塾とユーザーをつなぐ『塾選』に続き、DeltaXが講師採用支援サービス『塾講師コネクト』を新規事業として開始

株式会社DeltaX（本社：東京都千代田区、代表取締役：黒岩 剛史）は初の新規事業として、塾講師に特化した採用サイト『塾講師コネクト』を開始しました。学習塾業界では全国平均を上回る有効求人倍率が続き、慢性的な人材不足が課題となっています。本サービスは、塾と講師希望者を効率的にマッチングすることで、採用負担を軽減し、人材の安定供給に貢献します。初期費用や掲載料は不要の成果報酬型として、小規模な塾でも導入しやすいことが特徴です。DeltaXは本事業を通じ、教育サービス分野における新たな価値提供を目指します。

背景・目的

厚生労働省の職業情報※1によると、2024年度の全国平均有効求人倍率は 1.25倍 に対し、学習・語学指導教師等（塾講師を含む）は 1.58倍 と高水準でした。慢性的な人材不足が続くなか、個別指導形式の増加やICT活用など教育スタイルは多様化し、より柔軟で質の高い講師配置が不可欠です。

また、総務省「経済センサス※2」によれば、全国の学習塾事業所のうち 61％以上が従業員5人以下、約9割が20人以下の小規模事業所です。こうした体制は専任のバックオフィス担当を置く余力確保が難しく、多くの塾では講師採用や人材管理まで教室長や経営者が兼務しています。現場からも、講師採用の難しさを訴える声が多く寄せられています。特に小規模塾では、採用活動に十分な時間を割くことができず、人材確保が恒常的な課題となっています。

こうした状況を踏まえ、DeltaXでは塾と講師を効率的にマッチングする 講師専門の採用サイト 『塾講師コネクト』を立ち上げました。講師希望者にとっては自分に合った教室を安心して探せる場となり、塾にとっては採用業務の負担軽減と安定的な人材供給につながります。指導の質や講師との信頼関係は、塾を利用するお子さまや保護者にとっても重要な指標です。結果的に、塾を利用する皆さまにも「信頼できる」「安心して任せられる」学習環境が広がっていくことを目指しています。

※1：厚生労働省 職業情報提供サイト「job tag」

※2：総務省「令和3年経済センサス-活動調査（産業小分類 学習塾）」

『塾講師コネクト』サービス概要

『塾講師コネクト』は、塾業界に特化した講師採用プラットフォームです。

塾と講師希望者の双方にとって使いやすく、安心できる採用環境を提供することを目的としています。

サービスサイトURL：https://juku-connect.jp(https://juku-connect.jp/)

主な特徴- 講師希望者向け機能

・希望エリア、路線・駅、勤務形態（アルバイト／正社員など）等で検索可能

- 塾運営者向け機能

・求人情報の新規作成・更新・掲載申請機能

・応募者管理機能

・塾向けのアカウント管理機能

ご利用方法

『塾講師コネクト』は、講師希望者は無料でご利用、塾側との契約は 成果報酬型 を採用しています。これにより、掲載料など固定費の負担なく利用を開始でき、規模の小さい塾でも安心して導入いただけます。

塾選とは

『塾選』サービスサイトURL：https://bestjuku.com(https://bestjuku.com)

『塾選』は、全国にある各学習塾の特徴や教室情報・各コース情報のほか、通塾経験のある生徒やそのご家族からのリアルな口コミ情報も多数掲載している学習塾検索サイトです。

学習塾を探しているお子様やその保護者の方向けに「塾選び」をサポートすることを目的としており、全国の地域名や最寄り駅から絞り込んだ上で、各学習塾の特徴や、教室情報・各コース情報などを確認できます。通塾経験のある生徒やそのご家族から多数投稿されている口コミ情報を読むことで、検討中の塾の「リアル」がわかり、ご自身の目的や希望に合う塾を探し出すことができることが特徴です。

現在サイトには、103,457教室の学習塾情報を掲載中。（2025年10月28日時点）

また、興味を持った塾に対して、資料請求や体験授業の申し込みもサイト上から無料で行うことができます。塾を検討されている方向けに「塾選びのガイドブック」として、すぐに役立つ編集記事も多数掲載しております。

会社概要

社名：株式会社DeltaX（デルタエックス）

本社所在地：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 19F

代表取締役：黒岩 剛史

設立： 2022年6月10日

事業内容： 学習塾、進学に関する情報提供

HP：https://delta-x.co.jp