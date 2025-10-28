11/13 水中ドローン「FIFISH W6 MAX」最新モデルを実演！

株式会社ジュンテクノサービス

株式会社ジュンテクノサービス（本社：埼玉県川越市、代表取締役：引野 潤）は、ビジオテックス株式会社と共同で、2025年11月13日（木）産業用水中ドローン「FIFISH」シリーズの最新機種『FIFISH E-MASTER』および『FIFISH W6MAX』のデモンストレーション会を開催いたします。

2025年11月13日（木）午前・午後の2部構成にて「FIFISH W6MAX」水中ドローンデモンストレーション会を開催します。

本イベントでは、実機による操作体験や、最新機能である自動航行・ホバリング制御・スケーリング測定・対象物の自動追尾などの実演を通じて、水中点検や構造物調査の効率化を実感していただけます。

【開催概要】

開催日：2025年11月13日（木）

午前の部：10:30集合

午後の部：13:30集合（各回約90分）

会 場：西福岡マリーナ・マリノア（福岡市西区小戸2丁目11-1）

※有料駐車場あり／雨天決行・荒天中止

定 員：各部先着20組様（要事前予約）

ご予約・お問合せ：TEL 092-834-7930（担当：深見）

福岡営業所 〒814-0131 福岡市城南区松山2丁目7-22-1 1F

受付はフォーム(https://form.run/@suichu-taiken2023)からの入力でも可能です。

イベントお申し込みフォーム

【製品概要】

■ FIFISH W6MAX

多関節ロボティクスアームやAIビジョンシステムを搭載したプロフェッショナル向け産業機モデル。

最大潜航深度350 m、6 スラスター構造による高安定ホバリング、自己位置保持、自動航行などに対応。水中構造物検査、港湾設備・ダム・船底点検などに最適です。

【参考動画】

本イベントで実演予定の「FIFISH W6MAX」については、先日開催された［検査・点検・調査・安全］Ocean Demonstration (2nd)にて製品プレゼンテーションを行っております。水中ドローンの性能や活用シーンをより具体的にご覧いただけますので、ぜひ以下よりご視聴ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OdX7_A4N0z8 ]

製品カタログをダウンロード(https://www.ipros.com/product/detail/2001520992/)する

■ FIFISH E-MASTER NAVI

FIFISHシリーズのフラッグシップモデル。

高精細4Kカメラ、拡張可能なモジュール設計、長時間バッテリー稼働により、水中測量・3Dモデリング・環境調査など幅広い業務に活用可能です。

QYSEA社製『 FIFISH E-MASTER NAVI 』にGPSロケーターとDVLを接続して展示。Offshore & Port Tech2026プレイベントとして開催した『［検査・点検・調査・安全］Ocean Demonstration (2nd)』 にて披露した当日のイベントの様子

【主催】

株式会社ジュンテクノサービス HP：https://www.jun-techno.com/

ビジオテックス株式会社 HP：https://www.viziotex.co.jp/

※取材・撮影をご希望の報道関係者様は、事前にご連絡ください。