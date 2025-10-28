【東北・仙台で初導入】細胞レベルで肌を覚醒させる次世代スキンリフト「LDM(R) TRIPLE19 V2」をセントローズクリニック仙台が導入 ― 複数の肌悩みに同時アプローチする最新美容医療 ―

■ LDM(R) TRIPLE19 V2（エルディーエム トリプル）とは

KMC株式会社

LDM(R)はドイツwellcomet社が開発した、世界初の特許技術である交差波長技術を採用した高密度超音波機器で、肌細胞を活性化し自然治癒力を高める“Local Dynamic Micromassage”テクノロジーを採用。

従来のリフトアップとは一線を画す、細胞レベルで肌を再生させる次世代スキンケア治療です。

そのなかでも、今回東北・仙台で初導入となる、LDMの最新機器 LDM(R) TRIPLE19 V2は

1つのブローべから最大4つの周波数を高速で切り替えることで、肌の深部に振動エネルギーを届け、細胞の再生と修復を促す医療用高密度超音波機器です。

組織を傷つけずに内側から若返りを導く、これまでにないアプローチの肌治療です。

■ LDM(R) TRIPLE19 V2の主な特徴

１. 肌の修復力・免疫力を高め、美肌をつくる

紫外線や加齢、生活習慣によるダメージを修復し、肌の再生力をサポート。

肌トラブルの“治療”だけでなく、肌を“育てる”新しい美容医療です。

２. 自然な若返りを実現

コラーゲン・エラスチンの生成を促進し、ハリ・弾力を回復。

痛みやダウンタイムがほとんどなく、施術直後からメイクも可能です。

３. 複数の肌悩みに同時アプローチ

くすみ・たるみ・乾燥・ニキビ・赤みなど、複合的な肌悩みを一度の施術で改善。

最大6種類の周波数を同時出力できるのはLDM(R)だけです。

■ こんな方におすすめ

・肌質改善をしたい方

・フェイスラインを引き締めたい方

・リフトアップしたい方

・小顔になりたい方

・肌のハリやツヤを改善したい方

・ニキビや赤みが気になる方

・敏感肌で乾燥や肌荒れが気になる方

・ダウンタイムを軽減させたい方

・アトピー性皮膚炎や酒さなどを治したい方

・エイジングケアをしたい方

・痛みがない治療を希望される方

・ダウンタイムがない治療を希望される方

・妊娠中でも肌治療をしたい方(ご体調に応じて）

様々なお悩みに対応が可能です。

敏感肌でこれまで美容医療を諦めていた方にもおすすめしたい治療です。

■ 当院のこだわり

美肌治療とたるみ治療、もしくは、美肌治療と鎮静・導入治療を同時に行えるプログラムがあることです。

従来は1+3+10MHzもしくは3+10+19MHzの3波長を同時に出すことが可能でしたが、今回の最新機器では、2+5+10+19MHzという4波長を同時に出すことが可能となりました。

これによって1回の施術で美肌治療とたるみ治療など異なる目的の治療を同時に行うことが出来るようになりました。

■ 院長コメント（院長：金澤孝祐）

「LDM(R)はこれまで治療が難しかった敏感肌や炎症肌にも対応でき、エイジングケアと肌質改善を同時に叶えます。肌の土台を整えることで、あらゆる美容治療の効果を最大化できる点も大きな魅力です。痛みやダウンタイムがないため、お気軽に受けていただける治療です。」

（セントローズクリニック仙台 院長・金澤孝祐）

■ 施術料金（モニター価格あり）

メニューや料金の詳細については公式Instagramをご確認ください。

※下記、公式Instagramでの投稿画像

セントローズクリニック｜公式Instagram

https://www.instagram.com/p/DM7dEndy5gx/?img_index=1

■ クリニック概要

名称 ：セントローズクリニック

院長 ：金澤孝祐

診療科目 ：美容外科・美容皮膚科（美容外科・医療脱毛・美肌治療・エイジングケア）

所在地 ：〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央２丁目４－５ アルボーレ仙台 ６Ｆ

アクセス ：仙台駅徒歩5分

お問合せ ：022-227-4107

営業時間 ：10:00～20:00

URL ：https://st-rose.to/

Instagram ：https://www.instagram.com/st.rose.clinic/

■ 本件に関するお問い合わせ

セントローズクリニック 広報担当

TEL ：022-227-4107

MAIL ： info@st.rose.to