ReFaブランド史上最大の旗艦店「ReFa GINZA」 11月15日(土)・16日(日)の事前来場予約を本日10月28日（火）18時より開始
株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、2025年11月15日（土）に東京・銀座にグランドオープンするReFaブランド史上最大の旗艦店「ReFa GINZA（リファ ギンザ）」における事前来場予約を、本日10月28日（火）18時より開始することをお知らせいたします。
グランドオープンを記念して、限定色のReFa HEART MIRROR（非売品）を、 11月15日（土）および16日（日）に事前予約していただいたお客様各日1,000名様、合計2,000名様に贈呈いたします。
当日の混雑状況次第で、ご予約なしでも店舗へご入場はいただけますが、贈呈品につきましては、事前予約をされたお客様のみとさせていただきます。あらかじめご了承ください。
■ReFa GINZA 事前来場予約について
予約開始日時： 2025年10月28日（火）18:00～
予約対象日： 2025年11月15日（土）、11月16日（日）
予約URL： https://airrsv.net/ReFaGINZA/calendar
ご予約されたお客様には、OPEN記念品としてReFa HEART MIRROR（非売品）を贈呈いたします。
※事前予約は各日1,000名様限定です。定員に達し次第、受付を終了いたします。
※11月17日（月）以降のご来店につきましては、事前予約不要です。
店舗概要
・店舗名
ReFa GINZA ／ リファ ギンザ
・オープン日
2025年11月15日（土）
・住所
〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目9－15 Ginza gCUBE
B1F・1F・2F・3F・4F 全5フロア
・営業時間
平日 11：00～20：00
土日祝 10：00～20：00
・HP：https://ginza.refa.net/
■ReFaブランドについて
ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。
＜ReFaブランドサイト＞
https://www.refa.net/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■株式会社MTGについて
MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。
＜MTGコーポレートサイト＞
https://www.mtg.gr.jp/