廃病院を探索して真相に迫ってください。ただし「逃げる勇気」をお忘れなく――。ホラーアドベンチャーゲーム『Last Light』が「Steam絶叫フェス」に参戦

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上政高、以下「HIKE」）のゲームブランド「HIKE GAMES」は、Steam(R)の「Steam絶叫フェス」に参加しています。Steam絶叫フェスでは現在発売中の『Last Light』を30%オフでお買い求めいただけます。本作は廃病院を舞台に描かれる、ホラーアドベンチャーゲームです。手に持った懐中電灯の灯りを頼りに、襲い来るオバケたちを振り払い、真相に迫ってください。

セール概要

期間※日本時間

2025年11月4日（火）まで

セール対象タイトル

Last Light

1,690円（税込）→1,183円（税込）/30％OFF

購入ページ：https://store.steampowered.com/app/1675620/Last_Light/

肝試しをするために向かっている最中、友達が消えていたことに気づいたフユカ。 そのフユカの前に古い廃病院が現れ……。 惨劇の痕が刻まれた廃病院を探索し、唯一の手掛かりである同級生たちの学生証を集め、真相に迫ってください。 必要なのは「逃げる勇気」だけ。

▶探して

▶逃げて

▶隠れる

商品情報

発売：株式会社HIKE

開発：Team Corn Field

プラットフォーム：Steam(R)

ジャンル：ホラーアドベンチャー

プレイ人数：1人

発売日：Steam(R) 2021年8月26日

価格：1,690円（税込）

対応言語：日本語・英語・韓国語・中国語（繁体字・簡体字）

CV：野水伊織、伊瀬茉莉也 他※敬称略

(C)Team Corn Field / (C)HIKE Inc. All Rights Reserved.

HIKE GAMESについて

HIKE GAMESは“ゲームの最初のユーザ”として、インディーゲームの面白さを、より多くの人に伝えるお手伝いをします。どのようなゲームか、何が面白いのかといったことを広めるだけでなく、よりそのゲームの面白さを引き出す施策の提案や、見落としがちで重篤な不具合を検知し、クリエイターのアイディアを昇華させ、送りだします。

またクリエイターのアイディアをより多くの人に届けるため、弊社では、日本語のみならず韓国語、英語、簡体字、繫体字にてゲームをローカライズし、世界にゲームを発信します。元々日本語ではないゲームでも、開発意図が最も伝わりやすい日本語に翻訳/監修します。

HIKE GAMES：https://game.hike.inc/

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンタテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。

※(C)2024 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。