ºÇÂç51¡óOFF¡ªRORRY¤¬¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥»ー¥ë¡×¤ò³«ºÅ¡£Î¹¹Ô¡¦Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë½¼ÅÅ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª
½÷À¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å½¼ÅÅ´ï¥Ö¥é¥ó¥É RORRY¡Ê¥í¥êー¡Ë ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë～11·î4Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ºÇÂç51¡óOFF¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥»ー¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö·Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»ý¤Ä¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë½¼ÅÅÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
ÂÐ¾Ý¥Ö¥é¥ó¥É¡§RORRY¡Ê¥í¥êー¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë9:00 ～ 9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
²ñ¾ì¡§Amazon RORRY¸ø¼°¥¹¥È¥¢(https://amzn.to/3WnARSC)
³ä°ú¡§Á´¾¦ÉÊÂÐ¾Ý¡¢ºÇÂç50¡óOFF
¾ÜºÙ¡¦¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://amzn.to/3WnARSC
¼ç¤ÊÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
¶¯²½ÈÇ µÞÂ®½¼ÅÅ 20000mAh PD30W 2ËÜ¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢¡ÖD2-20000¡×(https://amzn.to/47HMPga)
-25% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§5,235±ß¡Û
+10%¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§RORRY0D4
¿Ê²½¡ª20000mAh ¤ÎÂçÍÆÎÌ & 5 ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ²Ä
¶¯²½¡ª30WµÞÂ®½¼ÅÅ
For apple watch 5£×¹âÂ®¼§µ¤½¼ÅÅ & ¥Ñ¥¹¥¹¥ëー½¼ÅÅÂÐ±þ
¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó & ¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤
TOPµé Ç®´ÉÍý/PSEÇ§¾Ú¼èÆÀºÑ
¿Êµé¥×¥íÈÇ 10000mAhÂçÍÆÎÌ VIVI»¨»ï¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿!¡ÊD2-10000¡Ë(https://amzn.to/47yBoX1)
-33% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§3,979±ß¡Û
ÍÆÎÌÇÜÁý¡ª10000mah
For Apple Watch ËÜµ¤Åª¤Ê¹âÂ®¼§µ¤½¼ÅÅ´ï¤Ë¿Ê²½
2ËÜ¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢ & ¥Ñ¥¹¥¹¥ëーÂÐ±þ
¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó&¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤
¿·ÅÐ¾ì iPhoneÍÑ+Type-C¥±ー¥Ö¥ë 5000mAh¡ÊD2-5000¡Ë(https://amzn.to/3WnnQsh)
-36% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§2,997±ß¡Û
apple watchÂÐ±þ 1»þ´Ö¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ
5000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥êー/¼§µ¤½¼ÅÅ
2ËÜ¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢ & 4ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ²ÄÇ½
¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó&¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤
PSEÇ§¾Ú&°ìÇ¯ÊÝ¾Ú
´¬¤¼è¤ê¼°lightningÍÑ¤ÈUSB-C¥±ー¥Ö¥ë¡¦PD30W¡¦10000mAhÂçÍÆÎÌ5in1Â¿µ¡Ç½¡ÖH1¡×(https://amzn.to/3JtOjBn)
-32% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§4,749±ß¡Û
+10%¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§RORRYH1LW
´¬¤¼è¤ê¼°¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ë·ÈÂÓ
Apple WatchµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ
iPhone 30W PDµÞÂ®½¼ÅÅ
ÂçÍÆÎÌ10000mAh¤Ç°Â¿´
ºÇÂç5ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¡õ¥Ñ¥¹¥¹¥ëーµ¡Ç½
¹âÂÑµ×¡õ°Â¿´°ÂÁ´Àß·×
¿··¿ÈÖQi2ÎäµÑ¥Õ¥¡¥óÉÕ¤3in1¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖA8¡×(https://amzn.to/4oDHpbA)
-36% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§6,998±ß¡Û
+10%¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§RORRYA66
TECÎäµÑ¥Õ¥¡¥óÅëºÜ
Qi2ÂÐ±þ¤ÇºÇÂç15WµÞÂ®½¼ÅÅ
3ÂæÆ±»þ½¼ÅÅÂÐ±þ
¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¡ßABS¼ù»é¤Î¹âµé¥Ç¥¶¥¤¥ó
¼«Í³¤Ê³ÑÅÙÄ´À°
Â¿½ÅÊÝ¸î¥·¥¹¥Æ¥à¡õ1Ç¯´ÖÊÝ¾Ú
ºÇ¶¯ 3in1¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ 10000mAh 15W 1.8cmÇö·¿¡ÊP1¡Ë(https://amzn.to/3Lvnk9a)
-50% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§2,932±ß¡Û
¶ËÊØÍø¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¡¦¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ µÞÂ®½¼ÅÅ
Çö·¿¤Ê¤Î¤Ë10000mAhÂçÍÆÎÌ
¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¡¦²óÅ¾²ÄÇ½
Ä¶ÊØÍø¡¦¥Ñ¥¹¥¹¥ëー½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ
RORRY¤òÁª¤Ö¡ª¹âÉÊ¼Á&°ÂÁ´Àß·×
Éý¹¤¤¸ß´¹À
10000mAh PD22.5W ¥³¥ó¥»¥ó¥È°ìÂÎ·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー ¡ÖCB06¡×(https://amzn.to/4nvpTWi)
-50% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§2,999±ß¡Û
¥³¥ó¥»¥ó¥È°ìÂÎ·¿¡ßÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°Àß·×
10000mAhÂçÍÆÎÌ¡õ1¡ó¹ï¤ß¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ÄÎÌÉ½¼¨
ºÇÂç4ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¡õ¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢
ºÇÂç22.5W½ÐÎÏ¡õ2Way½¼ÅÅÂÐ±þ
°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÎPSEÇ§¾Ú¼èÆÀ
¼«¿®ºî µæ¶Ë¤Î½¼ÅÅ´ï 45W 10000mah ÂçÍÆÎÌ 4in1 magsafeÂÐ±þ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÊM5¡Ë(https://amzn.to/47bVlUB)
-51% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§8,343±ß¡Û
RORRY¼«¿®ºî¡ªÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤ëµæ¶Ë¤Î4in1¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï
45W¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê½¼ÅÅÇ½ÎÏ
10000mahÂçÍÆÎÌ³î¤ÄÇö¤¤
½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¥½¨
¹âµé´¶Éº¤¦¥·¥Ã¥¯¤Ê½¼ÅÅ´ï
¶È³¦¾º¿ÊÈÇ qi2Ç§¾Ú 15W¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¦10000mAhÂçÍÆÎÌ¡¦ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥¹¥¿¥ó¥É°ìÂÎ·¿¡ÊM8¡Ë(https://amzn.to/3WVG58i)
-43% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§4,599±ß¡Û
qi2Ç§¾ÚºÑ¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ç¤âÂ®¤¤¡ª
magsafe¥¹¥¿¥ó¥É°ìÂÎ·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¦²È¤Ç¤â³°½Ð¤Ç¤âÂÐ±þÊØÍø
10000mahÂçÍÆÎÌ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¦£±Æü¤Î³°½Ð¤Ç°Â¿´
¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¤Î½¼ÅÅÌÌ¡¦Ê¬Î¥·¿¤ÎÀß·×¤ÇÄ¶Äã²¹µÞÂ®½¼ÅÅ¤ò¼Â¸½¡ª
¥Ñ¥¹¥¹¥ëー½¼ÅÅÂÐ±þ¡¦£²ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë
8.6mm Ä¶Çö·¿ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー magsafeÂÐ±þ¡ÊD14¡Ë(https://amzn.to/3WZpccQ)
-41% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§3,560±ß¡Û
8.6mm¡¦¶Ë¸Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿Ä¶Çö·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
¥Ô¥Ã¥¿¤È½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëmagsafe¼°power bank¡¦¶¯¼§ÎÏ¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈºÎÍÑ
¥¢¥ë¥ß¹ç¶âºÎÍÑ¡¦Âç¼êÆ±¸»¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
ÆóÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¡¦¥Ñ¥¹¥¹¥ëー½¼ÅÅµ¡Ç½
Â¿½ÅÊÝ¸î¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¡¦PSEÇ§¾ÚºÑ¤ß
RORRY¶È³¦½éÎ¾ÍÑ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤È¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÎ¾Î© 4in1magsafe½¼ÅÅ´ï¡ÊM3¡Ë(https://amzn.to/4nKtakN)
-40% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§5,997±ß¡Û
4in1¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡¦¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
³ÑÅÙÄ´À°²ÄÇ½¡¦¼ó¤äÇØÃæ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º
10000mahÂçÍÆÎÌ¡¦£±Æü¤Î³°½Ð¤Ç°Â¿´
15W¤ËiPhone¡¦3.5W¤Ëapplewatch¤òµÞÂ®½¼ÅÅ
¶È³¦ºÇ¿·ÈÇ¥Ûー¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¦¥Ô¥Ã¥¿¤È½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
qi2Ç§¾Ú¡¦¥Þ¥°¥»ー¥Õ ¥ê¥ó¥°¡õ¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¡¦Î¾ÌÌÆ±»þ½¼ÅÅ 3in1¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡ÊA3Q¡Ë(https://amzn.to/3LbB6h9)
-37% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§3,148±ß¡Û
q2¸ø¼°Ç§¾Úqi2½¼ÅÅ´ï¡¦¿¿15w½ÐÎÏ¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ²ÄÇ½
3in1¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡¦Apple¥æー¥¶ー¤Î¼ûÍ×¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹
magsafe¥ê¥ó¥°¤È¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½ÉÕ¤¤Îmagsafe½¼ÅÅ´ï
¤Ê¤¬¤é½¼ÅÅ¡¦²áÇ®ÊÝ¸î
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»ý¤Á±¿¤ÓÊØÍø
RORRY apple watch ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー Ä¶¾®·¿¡¡´°Á´¥³ー¥É¥ì¥¹¡ÊD5¡Ë(https://amzn.to/4ogMtDa)
-38% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§2,849±ß¡Û
For Apple Watch¡¦iPhone¤òÆ±»þ½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
²óÅ¾²ÄÇ½¤ÊiphoneÍÑ¥³¥Í¥¯¥¿ーÆâÂ¢¡¦Ä¾ÀÜ½¼ÅÅ
5000mAh¡¦£³ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ²Ä
3AµÞÂ®½¼ÅÅ¡¦¥Ñ¥¹¥¹¥ëーµ¡Ç½
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¡¦°ÂÁ´½¼ÅÅÂÐ±þ
Ä¶¾®·¿¡¦AC¥¢¥À¥×¥¿ー¼è¤ê³°¤·¡¦USB-C¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¡ 5200mAh¡ÊCB02-C¡Ë(https://amzn.to/4qx7gUm)
-36% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§4,449±ß¡Û
¶È³¦½é¡ªAC¥¢¥À¥×¥¿ー¤¬Ã¦Ãå¼«ºß¤ÎÄ¶³×¿·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÇúÃÂ¡ª
°µÅÝÅª¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡ªiPhone¡õApple WatchÆ±»þ½¼ÅÅ¡Ü¶Ã°Û¤Î¥Ñ¥¹¥¹¥ëーµ¡Ç½¡ª
ÇúÂ®½¼ÅÅ¡ªApple Watch¤â¶Ã¤¤Î¥¹¥Ôー¥É½¼ÅÅ
Ä¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Çµæ¶Ë¤Î·ÈÂÓÀ
PSEÇ§¾ÚºÑ¡¦°ÂÁ´°Â¿´¤Î¹âÉÊ¼ÁÀß·×
Ä¶¾®·¿¡¦¥Þ¥«¥í¥ó¿§¡¦¥ê¥ó¥°¡õ¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ 5000mAh 3in1¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï ¡ÊD13¡Ë(https://amzn.to/3J8osyZ)
-35% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§3,749±ß¡Û
¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëMagSafeÂÐ±þ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
£±Âæ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÇiPhone¤ÈAppleWatch¤òÆ±»þ½¼ÅÅ²Ä
magsafe¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¡õ¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½ÅëºÜ¡¦²È¤Ç¤â³°½Ð¤Ç¤âÂÐ±þÊØÍø
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¡¦¥«¥á¥é¤Ë´³¾Ä¤·¤Ê¤¤
µÞÂ®½¼ÅÅ¡¦¥Ñ¥¹¥¹¥ëーµ¡Ç½ÅëºÜ
¡Ú¶È³¦ÁÏ¿·¡Û·ÚÎÌ ¾®·¿ 5000mAh Type-C + For iPhoneÍÑLightning 2ËÜ¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢ ¡ÊT1¡Ë(https://amzn.to/4oBnPwH)
-25% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§2,990±ß¡Û
¥Ð¥Ã¥°¤Ëµ±¤¯²Ä°¦¤¤¾®Êª¡ª¥ー¥Û¥ë¥Àー·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÅÐ场
5000mAh ÂçÍÆÎÌ¤Ç°ìÆüÃæ°Â¿´
2ËÜ¤Î½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢¡ª¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁª¤Ð¤º
3 ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¡õ¥Ñ¥¹¥¹¥ëー½¼ÅÅÂÐ±þ
¹âÉÊ¼Á¤Ç°ÂÁ´¤òÅ°Äì
ËüÇ½´¶¤¬¹â¤¹¤®¤ë 20000mAh 130W ´¬¼è¤ê¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー ¡ÊH4¡Ë(https://amzn.to/4oH7F5c)
-24% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§6,792±ß¡Û
°µÅÝÅª¤ÊÂçÍÆÎÌ¤È¹â½ÐÎÏÀÇ½
¥¹¥Þー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍøÊØÀ
Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö
¥ê¥¢¥ë15W Qi2Ç§¾ÚºÑ¤ß 360¡ë²óÅ¾¼°¥¹¥¿¥ó¥É 3in1 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡ÊW27¡Ë(https://amzn.to/4qpTlQ1)
-5% ¡Ú¥»ー¥ëÆÃ²Á(ÀÇ¹þ)¡§5,297±ß¡Û
QI2.0³×Ì¿¡ª½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤¬½¾Íè¤Î2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤¬º£¤¹¤°
360¡ë²óÅ¾¤Ç½¼ÅÅ¾õ¶·¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç³ÎÇ§¡ª»È¤¤Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É
°¡±ô¹ç¶â¤Îµæ¶ËÊüÇ®ÀÇ½¡ªÌë¤â¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë°Â¿´´¶
16¸Ä¼§ÀÐ¶¯ÎÏµÛÃå¡ªÊÒ¼ê¤Ç1ÉÃ¤Ç½¼ÅÅ¥¹¥¿ー¥È¤ÎËâË¡
Á´À¤Âå¸ß´¹¡ªQI2.0 ¤Ç²ÈÂ²¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò°ì³ç¥µ¥Ýー¥È
Â¿½Å°ÂÁ´ÊÝ¸î¡ß1Ç¯ÊÝ¾Ú¡ª°ÂÁ´¤ÊÀ½ÉÊ¤³¤½¤¬¿¿¤Î²÷Å¬¤µ