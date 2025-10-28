【寒い朝の心と身体を温める】THE PROTEIN（通称：ザプロ）スーププロテインに〈海老のビスク風味/かぼちゃのポタージュ風味〉の2種類が新登場！毎日当たる10日間チャレンジフォトコンテストも開催

【開発背景】

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田 代表取締役：小倉 由渡）が製造・販売を行うTHE PROTEIN（通称：ザプロ）は「THE PROTEIN スーププロテイン 600g 海老のビスク風味・かぼちゃのポタージュ風味」の販売を開始しました。

美容や健康のためにプロテインを取り入れる方が増える一方で、「甘い味が苦手」「冷たいドリンクは続けにくい」「冬はプロテインを飲む気になれない」といった理由で、継続を断念してしまう声も少なくありません。

そこで、季節や気分に合わせて無理なく続けられるプロテインとして、温かいスープ感覚で楽しめる《スーププロテイン》の新フレーバーを開発しました。

美容や健康のために始めたプロテイン習慣を、もっと無理なく・おいしく続けてもらいたいという想いから開発がスタートしました。

2025年4月に実施したX（旧Twitter）アンケートでは、飲みたいスープフレーバーとして

「かぼちゃのポタージュ」（518票）、「海老のビスク」（293票）が多くの支持を獲得。ユーザーの声をもとに、この2フレーバーを新たに商品化しました。朝食にプラスしたり、トレーニング後の栄養補給、間食代わりにもぴったり。「温かくて、おいしい」新しいプロテイン習慣を提案します。

【スーププロテイン 海老のビスク風味/かぼちゃのポタージュ風味】

海老のビスク風味

スーププロテイン 海老のビスク風味

海老の旨みと香ばしさが口いっぱいに広がる、濃厚ビスク風味。

リッチなコクとまろやかな味わいで、まるで本物のスープを楽しんでいるかのような満足感が得られます。ほどよい塩味が食事にもよく合い、甘いプロテインが苦手な方にもおすすめ。お腹にしっかりたまるから、忙しい日の軽食代わりにもぴったりです。

スーププロテイン かぼちゃのポタージュ風味

やさしい甘さと、ほっとするまろやかさが魅力のかぼちゃのポタージュ風味。

素材の自然な甘みを活かし、クリーミーで濃厚なのに飲みやすく、甘さが強すぎないのもポイントです。おやつ代わりにも食事のプラスワンにもおすすめの、ほっと落ち着くプロテインです。

かぼちゃのポタージュ風味

■タンパク質をしっかり補える

１食あたりタンパク質が海老のビスク風味の場合15.9g、かぼちゃのポタージュ風味の場合16.2ｇ配合されているため、しっかり必要なタンパク質を補い、トレーニング後の栄養補給をサポートします。腹持ちもよく満足感たっぷりです！

■ダイエット中でも罪悪感ゼロ！大満足の１杯

海老のビスク風味：１食あたり脂質0.7g、炭水化物8.7g

かぼちゃのポタージュ風味：１食あたり脂質0.4g、炭水化物9.5g

ダイエット中はなるべく糖質や炭水化物を控えたいという方にもおすすめ！

■５つのフリー

毎日口にするものだから、保存料、苦味料、膨張剤、防カビ剤、消泡剤がフリーで品質にとことんこだわりました。

■美味しい飲み方

ダマになりにくくするため、必ず粉を先に入れてから80℃以下のお湯を注いでください。

付属のスプーンですりきり２杯（30g）を大きめのカップに入れ、お湯を150mlを注ぎ、すぐに30秒ほどかき混ぜてください。

※シェイカーに入れてシェイクすると、水蒸気や内用液が吹き出し、やけどの原因となるためお控えください。

【フォトコンテストを開催！】

スーププロテイン新フレーバーの発売を記念して、ザプロ公式Xでは「毎日当たる！10日間チャレンジ フォトコンテスト」を開催します。

ザプロのプロテインを使った朝ごはんの写真を投稿すると、抽選でスーププロテインの新フレーバーが当たるチャンス。さらに、期間中は抽選で50名様にザプロ全商品で使える15%OFFクーポンもプレゼントいたします！日々ザプロを楽しむユーザー同士の交流の場となり、コミュニケーションのきっかけになってほしい。そんな思いから誕生したこの企画、ぜひ多くの方に参加していただき、一緒に朝のプロテイン習慣を盛り上げていただけたらと思います！

内容：

10日間毎日抽選で1名様にスーププロテインの新フレーバーが当たる！

さらに期間中、抽選で50名様にザプロ全商品に使用可能な15%OFFクーポンをプレゼント

応募方法：

ザプロの公式Xをフォローし、ザプロを使用した朝ごはん（プロテイン単体やアレンジレシピでもOK）を「＃ザプロ」「＃ザプロ10日間チャレンジ」をつけて、ザプロ公式Xをメンションし投稿するだけでOK！

期間：

10月28日(火)～11月6日（木）の10日間限定

特典１.：

10日間抽選で毎日1名様にスーププロテイン新フレーバーが当たる。

当選した方の投稿は、ザプロ公式Xのアカウントで投稿を引用リツイートして紹介します！

※当選した場合、フレーバーはランダムで発送になります。フレーバーをご指定いただくことはできません。

特典２.：

期間中抽選で50名様にザプロ全商品で使える15%OFFクーポンをプレゼント

☆投稿数が多い方ほど、当選率アップ！！たくさん投稿しちゃいましょう！

ザプロ公式 X（@THEPROTEIN1）：https://x.com/THEPROTEIN1

【商品概要】

商品名：武内製薬 THE PROTEIN スーププロテイン 600g

海老のビスク風味

販売価格： 3,380円

内容量：600g

【栄養成分表示】(1食30gあたり）エネルギー105kcal、水分1.3ｇ、たんぱく質15.9ｇ、脂質0.7ｇ、炭水化物8.7ｇ、灰分3.3ｇ、ナトリウム727ｍg、食塩相当量1.8ｇ、糖質8.7ｇ、食物繊維0.0g

【原材料名】 乳タンパク（ニュージーランド製造）、マルトデキストリン、乳製品、トマト粉末、食塩、チキンエキス調味料、乳等を主要原料とする食品、オニオンエキス調味料、アサリエキスパウダー／調味料（アミノ酸等）、微粒二酸化ケイ素、着色料（クチナシ、ベニコウジ）、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）、香料、酸味料、（一部に乳成分・小麦・えび・鶏肉・大豆を含む）

かぼちゃのポタージュ風味

商品名：武内製薬 THE PROTEIN スーププロテイン 600g

かぼちゃのポタージュ風味

販売価格： 3,380円

内容量：600g

【栄養成分表示】(1食30gあたり）エネルギー107kcal、水分1.3ｇ、たんぱく質16.2ｇ、脂質0.4ｇ、炭水化物9.5ｇ、灰分2.6ｇ、ナトリウム442ｍg、食塩相当量1.1ｇ、糖質9.3ｇ、食物繊維0.2g

【原材料名】 乳タンパク（ニュージーランド製造）、乳製品、マルトデキストリン、かぼちゃ粉末、チキンエキス調味料、食塩、オニオンエキス調味料／香料、調味料（アミノ酸等）、着色料（クチナシ）、微粒二酸化ケイ素、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）、（一部に乳成分・小麦・鶏肉・大豆を含む）

【販売店舗】

ザプロ公式

https://the-protein.com/products/the-prso

楽天

https://item.rakuten.co.jp/takeuchi-labo/ta-the-prso/

Yahoo

https://store.shopping.yahoo.co.jp/virginbeautyshop/ta-the-prso.html

Qoo10

https://www.qoo10.jp/g/1176820972

Amazon

海老のビスク風味：https://amzn.asia/d/0YcDK4U

かぼちゃのポタージュ風味：https://amzn.asia/d/9sQZ5vn

〈プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）とは〉

プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）は、毎日飲みたくなるプロテイン！！

フレーバー数は驚異の60種越え！定番のフレーバーから、びっくりするような珍しいフレーバーまで多種多様。あなたのお気に入りがきっと見つかる。ザプロはフレーバー数が豊富なだけでなく、美味しさや味の再現度にもこだわっています！なので、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にもおすすめです！

また、企画から原料調達、処方、製造、販売までを一貫して自社で行っているため、商品原価以外の費用を削減しながら、 迅速に商品をお客様の元にお届けしています。そして、お客様に長く継続して飲んで頂けるように、SNSや商品に関するレビューに対して真摯に向き合い スピーディーに商品の改善や、新商品開発に繋げることを重要な価値観としております。 トップアスリートの肉体作りから、健康促進・ダイエット目的まで。老若男女問わず、幅広い世代に ザプロだから提供できる価値を体感してもらえるように日々の研究や、安心安全の追求に努めています。

【会社概要】

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：増田

E-MAIL : pr@kinpica.jp