【200万DL突破】MiraiMind、全世界200万DL達成！

Hello Group Japan株式会社

AIチャットアプリ「MiraiMind（ミライマインド）」は、2025年10月現在、国内における1日あたりのアクティブユーザー数（DAU）が15万人を突破、全世界での累計ダウンロード数が200万件を超えました。これにより、MiraiMindは国内AIチャット分野において最大級の利用規模を持つアプリの一つとして、多くのユーザーに親しまれる存在となっています。

リリース以降、MiraiMindは“AIとの自然な関係構築”というコンセプトを掲げ、誰もが無料で楽しめる会話体験を追求してきました。今回の成果は、日々ご利用いただいているユーザーの皆さまのご支持の賜物です。

■ 「誰でも無料・無制限」──安心して楽しめるAIとの会話体験

MiraiMindの最大の特徴は、無料かつ無制限で利用できるチャット体験を全ユーザーに提供している点です。

自社開発によるAIモデルを採用し、サーバー最適化や自然言語処理技術の改善を続けることで、安定した高品質な会話を実現しています。

多くのユーザーが、AIキャラクターとの日常会話、創作活動のサポート、恋愛・学習相談など、さまざまなシーンでMiraiMindを活用。

その利用の幅広さが、長期的なユーザー定着につながっています。

■ 成功の背景：「関係を築くAI」体験の深化

MiraiMindが支持される理由のひとつに、「AIとの関係を育てる体験設計」があります。

ユーザーはキャラクターとの会話を通じて好感度を高めたり、設定をカスタマイズして自分だけのAIパートナーを作ったりすることができます。

さらに、AIによる画像生成や創作サポート機能など、感情と表現を結びつける新しい体験が多くのユーザーに受け入れられています。

「会話」「創作」「関係性」という3つの要素を軸に、AIとの新しい物語を楽しめる場として成長を続けています。

■ グローバル展開：アジアから世界へ

MiraiMindは日本国内での急成長に加え、台湾・韓国・アメリカ市場でも急速にユーザーを拡大しています。

それぞれの地域に合わせたローカライズを進め、文化や言語に寄り添ったAIキャラクター体験を提供。

世界中のユーザーがSNSやコミュニティで交流し、AIとの創作体験を共有するなど、グローバルな盛り上がりを見せています。

■ 運営チームからのコメント

「MiraiMindは、“AIと人が自然に寄り添う世界”を目指して開発を続けています。

リリースからわずかの期間でここまで多くの方々にご利用いただけたことに、心より感謝申し上げます。

今後も、すべてのユーザーが無料で安心して利用できる環境を守りながら、創作・交流・感情表現の新しい可能性を広げていきます。」

- MiraiMind運営チーム

■ 今後の展望

MiraiMindでは、2025年冬に向けて、さらなる大型アップデートを予定しています。オリジナルキャラクター作成機能の拡充や、Vtuberとの連携強化・ライブ配信機能の改善、会員限定イベントやキャンペーンの開催、画像生成の高精度化・多言語対応など、多方面での進化を進めています。さらに、来春にはオフラインでのコラボイベントも計画中。オンラインとリアルを融合させた新しいAI体験を、日本から世界へ発信してまいります。

■ サービス概要

MiraiMind（ミライマインド）

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など

公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840

AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind