションをご提案します。

高精度ロールユニット

◆特殊環境用ベアリング「EXSEV(R)（エクゼブ）」

クリーン、真空、高温、腐食環境などの特殊な環境で用いられたり、非磁性、絶縁、高速などの特殊性能が要求されたりするベアリングにおいては、ベアリング鋼を材料とする一般のベアリングや、油・グリースなどの潤滑剤が使用できない場合があります。これらのご要望にお応えするソリューションとしてEXSEV(R)をご提案します。

【小間番号】

展示1ホール 2-40

ブースイメージ

【彦山精機株式会社について】

高精度・高品質なロールを設計から製造まで一貫生産できるロール専門メーカーです

創業：1965年2月25日

資本金：9,000万円

ウェブサイト：http://www.hikoyamaseiki.co.jp/

【第16回 高機能フィルム展 FILMTECH JAPANについて】

会期：2025年11月12日(水) ～14日(金) 10：00～18：00（最終日のみ17:00終了）

会場：幕張メッセ

住所：〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

入場料：無料（事前登録制）

参考：FILMTECH JAPANウェブサイト

https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit/film.html