『NGS ヘッドライン WAVE』10月28日（火）21時より配信！11月のアップデート情報や、新たな超大型ボスのとっておき映像をお届け！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中のオンラインRPG『PSO2 ニュージェネシス ver.2（以下、NGS ver.2）』について、2025年10月28日（火）21:00より、公式番組『NGS ヘッドライン WAVE』を配信します。

本番組では、番組MCの長谷川唯さんより、今後のキャンペーンやアップデート情報、開発チームからのメッセージやユーザーの皆さんの質問への回答、そして周辺情報などをお伝えします。この番組を観れば『NGS ver.2』の今と未来がわかる！ そんな番組です。

今回は、11月に配信予定の『NGS ver.2』アップデート情報を動画を交えてお届けするほか、12月配信予定の超大型ボスのとっておき映像も公開する予定です。

また、開発チームからのメッセージをお伝えする「開発レター」や、プレイヤーの皆さんから寄せられた質問やご意見への回答をお届けする、「Operation Report」のコーナーも引き続き実施します。

放送は、10月28日（火）21:00から、YouTube Liveと公式X（エックス）にて実施します。また、期間限定でニコニコでもお届けします。

Xでの放送については、『PSO2』公式X（@sega_pso2(https://x.com/sega_pso2)）にて、放送直前に発信するポストよりご覧ください。

※事前収録した番組を放送させていただきます。

放送概要

番組名

『NGS ヘッドライン WAVE』

放送日時

2025年10月28日（火）21:00

出演者

番組MC：長谷川唯

視聴ページ

YouTube Live：https://youtu.be/yWnM9SK-e7M

X：放送時間に行われる『PSO2』公式X（@sega_pso2(https://x.com/sega_pso2)）からのポスト（ツイート）で視聴できます。

ニコニコ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348960463

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『PSO2』シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,100万を突破しています(2023年6月時点)。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。