台湾観光庁 × 日本旅行業協会

「2025 合同天燈上げ特別観光イベント（千人放天燈）」

2025年12月7日（日）・12月8日（月）に台湾・十分特設会場にて開催

幻想的なスカイランタンが夜空を彩る、台湾ならではの感動体験をご案内

日本の旅行者限定にお届けするスペシャルナイト

台湾観光庁は、日本旅行業協会（JATA）とのコラボにより「2025 合同天燈上げ特別観光イベント（千人放天燈）」を2025年12月7日（日）および8日（月）の2日間、台湾・十分特設会場にて開催します。

本イベントは、2023年の初開催から多くの反響をいただき「もう一度あの光景を見たい」という多くの声に応えて今年も開催が決定しました。

参加者全員で無数の天燈（スカイランタン）を一斉に夜空へ放つ光景は、まさに“台湾で過ごす特別な夜”として高い人気を集めています。

“夜空を舞う光”がつなぐ、台湾と日本の絆

これまで参加された日本の旅行者からは、「一生忘れられない体験」「幻想的で感動した」との声が多数寄せられています。

本年は過去最多となる20社を超える旅行会社が協賛ツアーを企画、現在お申込み最終受付中です。

当日の開幕セレモニーや、台湾獅子舞の迫力ある歓迎パフォーマンスの披露、参加者全員へのミニ天燈飾りのプレゼントのご用意など、開催に向けて台湾でも準備をすすめています。

会場を埋め尽くす参加者の皆さまと共に一斉に天燈を放ち、台湾の夜空を彩る圧巻のスケールは、通常のツアーでは体験することのできない格別で忘れがたい思い出となることでしょう。

台湾観光庁からのコメント

「今年も日本の皆さまに、台湾ならではの“光と感動”のイベント旅をお届けできることを大変嬉しく思います。夜空に舞う天燈の灯が、皆さまにとって一生の思い出になることを願っております。またとないこの機会に、台湾へお越しください。」

【イベント概要】

【協賛ツアー催行 旅行会社一覧】

JTB／エイチ・アイ・エス／阪急交通社／クラブツーリズム/ジャルパック/

T-LIFEホールディングス／近畿日本ツーリスト/読売旅行/日本旅行/

東武トップツアーズ／農協観光／名鉄観光／京王観光／NOE／ツアーウェーブ／

沖縄ツーリスト／ベルトラ／令和トラベル／キャラバントラベル／日本橋夢屋

※ツアー内容（旅行日程・観光内容等）は各旅行会社により異なります

○各社にて最終予約受付中！

★各社募集ツアーサイトは下記特設サイト内下部の旅行会社リンクからも直接ご確認いただくことが可能です。

⇒合同天燈上げ特別観光イベント特設ウェブサイト

https://go-taiwan.net/index.php/skylantern2025/

本イベントの見どころ

⇒台湾だからこそ実現できる“夜空を舞う光”

無数のスカイランタンが一斉に上がる幻想的な光景は、日本では体験できない特別な空間・景色の中でご体験いただけます。

⇒日本語での安心サポート

イベントの進行や誘導は日本語で行われるため、初めての方でも安心して参加できます。

⇒台湾の魅力を心で感じ、体感する特別

観光・文化・創造の魅力を多面的に体験できる特別な機会です。

（本リリースの内容は2025年10月28日現在の情報に基づいております）